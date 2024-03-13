Россияне готовят новые штурмы на Новопавловском направлении, - представитель НГУ Музычук

Россияне готовятся наступать на нескольких направлениях, но основным считается Новопавловский.

Об этом Апострофу рассказал спикер НГУ Руслан Музычук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне нанесли 4 авиационных удара на восточном направлении и совершили 5 попыток штурмов группами 1-2 отделения. Эти действия были остановлены благодаря разведке и артиллерии.

"За последние 2 недели количество бронетехники возросло. За неделю уничтожено более 50 танков. За эти сутки уничтожено 9 танков и 11 бронированных машин. Также применяется автомобильная техника. Уничтожено 16 автомобилей разного типа", - сообщил Музычук.

Также читайте: Российские войска наступают сразу на пяти направлениях, - The New York Times

Что касается дронов, понимание как можно противодействовать их применению врагом, инноваций и нововведений – это инициатива на стороне наших войск, отметил он.

"Дроны дают хорошие результаты. Это позволяет снижать артиллерийский потенциал врага и соблюдать определенный паритет", – подчеркнул Музычук.

Читайте также: Швеция готовит население к войне с Россией: призывает запасаться консервами и медикаментами