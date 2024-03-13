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Завтра у Кривому Розі день жалоби

кривий

Завтра, 14 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки по місту.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ

"Співчуття рідним та близьким загиблих", - додав Вілкул.

Ракетний удар по Кривому Рогу 12 березня 2024 року 

Нагадаємо, російській загарбники ввечері 12 березня завдали ракетного удару по житлових будинках Кривого Рогу. Станом на ранок 13 березня кількість загиблих зросла до 4. Постраждали - 43 людини. З них, за уточненими даними, 12 дітей.

Також читайте: Після ракетної атаки у лікарнях Кривого Рогу перебуває понад 20 людей, серед них 8 "важких", в тому числі 3 дитини, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Кривий Ріг (1362) жалоба (168)


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бзделенський, коли я почую про день жалоби в москві??
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13.03.2024 10:35 Відповісти
Царства Небесного всім загиблим від рук русо-фашистів.. Співчуття рідним та близьким(
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13.03.2024 10:57 Відповісти
парагаласавалі за зімляка?
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13.03.2024 12:33 Відповісти
 
 