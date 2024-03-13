Путин после выборов поедет в Турцию, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в Анкару после выборов в России, намеченных на 17 марта.

Об этом информирует турецкое издание Veryansintv, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"В пятницу мы принимали президента Украины господина Зеленского в Стамбуле. После выборов мы будем принимать президента России господина Путина. Мы работаем над тем, чтобы восстановить безопасность городского судоходства в Черном море и обеспечить безопасную торговлю зерном", – заявил турецкий президент.

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По его словам, Анкара готова к продолжению диалога с Москвой и Киевом.

Мы считаем, что следует избегать любых шагов, которые приведут к эскалации конфликтов в регионе и их распространению на страны НАТО. Мы продолжаем наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной под лозунгом, что победитель в войне не будет победителем в достижении мира", – сказал Эрдоган.

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В том же выступлении он обвинил Израиль в превращении Газы "в тюрьму под открытым небом", а также назвал страну "убийцей и фашистом".