Китай пообіцяв співпрацювати з Францією щодо війни в Україні

Посланець Китаю Лі Хуей поспілкувався із французькими дипломатами. Він зазначив, що Пекін буде співпрацювати з Парижем щодо війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться на сайті пресслужби Міністерства закордонних справ Китаю, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч відбулася 11 березня. Лі Хуей зустрівся із заступником керівника департаменту з питань політики та безпеки МЗС Франції Джонатаном Лакотом.

Сторони не лише обговорили відносини між Китаєм та Францією, але й "українську кризу" - саме так офіційно китайські дипломати назвали війну Росії в Україні.

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Спецпредставник Китаю заявив, що "зараз найневідкладніше - охолодити ситуацію та знайти вихід для припинення вогню та якнайшвидшого завершення війни".

"Китай готовий і надалі підтримувати тісні контакти з Францією щодо кризи в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше спеціальний представник Китаю відвідав низку європейських країн, зокрема Україну. Турне посадовець розпочав ще 2 березня.

На тлі візитів посланця глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.

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