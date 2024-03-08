РУС
Новости
12 598 61

Переговоры Ли Хуэя в Киеве были "откровенными и дружескими", - Китай

лі,хуей

В Пекине заявляют, что Ли Хуэй приезжал, чтобы продолжить "второй раунд челночной дипломатии по поиску политического урегулирования"

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Китайцы заявляют, что Ли Хуэй прибыл в Киев днем 7 марта, чтобы "продолжить второй раунд челночной дипломатии по поиску политического урегулирования украинского кризиса".

Отмечается, что он провел "откровенные и дружеские переговоры" по вопросам отношения Украины и Китая с главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Читайте также: В Киеве спецпосланнику Китая Ли Хуэю показали обломки ракет из КНДР, которыми РФ бьет по Украине. ФОТОрепортаж

Также присутствовали посол КНР в Киеве Фань Сяньжун, посол Украины в Китае Павел Рябикин, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук и другие чиновники.

Вечером того же дня дипломат покинул Киев на поезде.

Ранее встречу с Ли Хуэем по Украине в Брюсселе провели руководители управлений внешнеполитической службы ЕС по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Михаэль Зиберт, а также Тихоокеанского региона - Никлас Кварнстрем.

До этого Ли Хуэй побывал в Москве. В МИД РФ заявили после встречи с ним, что в Китае хотят, чтобы интересы России были учтены при урегулировании войны в Украине.

Перед этим сообщали, что специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Россию, несколько стран ЕС и Брюссель для переговоров об урегулировании российско-украинской войны. В МИДе Китая это турне назвали подготовкой пути к мирным переговорам.

Автор: 

Китай (3124) переговоры (5123) Ли Хуэй (31)
Топ комментарии
+15
Готують "договорняк", підари. Інтєрєси москви должни бить учтєни в полном об'йомє.
08.03.2024 11:18 Ответить
08.03.2024 11:18 Ответить
+15
Які можуть бути ''дружні'' з тими хто підтримує нашого ворога
08.03.2024 11:19 Ответить
08.03.2024 11:19 Ответить
+11
Хіба *** може бути другом?
08.03.2024 11:12 Ответить
08.03.2024 11:12 Ответить
Хіба *** може бути другом?
08.03.2024 11:12 Ответить
08.03.2024 11:12 Ответить
Одна буква зайва...
08.03.2024 11:13 Ответить
08.03.2024 11:13 Ответить
Тихо **** пройшли переговори
08.03.2024 11:15 Ответить
08.03.2024 11:15 Ответить
Завчух забагато на себе бере, думає що вони вічни при владі
08.03.2024 11:17 Ответить
08.03.2024 11:17 Ответить
Готують "договорняк", підари. Інтєрєси москви должни бить учтєни в полном об'йомє.
08.03.2024 11:18 Ответить
08.03.2024 11:18 Ответить
Схоже на те. Усі зацікавлені сторони так забігали... Вже й сюзерен ***** своїх послів засилає. З ******, звісно, Зєльц не буде розмовляти, а от з його сюзереном - запросто.
08.03.2024 11:23 Ответить
08.03.2024 11:23 Ответить
Головне завдання зараз - це знищити ЗСУ.
Помітили, що вже місяць немає масованих ракетних обстрілів?
08.03.2024 11:25 Ответить
08.03.2024 11:25 Ответить
Ну вони десь з місяць накопичують ракети. Але в тому, що усім "переговорникам" кров з носу потрібен розгром армії, щоб нарешті сісти за стол переговорів, це факт. Бо "Київ за трі дня" не відбувся тільки завдяки ЗСУ.
08.03.2024 11:33 Ответить
08.03.2024 11:33 Ответить
Мені здається, що вони збирають їх для мостів через Дніпро. Щось підозріло всі два роки по ним толком не прилітало, тоді русня мала на них свої плани. Та тепер сценарій змінився.
08.03.2024 11:35 Ответить
08.03.2024 11:35 Ответить
какие мосты? рукожопые аналоговнеты летят +-100 метров,пару раз пытались в днепре и в киеве,ну понятное дело промахнулись,качество и точность это не про рукожопых анальников)
08.03.2024 11:56 Ответить
08.03.2024 11:56 Ответить
Не смішно. У нас в Затоці міст розколупали так, що нічого по ньому досі не ходить, увесь трафік тепер через Паланку. Шість разів били.
08.03.2024 12:00 Ответить
08.03.2024 12:00 Ответить
Зеленський у Туреччині обговорить з Ердоганом визволення українських полонених і політичних в'язнів, яких утримує РФ, - ОП. А ось і те, чим будуть прикривати початок перемовин з РФ.

Ердоган викликав до себе Зеленського. Причин декілька. Основна - втрата Туреччиною контролю за зерновим експортом з України на перепродажі якого вона отримувала непогані бариші. Друге - настійливі прохання Росії про посередництво і початок таємних переговорів про тимчасове припинення вогню. В Туреччину вже тричі приїздив Володін домовляючись про рамочну угоду про перемир'я і початок переговорів.
08.03.2024 11:50 Ответить
08.03.2024 11:50 Ответить
Ердоган викликав до себе Зеленського. Причин декілька. Основна - втрата Туреччиною контролю за зерновим експортом з України
Зєля вже підлеглий Ердогана, щоб той його "на килим" викликав через фінансові втрати його власної країни?
08.03.2024 11:51 Ответить
08.03.2024 11:51 Ответить
Правильно, только" найвеличніший" может на ковер вызывать, даже Си и Байдена
08.03.2024 14:16 Ответить
08.03.2024 14:16 Ответить
Привез карту из москвы для вашего мальчика. Оставят вам Львов и Тернополь, остальное их интерес. Вот такая дорога для переговоров, все хорошо, миру-мир.
08.03.2024 11:19 Ответить
08.03.2024 11:19 Ответить
ну пока сосут под работино и крынками,....крынки то вообще огонь,удел кацев брать по полгода небольшие городки и сла на 10 хат разбомбленных.
можно и про лондон и вашингтон мечтать,но реальность увы для русни другая
08.03.2024 11:59 Ответить
08.03.2024 11:59 Ответить
Ну с Роботино у нас пока все не очень...
08.03.2024 15:21 Ответить
08.03.2024 15:21 Ответить
ты заметь, что НАТО / читай США , еще и не-начали передавать ЗСУ вооружение которое относится к 4 му поколению ...- а сегодняшние способности кацапсие / отметаем ядерное стратегическое/ штабы НАТО/США уже "отмоделировали" .... - НАТО / США хватит и их 2 авиа-флотов что бы при подготовке и при команде в час Ч.....- в 48 часов "накрыть" и разеб@шить ВСЕ кацапское , что будет внесено в координаты , и что будет предоставлять что то существенное ...- кацапо мясо их не интересует- єто при надобности зачистят ЗСУ...-ето так, в 2-х словах...
Кацапы в єтой своей именованой " сво " сами "вскрылись" по - полной...
08.03.2024 16:13 Ответить
08.03.2024 16:13 Ответить
Які можуть бути ''дружні'' з тими хто підтримує нашого ворога
08.03.2024 11:19 Ответить
08.03.2024 11:19 Ответить
Теж напрягло в частині "дружні". Хотілося б подробиць тієї дружності.
08.03.2024 11:30 Ответить
08.03.2024 11:30 Ответить
А інтереси України отого вузькоокого гамадрила не цікавлять???
08.03.2024 11:21 Ответить
08.03.2024 11:21 Ответить
краще би преЗедент заграв би на роялі цьому ****...було б веселіше...

і просто "па-пріколу"....
08.03.2024 11:22 Ответить
08.03.2024 11:22 Ответить
Хитра китайська посмішка не віщує нічого доброго Україні.
08.03.2024 11:23 Ответить
08.03.2024 11:23 Ответить
Не можна вірити лицемірним брехунам-якими китайці були та є зараз...
08.03.2024 11:27 Ответить
08.03.2024 11:27 Ответить
Ввічливо послали до лі ****..
08.03.2024 11:33 Ответить
08.03.2024 11:33 Ответить
Тайван' підтримуе Украіну, чому Украіна не визнае острів свободи Таіван'?
08.03.2024 11:34 Ответить
08.03.2024 11:34 Ответить
ШТО ? (с)
08.03.2024 23:06 Ответить
08.03.2024 23:06 Ответить
Коли я ще ходив в школу (зараз на пенсії), бачив по ТБ виступ украінського совецького сатирика Андрія Сову і запамятав декілька рядків з його віршу :
Одне дурне поїхало в турне
Воно вернулося з турне,
і все одно осталося дурне...
Так само і цей візит китайця. Китайози грають свою гру і вони на боці кацапії, хоть прямо про це не кажуть. Так що Україні користі від китайців, як з козла молока.
08.03.2024 11:40 Ответить
08.03.2024 11:40 Ответить
Я, як людина із вищою філологічною освітою (першою, червоний диплом), ОБУРЕНИЙ, що ім'я китайського дипломата в українських ЗМІ пишуть із помилкою!
Відкрийте хоча б Вікіпедію англійською - там написано Li ***!
08.03.2024 11:48 Ответить
08.03.2024 11:48 Ответить
Це коли вони в множинному числі...
08.03.2024 12:16 Ответить
08.03.2024 12:16 Ответить
Я без філологічної освіти розумію, що це ***
08.03.2024 13:29 Ответить
08.03.2024 13:29 Ответить
Тобто французькою буде Ля ***?
08.03.2024 14:28 Ответить
08.03.2024 14:28 Ответить
Ля - то ж артикль ніби...
08.03.2024 16:46 Ответить
08.03.2024 16:46 Ответить
09.03.2024 17:01 Ответить
09.03.2024 17:01 Ответить
Ну і нехай пздує назад в свою *******.
08.03.2024 12:09 Ответить
08.03.2024 12:09 Ответить
Усі,кого не влашторвує варіант з переговорами,мають бути на фронті,а не триндіти з-за кордону чи з дому про геройські плани..є кому і є чим воювати?
08.03.2024 12:10 Ответить
08.03.2024 12:10 Ответить
угу на московських болотах теж так говорять. що давайте зупинимось і будим перемовлятись, щоб потім москалі очухавшись знову полізли, як це було кожен раз після чергових договорів і мутняків в нашій історії сьогодні є шанс, раз і назавжди покінчити з ордою. бо їх класики і ідеологи впродовж навіть не десятиліть а віків стверджують, що повинен залишитись на глобусі хтось один.
разом співіснування не можливе.
08.03.2024 13:12 Ответить
08.03.2024 13:12 Ответить
пошли они ***** лицемеры китайские!им друг рашка,или их территория пусть сами разбираются.короче Украине таких друзей за *** да в музей!
08.03.2024 12:13 Ответить
08.03.2024 12:13 Ответить
срані вузкоглазі.. НЕМАЄ НІЯКОЇ "УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ". Є зухвалий напад країни-терориста на незалежну та суверенну країну!
08.03.2024 12:14 Ответить
08.03.2024 12:14 Ответить
Врегулювання "української кризи", чи врегулювання "російсько-української війни"? Це словоблуддя по Конфуцію...
08.03.2024 12:19 Ответить
08.03.2024 12:19 Ответить
Це й доказує що Китай на боці московії.
08.03.2024 14:29 Ответить
08.03.2024 14:29 Ответить
Аби не мовчки...
08.03.2024 12:29 Ответить
08.03.2024 12:29 Ответить
Без Китаю ніяк не зупинити цю війну... тому що тільки завдяки його підтримці раша готова довго воювати... та і для економіки Китаю дешеві ресурси з раші з дисконтом і за юані.. ратівне коло для їх економіки...
але не бачу що може Україна їм запропонувати....

тут мабуть тільки договорняки із штатами щось змінять в політиці Китаю...
08.03.2024 12:50 Ответить
08.03.2024 12:50 Ответить
c х.я ли они дружные?
08.03.2024 12:56 Ответить
08.03.2024 12:56 Ответить
Перед тим Лі **** побував у Москві. В МЗС РФ заявили після зустрічі з ним, що в Китаї хочуть, .

це що треба враховувати потім де і кого з воєнних злочинців рашистів в якій буцигарні тримати і на яких шибеницях вішати?
08.03.2024 13:01 Ответить
08.03.2024 13:01 Ответить
ЗЄ розпочинає компанію зливу і пошуку миру у очах *****.
08.03.2024 13:47 Ответить
08.03.2024 13:47 Ответить
Тобто, ЗЄрмаки заграють з ворогами України. І ще гірше, що й з ворогами США.

Нагадати з ким ще у Китая теплі, дружні стосунки:
- Росія,
- Іран,
- Білорусь,
- КНДР,
- Угорщина.
Суцільні друзі України.
08.03.2024 14:18 Ответить
08.03.2024 14:18 Ответить
А чому не підпустили до косоокого лі ******* головного прихильника та поціновувача комуняцького устрою хламідію? Чи нині усі закордонні питання вирішує виключно агент "козирь"? Ну, а кулеба при ньому для того, щоби не так дуже це в очі кидалося.
08.03.2024 15:28 Ответить
08.03.2024 15:28 Ответить
Та пiшла вона ***** - косоока тварюка.
08.03.2024 15:31 Ответить
08.03.2024 15:31 Ответить
Надіюсь що його відверто і дружньо послали на його ж прізвище.
08.03.2024 15:33 Ответить
08.03.2024 15:33 Ответить
Як загребуть жовті друзі
рашку - до Уралу.
От тоді повірю я
Що любов настала
08.03.2024 17:16 Ответить
08.03.2024 17:16 Ответить
З такими "друзями" і ворогів не треба !!!
08.03.2024 18:04 Ответить
08.03.2024 18:04 Ответить
Аякже! Свій до свого по своє!

08.03.2024 18:21 Ответить
08.03.2024 18:21 Ответить
Виглядає що цей Лі *** ще той прутень!
08.03.2024 18:59 Ответить
08.03.2024 18:59 Ответить
Я ХУЭЮ !)
08.03.2024 19:08 Ответить
08.03.2024 19:08 Ответить
"Відвертими та дружніми" - ці наші керманичи зовсім охрінели!!! Як з Китаєм відносини можуть бути "дружніми"??? Китай дає зброю москві!!!! Колабаранти!!!
08.03.2024 19:09 Ответить
08.03.2024 19:09 Ответить
катюшу не исполнял?
08.03.2024 20:24 Ответить
08.03.2024 20:24 Ответить
Я ****, дарагая редакція
08.03.2024 20:58 Ответить
08.03.2024 20:58 Ответить
Розмова або знову ні про що, або Пуйло посилало засланого козачка у Київ. Щось Ще зачастив зустрічатися з друзями Пуйла. Ох не до добра це
09.03.2024 00:03 Ответить
09.03.2024 00:03 Ответить
Я ****, *** Лі ******* цей ***?

Всі ми знаємо що Лі *** - друг *** Ла і більше нікого!
09.03.2024 06:58 Ответить
09.03.2024 06:58 Ответить
 
 