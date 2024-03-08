Переговори Лі Хуея в Києві були "відвертими та дружніми", - Китай

У Пекіні заявляють, що Лі Хуей приїжджав, щоб продовжити "другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання"

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Китаю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Китайці заявляють, що Лі Хуей прибув до Києва вдень 7 березня, щоб "продовжити другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання української кризи".

Зазначається, що він провів "відверті та дружні переговори" з питань відносин України та Китаю з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також були присутніми посол КНР у Києві Фань Сяньжун, посол України в Китаї Павло Рябікін, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук та інші чиновники.

Увечері того ж дня дипломат залишив Київ поїздом.

Раніше зустріч з Лі Хуеєм щодо України у Брюсселі провели керівники управлінь зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаель Зіберт, а також - Тихоокеанського регіону Ніклас Кварнстрьом.

Перед тим Лі Хуей побував у Москві. В МЗС РФ заявили після зустрічі з ним, що в Китаї хочуть, щоб інтереси Росії були враховані під час врегулювання війни в Україні.

Перед цим повідомляли, що спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, Росію, кілька країн ЄС та Брюссель для переговорів про врегулювання російсько-української війни. В МЗС Китаю це турне назвали підготовкою шляху до мирних переговорів.