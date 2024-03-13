Росіяни готують нові штурми на Новопавлівському напрямку, - речник НГУ Музичук

Росіяни готуються наступати на кількох напрямках, але основним вважається Новопавлівський.

Про це Апострофу розповів речник НГУ Руслан Музичук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни завдали 4 авіаційні удари на східному напрямку і зробили 5 спроб штурмів групами 1-2 відділення. Ці дії були зупинені завдяки розвідці й артилерії.

"За останні 2 тижні кількість бронетехніки зросла. За тиждень знищено понад 50 танків. За цю добу знищено 9 танків і 11 броньованих машин. Також застосовується автомобільна техніка. Знищено 16 автомобілів різного типу", - повідомив Музичук.

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Що стосується дронів, розуміння як можна протидіяти їхньому застосуванню ворогом, інновацій і нововведень - то ініціатива на боці наших військ, зазначив він.

"Дрони дають хороші результати. Це дозволяє знижувати артилерійський потенціал ворога і дотримувати певний паритет", - підкреслив Музичук.

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