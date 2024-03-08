Переговори Лі Хуея в Києві були "відвертими та дружніми", - Китай
У Пекіні заявляють, що Лі Хуей приїжджав, щоб продовжити "другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання"
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Китаю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Китайці заявляють, що Лі Хуей прибув до Києва вдень 7 березня, щоб "продовжити другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання української кризи".
Зазначається, що він провів "відверті та дружні переговори" з питань відносин України та Китаю з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Також були присутніми посол КНР у Києві Фань Сяньжун, посол України в Китаї Павло Рябікін, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук та інші чиновники.
Увечері того ж дня дипломат залишив Київ поїздом.
Раніше зустріч з Лі Хуеєм щодо України у Брюсселі провели керівники управлінь зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаель Зіберт, а також - Тихоокеанського регіону Ніклас Кварнстрьом.
Перед тим Лі Хуей побував у Москві. В МЗС РФ заявили після зустрічі з ним, що в Китаї хочуть, щоб інтереси Росії були враховані під час врегулювання війни в Україні.
Перед цим повідомляли, що спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, Росію, кілька країн ЄС та Брюссель для переговорів про врегулювання російсько-української війни. В МЗС Китаю це турне назвали підготовкою шляху до мирних переговорів.
Ердоган викликав до себе Зеленського. Причин декілька. Основна - втрата Туреччиною контролю за зерновим експортом з України на перепродажі якого вона отримувала непогані бариші. Друге - настійливі прохання Росії про посередництво і початок таємних переговорів про тимчасове припинення вогню. В Туреччину вже тричі приїздив Володін домовляючись про рамочну угоду про перемир'я і початок переговорів.
