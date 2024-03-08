Переговоры Ли Хуэя в Киеве были "откровенными и дружескими", - Китай

В Пекине заявляют, что Ли Хуэй приезжал, чтобы продолжить "второй раунд челночной дипломатии по поиску политического урегулирования"

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Китайцы заявляют, что Ли Хуэй прибыл в Киев днем 7 марта, чтобы "продолжить второй раунд челночной дипломатии по поиску политического урегулирования украинского кризиса".

Отмечается, что он провел "откровенные и дружеские переговоры" по вопросам отношения Украины и Китая с главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также присутствовали посол КНР в Киеве Фань Сяньжун, посол Украины в Китае Павел Рябикин, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук и другие чиновники.

Вечером того же дня дипломат покинул Киев на поезде.

Ранее встречу с Ли Хуэем по Украине в Брюсселе провели руководители управлений внешнеполитической службы ЕС по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Михаэль Зиберт, а также Тихоокеанского региона - Никлас Кварнстрем.

До этого Ли Хуэй побывал в Москве. В МИД РФ заявили после встречи с ним, что в Китае хотят, чтобы интересы России были учтены при урегулировании войны в Украине.

Перед этим сообщали, что специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Россию, несколько стран ЕС и Брюссель для переговоров об урегулировании российско-украинской войны. В МИДе Китая это турне назвали подготовкой пути к мирным переговорам.