Переговоры Ли Хуэя в Киеве были "откровенными и дружескими", - Китай
В Пекине заявляют, что Ли Хуэй приезжал, чтобы продолжить "второй раунд челночной дипломатии по поиску политического урегулирования"
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Китайцы заявляют, что Ли Хуэй прибыл в Киев днем 7 марта, чтобы "продолжить второй раунд челночной дипломатии по поиску политического урегулирования украинского кризиса".
Отмечается, что он провел "откровенные и дружеские переговоры" по вопросам отношения Украины и Китая с главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Также присутствовали посол КНР в Киеве Фань Сяньжун, посол Украины в Китае Павел Рябикин, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук и другие чиновники.
Вечером того же дня дипломат покинул Киев на поезде.
Ранее встречу с Ли Хуэем по Украине в Брюсселе провели руководители управлений внешнеполитической службы ЕС по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Михаэль Зиберт, а также Тихоокеанского региона - Никлас Кварнстрем.
До этого Ли Хуэй побывал в Москве. В МИД РФ заявили после встречи с ним, что в Китае хотят, чтобы интересы России были учтены при урегулировании войны в Украине.
Перед этим сообщали, что специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Россию, несколько стран ЕС и Брюссель для переговоров об урегулировании российско-украинской войны. В МИДе Китая это турне назвали подготовкой пути к мирным переговорам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Помітили, що вже місяць немає масованих ракетних обстрілів?
Ердоган викликав до себе Зеленського. Причин декілька. Основна - втрата Туреччиною контролю за зерновим експортом з України на перепродажі якого вона отримувала непогані бариші. Друге - настійливі прохання Росії про посередництво і початок таємних переговорів про тимчасове припинення вогню. В Туреччину вже тричі приїздив Володін домовляючись про рамочну угоду про перемир'я і початок переговорів.
Зєля вже підлеглий Ердогана, щоб той його "на килим" викликав через фінансові втрати його власної країни?
можно и про лондон и вашингтон мечтать,но реальность увы для русни другая
Кацапы в єтой своей именованой " сво " сами "вскрылись" по - полной...
і просто "па-пріколу"....
Одне дурне поїхало в турне
Воно вернулося з турне,
і все одно осталося дурне...
Так само і цей візит китайця. Китайози грають свою гру і вони на боці кацапії, хоть прямо про це не кажуть. Так що Україні користі від китайців, як з козла молока.
Відкрийте хоча б Вікіпедію англійською - там написано Li ***!
разом співіснування не можливе.
але не бачу що може Україна їм запропонувати....
тут мабуть тільки договорняки із штатами щось змінять в політиці Китаю...
це що треба враховувати потім де і кого з воєнних злочинців рашистів в якій буцигарні тримати і на яких шибеницях вішати?
Нагадати з ким ще у Китая теплі, дружні стосунки:
- Росія,
- Іран,
- Білорусь,
- КНДР,
- Угорщина.
Суцільні друзі України.
рашку - до Уралу.
От тоді повірю я
Що любов настала
Всі ми знаємо що Лі *** - друг *** Ла і більше нікого!