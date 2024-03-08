УКР
Новини
12 598 61

Переговори Лі Хуея в Києві були "відвертими та дружніми", - Китай

лі,хуей

У Пекіні заявляють, що Лі Хуей приїжджав, щоб продовжити "другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання"

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Китаю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Китайці заявляють, що Лі Хуей прибув до Києва вдень 7 березня, щоб "продовжити другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання української кризи".

Дивіться: У Києві спецпосланцю Китаю Лі Хуею показали уламки ракет з КНДР, якими РФ б’є по Україні. ФОТОрепортаж

Зазначається, що він провів "відверті та дружні переговори" з питань відносин України та Китаю з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також були присутніми посол КНР у Києві Фань Сяньжун, посол України в Китаї Павло Рябікін, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук та інші чиновники.

Також читайте: Переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні, - МЗС Китаю

Увечері того ж дня дипломат залишив Київ поїздом.

Раніше зустріч з Лі Хуеєм щодо України у Брюсселі провели керівники управлінь зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаель Зіберт, а також - Тихоокеанського регіону Ніклас Кварнстрьом.

Перед тим Лі Хуей побував у Москві. В МЗС РФ заявили після зустрічі з ним, що в Китаї хочуть, щоб інтереси Росії були враховані під час врегулювання війни в Україні.

Перед цим повідомляли, що спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, Росію, кілька країн ЄС та Брюссель для переговорів про врегулювання російсько-української війни. В МЗС Китаю це турне назвали підготовкою шляху до мирних переговорів.

Автор: 

Китай (4828) перемовини (3066) Лі Хуей (36)
Топ коментарі
+15
Готують "договорняк", підари. Інтєрєси москви должни бить учтєни в полном об'йомє.
08.03.2024 11:18 Відповісти
+15
Які можуть бути ''дружні'' з тими хто підтримує нашого ворога
08.03.2024 11:19 Відповісти
+11
Хіба *** може бути другом?
08.03.2024 11:12 Відповісти
Хіба *** може бути другом?
08.03.2024 11:12 Відповісти
Одна буква зайва...
08.03.2024 11:13 Відповісти
Тихо **** пройшли переговори
08.03.2024 11:15 Відповісти
Завчух забагато на себе бере, думає що вони вічни при владі
08.03.2024 11:17 Відповісти
Готують "договорняк", підари. Інтєрєси москви должни бить учтєни в полном об'йомє.
08.03.2024 11:18 Відповісти
Схоже на те. Усі зацікавлені сторони так забігали... Вже й сюзерен ***** своїх послів засилає. З ******, звісно, Зєльц не буде розмовляти, а от з його сюзереном - запросто.
08.03.2024 11:23 Відповісти
Головне завдання зараз - це знищити ЗСУ.
Помітили, що вже місяць немає масованих ракетних обстрілів?
08.03.2024 11:25 Відповісти
Ну вони десь з місяць накопичують ракети. Але в тому, що усім "переговорникам" кров з носу потрібен розгром армії, щоб нарешті сісти за стол переговорів, це факт. Бо "Київ за трі дня" не відбувся тільки завдяки ЗСУ.
08.03.2024 11:33 Відповісти
Мені здається, що вони збирають їх для мостів через Дніпро. Щось підозріло всі два роки по ним толком не прилітало, тоді русня мала на них свої плани. Та тепер сценарій змінився.
08.03.2024 11:35 Відповісти
какие мосты? рукожопые аналоговнеты летят +-100 метров,пару раз пытались в днепре и в киеве,ну понятное дело промахнулись,качество и точность это не про рукожопых анальников)
08.03.2024 11:56 Відповісти
Не смішно. У нас в Затоці міст розколупали так, що нічого по ньому досі не ходить, увесь трафік тепер через Паланку. Шість разів били.
08.03.2024 12:00 Відповісти
Зеленський у Туреччині обговорить з Ердоганом визволення українських полонених і політичних в'язнів, яких утримує РФ, - ОП. А ось і те, чим будуть прикривати початок перемовин з РФ.

Ердоган викликав до себе Зеленського. Причин декілька. Основна - втрата Туреччиною контролю за зерновим експортом з України на перепродажі якого вона отримувала непогані бариші. Друге - настійливі прохання Росії про посередництво і початок таємних переговорів про тимчасове припинення вогню. В Туреччину вже тричі приїздив Володін домовляючись про рамочну угоду про перемир'я і початок переговорів.
08.03.2024 11:50 Відповісти
Ердоган викликав до себе Зеленського. Причин декілька. Основна - втрата Туреччиною контролю за зерновим експортом з України
Зєля вже підлеглий Ердогана, щоб той його "на килим" викликав через фінансові втрати його власної країни?
08.03.2024 11:51 Відповісти
Правильно, только" найвеличніший" может на ковер вызывать, даже Си и Байдена
08.03.2024 14:16 Відповісти
Привез карту из москвы для вашего мальчика. Оставят вам Львов и Тернополь, остальное их интерес. Вот такая дорога для переговоров, все хорошо, миру-мир.
08.03.2024 11:19 Відповісти
ну пока сосут под работино и крынками,....крынки то вообще огонь,удел кацев брать по полгода небольшие городки и сла на 10 хат разбомбленных.
можно и про лондон и вашингтон мечтать,но реальность увы для русни другая
08.03.2024 11:59 Відповісти
Ну с Роботино у нас пока все не очень...
08.03.2024 15:21 Відповісти
ты заметь, что НАТО / читай США , еще и не-начали передавать ЗСУ вооружение которое относится к 4 му поколению ...- а сегодняшние способности кацапсие / отметаем ядерное стратегическое/ штабы НАТО/США уже "отмоделировали" .... - НАТО / США хватит и их 2 авиа-флотов что бы при подготовке и при команде в час Ч.....- в 48 часов "накрыть" и разеб@шить ВСЕ кацапское , что будет внесено в координаты , и что будет предоставлять что то существенное ...- кацапо мясо их не интересует- єто при надобности зачистят ЗСУ...-ето так, в 2-х словах...
Кацапы в єтой своей именованой " сво " сами "вскрылись" по - полной...
08.03.2024 16:13 Відповісти
Які можуть бути ''дружні'' з тими хто підтримує нашого ворога
показати весь коментар
08.03.2024 11:19 Відповісти
Теж напрягло в частині "дружні". Хотілося б подробиць тієї дружності.
08.03.2024 11:30 Відповісти
А інтереси України отого вузькоокого гамадрила не цікавлять???
08.03.2024 11:21 Відповісти
краще би преЗедент заграв би на роялі цьому ****...було б веселіше...

і просто "па-пріколу"....
08.03.2024 11:22 Відповісти
Хитра китайська посмішка не віщує нічого доброго Україні.
08.03.2024 11:23 Відповісти
Не можна вірити лицемірним брехунам-якими китайці були та є зараз...
08.03.2024 11:27 Відповісти
Ввічливо послали до лі ****..
08.03.2024 11:33 Відповісти
Тайван' підтримуе Украіну, чому Украіна не визнае острів свободи Таіван'?
08.03.2024 11:34 Відповісти
ШТО ? (с)
08.03.2024 23:06 Відповісти
Коли я ще ходив в школу (зараз на пенсії), бачив по ТБ виступ украінського совецького сатирика Андрія Сову і запамятав декілька рядків з його віршу :
Одне дурне поїхало в турне
Воно вернулося з турне,
і все одно осталося дурне...
Так само і цей візит китайця. Китайози грають свою гру і вони на боці кацапії, хоть прямо про це не кажуть. Так що Україні користі від китайців, як з козла молока.
08.03.2024 11:40 Відповісти
Я, як людина із вищою філологічною освітою (першою, червоний диплом), ОБУРЕНИЙ, що ім'я китайського дипломата в українських ЗМІ пишуть із помилкою!
Відкрийте хоча б Вікіпедію англійською - там написано Li ***!
08.03.2024 11:48 Відповісти
Це коли вони в множинному числі...
08.03.2024 12:16 Відповісти
Я без філологічної освіти розумію, що це ***
08.03.2024 13:29 Відповісти
Тобто французькою буде Ля ***?
08.03.2024 14:28 Відповісти
Ля - то ж артикль ніби...
08.03.2024 16:46 Відповісти
09.03.2024 17:01 Відповісти
Ну і нехай пздує назад в свою *******.
08.03.2024 12:09 Відповісти
Усі,кого не влашторвує варіант з переговорами,мають бути на фронті,а не триндіти з-за кордону чи з дому про геройські плани..є кому і є чим воювати?
08.03.2024 12:10 Відповісти
угу на московських болотах теж так говорять. що давайте зупинимось і будим перемовлятись, щоб потім москалі очухавшись знову полізли, як це було кожен раз після чергових договорів і мутняків в нашій історії сьогодні є шанс, раз і назавжди покінчити з ордою. бо їх класики і ідеологи впродовж навіть не десятиліть а віків стверджують, що повинен залишитись на глобусі хтось один.
разом співіснування не можливе.
08.03.2024 13:12 Відповісти
пошли они ***** лицемеры китайские!им друг рашка,или их территория пусть сами разбираются.короче Украине таких друзей за *** да в музей!
08.03.2024 12:13 Відповісти
срані вузкоглазі.. НЕМАЄ НІЯКОЇ "УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ". Є зухвалий напад країни-терориста на незалежну та суверенну країну!
08.03.2024 12:14 Відповісти
Врегулювання "української кризи", чи врегулювання "російсько-української війни"? Це словоблуддя по Конфуцію...
08.03.2024 12:19 Відповісти
Це й доказує що Китай на боці московії.
08.03.2024 14:29 Відповісти
Аби не мовчки...
08.03.2024 12:29 Відповісти
Без Китаю ніяк не зупинити цю війну... тому що тільки завдяки його підтримці раша готова довго воювати... та і для економіки Китаю дешеві ресурси з раші з дисконтом і за юані.. ратівне коло для їх економіки...
але не бачу що може Україна їм запропонувати....

тут мабуть тільки договорняки із штатами щось змінять в політиці Китаю...
08.03.2024 12:50 Відповісти
c х.я ли они дружные?
08.03.2024 12:56 Відповісти
Перед тим Лі **** побував у Москві. В МЗС РФ заявили після зустрічі з ним, що в Китаї хочуть, .

це що треба враховувати потім де і кого з воєнних злочинців рашистів в якій буцигарні тримати і на яких шибеницях вішати?
08.03.2024 13:01 Відповісти
ЗЄ розпочинає компанію зливу і пошуку миру у очах *****.
08.03.2024 13:47 Відповісти
Тобто, ЗЄрмаки заграють з ворогами України. І ще гірше, що й з ворогами США.

Нагадати з ким ще у Китая теплі, дружні стосунки:
- Росія,
- Іран,
- Білорусь,
- КНДР,
- Угорщина.
Суцільні друзі України.
08.03.2024 14:18 Відповісти
А чому не підпустили до косоокого лі ******* головного прихильника та поціновувача комуняцького устрою хламідію? Чи нині усі закордонні питання вирішує виключно агент "козирь"? Ну, а кулеба при ньому для того, щоби не так дуже це в очі кидалося.
08.03.2024 15:28 Відповісти
Та пiшла вона ***** - косоока тварюка.
08.03.2024 15:31 Відповісти
Надіюсь що його відверто і дружньо послали на його ж прізвище.
08.03.2024 15:33 Відповісти
Як загребуть жовті друзі
рашку - до Уралу.
От тоді повірю я
Що любов настала
08.03.2024 17:16 Відповісти
З такими "друзями" і ворогів не треба !!!
08.03.2024 18:04 Відповісти
Аякже! Свій до свого по своє!

08.03.2024 18:21 Відповісти
Виглядає що цей Лі *** ще той прутень!
08.03.2024 18:59 Відповісти
Я ХУЭЮ !)
08.03.2024 19:08 Відповісти
"Відвертими та дружніми" - ці наші керманичи зовсім охрінели!!! Як з Китаєм відносини можуть бути "дружніми"??? Китай дає зброю москві!!!! Колабаранти!!!
08.03.2024 19:09 Відповісти
катюшу не исполнял?
08.03.2024 20:24 Відповісти
Я ****, дарагая редакція
08.03.2024 20:58 Відповісти
Розмова або знову ні про що, або Пуйло посилало засланого козачка у Київ. Щось Ще зачастив зустрічатися з друзями Пуйла. Ох не до добра це
09.03.2024 00:03 Відповісти
Я ****, *** Лі ******* цей ***?

Всі ми знаємо що Лі *** - друг *** Ла і більше нікого!
09.03.2024 06:58 Відповісти
 
 