Завтра в Кривом Роге день траура

Завтра, 14 марта, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате вражеской террористической атаки по городу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ

"Соболезнования родным и близким погибших", - добавил Вилкул.

Ракетный удар по Кривому Рогу 12 марта 2024 года.

Напомним, российские захватчики вечером 12 марта нанесли ракетный удар по жилым домам Кривого Рога. По состоянию на утро 13 марта количество погибших выросло до 4. Пострадали – 43 человека. Из них, по уточненным данным, 12 детей.

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