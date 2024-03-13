Завтра у Кривому Розі день жалоби
Завтра, 14 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки по місту.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ
"Співчуття рідним та близьким загиблих", - додав Вілкул.
Ракетний удар по Кривому Рогу 12 березня 2024 року
Нагадаємо, російській загарбники ввечері 12 березня завдали ракетного удару по житлових будинках Кривого Рогу. Станом на ранок 13 березня кількість загиблих зросла до 4. Постраждали - 43 людини. З них, за уточненими даними, 12 дітей.
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ivan ivanov #589404
показати весь коментар13.03.2024 10:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
shokolad
показати весь коментар13.03.2024 10:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Diesel_Sasha
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