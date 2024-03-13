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Завтра в Кривом Роге день траура

кривий

Завтра, 14 марта, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате вражеской террористической атаки по городу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ

"Соболезнования родным и близким погибших", - добавил Вилкул.

Ракетный удар по Кривому Рогу 12 марта 2024 года.

Напомним, российские захватчики вечером 12 марта нанесли ракетный удар по жилым домам Кривого Рога. По состоянию на утро 13 марта количество погибших выросло до 4. Пострадали – 43 человека. Из них, по уточненным данным, 12 детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ракетной атаки в больницах Кривого Рога находятся более 20 человек, среди них 8 "тяжелых", в том числе 3 ребенка, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Кривой Рог (1406) траур (232)


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бзделенський, коли я почую про день жалоби в москві??
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13.03.2024 10:35 Ответить
Царства Небесного всім загиблим від рук русо-фашистів.. Співчуття рідним та близьким(
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13.03.2024 10:57 Ответить
парагаласавалі за зімляка?
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13.03.2024 12:33 Ответить
 
 