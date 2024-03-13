Китай пообіцяв співпрацювати з Францією щодо війни в Україні
Посланець Китаю Лі Хуей поспілкувався із французькими дипломатами. Він зазначив, що Пекін буде співпрацювати з Парижем щодо війни в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться на сайті пресслужби Міністерства закордонних справ Китаю, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зустріч відбулася 11 березня. Лі Хуей зустрівся із заступником керівника департаменту з питань політики та безпеки МЗС Франції Джонатаном Лакотом.
Сторони не лише обговорили відносини між Китаєм та Францією, але й "українську кризу" - саме так офіційно китайські дипломати назвали війну Росії в Україні.
Спецпредставник Китаю заявив, що "зараз найневідкладніше - охолодити ситуацію та знайти вихід для припинення вогню та якнайшвидшого завершення війни".
"Китай готовий і надалі підтримувати тісні контакти з Францією щодо кризи в Україні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше спеціальний представник Китаю відвідав низку європейських країн, зокрема Україну. Турне посадовець розпочав ще 2 березня.
На тлі візитів посланця глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.
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