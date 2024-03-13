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Новини
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Китай пообіцяв співпрацювати з Францією щодо війни в Україні

лі,хуей

Посланець Китаю Лі Хуей поспілкувався із французькими дипломатами. Він зазначив, що Пекін буде співпрацювати з Парижем щодо війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться на сайті пресслужби Міністерства закордонних справ Китаю, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч відбулася 11 березня. Лі Хуей зустрівся із заступником керівника департаменту з питань політики та безпеки МЗС Франції Джонатаном Лакотом.

Сторони не лише обговорили відносини між Китаєм та Францією, але й "українську кризу" - саме так офіційно китайські дипломати назвали війну Росії в Україні.

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Спецпредставник Китаю заявив, що "зараз найневідкладніше - охолодити ситуацію та знайти вихід для припинення вогню та якнайшвидшого завершення війни".

"Китай готовий і надалі підтримувати тісні контакти з Францією щодо кризи в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше спеціальний представник Китаю відвідав низку європейських країн, зокрема Україну. Турне посадовець розпочав ще 2 березня.

На тлі візитів посланця глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.

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дипломатія (711) Китай (4676) Франція (3097) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+5
Безглуздо мати справу та довіряти брехливим лицемірним покидькам-бо китайська влада саме така...
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13.03.2024 09:57
+4
Ага. Вол пришел в сарай чтобы навести порядок среди овец. Гнать етого Лихуя в шею. Никогда не верьте китаезам.
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13.03.2024 09:58
+3
ВІрити Китаю? Так де одна із стратегем - обмани якщо тобі це на користь? - госпаді. Взагалі ідіоти шо накачали його грішми
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13.03.2024 09:55
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ВІрити Китаю? Так де одна із стратегем - обмани якщо тобі це на користь? - госпаді. Взагалі ідіоти шо накачали його грішми
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13.03.2024 09:55 Відповісти
Будуть доносити пуйлу, що і в яких кількостях Франція передала Україні???? Чи постійно пропонуватимуть Макрону китайський "мирний план"????
Та, ніт. Дякую. Не потрібна нам ваша співпраця. Йдіть краще на йух.
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13.03.2024 09:56 Відповісти
Безглуздо мати справу та довіряти брехливим лицемірним покидькам-бо китайська влада саме така...
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13.03.2024 09:57 Відповісти
Китай іди за руським кораблєм.
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13.03.2024 09:58 Відповісти
Ага. Вол пришел в сарай чтобы навести порядок среди овец. Гнать етого Лихуя в шею. Никогда не верьте китаезам.
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13.03.2024 09:58 Відповісти
Достав китаи - якби вони захотіли і сказали - рашка вииди з Украіни - на другии день вони б з"ібалися а так кожен день "ложь піздьожь і провокація"
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13.03.2024 09:58 Відповісти
Буде кремлівську мантру про переговори втюхувать, як дятел.
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13.03.2024 09:59 Відповісти
Комуністи - з цього все має бути зрозуміло.
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13.03.2024 09:59 Відповісти
Вони такі ж комуністи, як і цк кпсс - на словах. Насправді - імперіалісти, хочуть правити світом.
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13.03.2024 10:14 Відповісти
Ця жовта, жовта, жовта планета...
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13.03.2024 09:59 Відповісти
Це значить,що разом з Францією пошлють війська?Цікаво тільки,на чиєму боці?Звісно,питання риторичне.
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13.03.2024 10:16 Відповісти
Посланець Китая Лі Хубей вообще ничего не решает. Так зачем его нужно было посылать, Только чтобы он сообщил, что Китай поддерживает. Это можно было и по телефону сообщить.
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13.03.2024 10:35 Відповісти
якась "не цензорна" в нього хфаміліє... треба писати так: ли х@ей!
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13.03.2024 10:44 Відповісти
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13.03.2024 11:15 Відповісти
Яке може бути припинення вогню для якнайшвидшого завершення війни? Коли лютий ворог загарбник знаходиться на суверенній Українській землі. Те що треба кремлю подарувати свою рідну але тимчасово окуповану землю.
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13.03.2024 11:45 Відповісти
Гоните эту китайскую куклу в жопу - они просто отвлекают внимание, пока Китай вопреки санкциям поставляет РФ снаряды и в открытую покупает рос. нефть и газ.
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13.03.2024 13:18 Відповісти
 
 