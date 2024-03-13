Путин после выборов поедет в Турцию, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в Анкару после выборов в России, намеченных на 17 марта.
Об этом информирует турецкое издание Veryansintv, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
"В пятницу мы принимали президента Украины господина Зеленского в Стамбуле. После выборов мы будем принимать президента России господина Путина. Мы работаем над тем, чтобы восстановить безопасность городского судоходства в Черном море и обеспечить безопасную торговлю зерном", – заявил турецкий президент.
По его словам, Анкара готова к продолжению диалога с Москвой и Киевом.
Мы считаем, что следует избегать любых шагов, которые приведут к эскалации конфликтов в регионе и их распространению на страны НАТО. Мы продолжаем наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной под лозунгом, что победитель в войне не будет победителем в достижении мира", – сказал Эрдоган.
В том же выступлении он обвинил Израиль в превращении Газы "в тюрьму под открытым небом", а также назвал страну "убийцей и фашистом".
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Хтось може кинути в коментарі посилання на малюнки та відео пропалестинських медіа за 7 жовтня 2023 року?
Я вже писав про любов моєї дружини до турецьких мильних серіалів. Так я з подивом побачив абсолютно різноманітне етнічне обличчя середньостатистичного турка. Сказати, що він родич палестинцям - це дуже неправдива річ. Тож спільне там лише релігіяч і скоріше особиста неприязнь до євреїв. Які в більшості своїй схожі на турків.
коли ви обзиваєте ердогана султаном, то не забувайте - як насправді чинить султан з пуйлом і як з ним торгує продажний мурза. А ще не забувайте, що колись козаки і поляки розгромили величезне вісько татар і турків під Хотином. І знову ж таємно від козаків поляки відпустили турків з султаном додому підписавши мирний договір. Бо боялися козаків більше ніж турків. Турки від Польщі далеко, а козаки ось вони - раз і під Берестечком. і не факт що завжди будуть розбиті.
Часи змінилися, але інколи ота історична пам'ять вилазить у ніби цивілізованих людей. Я не про турків коли шо. Бо моя дружина підсіла на турецькі серіали і я краєм вуха чую - як вони рвуть друг друга, навіть родичі.
- "Після виборів путін приїде до Туреччини, ЯКЩО ЙОГО ОБЕРУТЬ". А для людей нормальних це дуже важливо.
Один незмінний узурпатор абсолютно впевнений у другому незмінному узурпаторі.
Ще сюди ж додати "товариша Сі", який скасував усі обмеження правління та став незмінним.
Про Північну Корею та династію Кімов промовчимо.
Як не дивно, але в п'ятірці "Осі Зла" - Росія, Китай, Іран, Туреччина, Північна Корея, влада законно змінюється лише в Ірані. Та й там специфіка. Президент, що обирається, швидше виконує роль прем'єр-міністра. А влада реальна в руках незмінного айятоли Хаменаї
- Или ВЫнесут, или ВЫведут, но никогда не ВЫйдет сам
Ще й привітання надішле "дарагому валодьє" одним з найперших. У зв'язку з "перемогою на найчесніших виборах".
Тюркай -- вона така.
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