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Путін після виборів поїде до Туреччини, - Ердоган

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що розраховує на візит російського колеги Володимира Путіна до Анкари після виборів у Росії, призначених на 17 березня.

Про це інформує турецьке видання Veryansintv, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.

"У п’ятницю ми приймали президента України пана Зеленського в Стамбулі. Після виборів ми будемо приймати президента Росії пана Путіна. Ми працюємо над тим, щоб відновити безпеку міського судноплавства в Чорному морі та забезпечити безпечну торгівлю зерном", - заявив турецький президент.

Читайте: Мирні плани щодо війни в Україні без участі РФ не дадуть жодних результатів, - Ердоган

За його словами, Анкара готова до продовження діалогу з Москвою та Києвом.

"Ми вважаємо, що слід уникати будь-яких кроків, які призведуть до ескалації конфліктів у регіоні та їхнього поширення на країни НАТО. Ми продовжуємо наші зусилля для встановлення миру між Росією та Україною під гаслом, що переможець у війні не буде переможцем у досягненні миру", - сказав Ердоган.

Також читайте: Путін знову говорить про готовність до переговорів. Віддавати захоплені території не збирається

У тому ж виступі він звинуватив Ізраїль у перетворенні Гази "на в'язницю просто неба", а також назвав країну "вбивцею та фашистом".

Автор: 

путін володимир (24068) росія (65856) Туреччина (3605) Ердоган Реджеп Таїп (947)


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Топ коментарі
+22
в нього немає сумніві, що після виборів президента росії до Турції поїде президент росії товариш путін...
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13.03.2024 11:46
+11
ердоган рухається до необмеженої влади як і пуйло. тому в його башці таке навіть не пробігало.
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13.03.2024 12:04
+9
Вот ето Едик лизнул ***** простату. А что Едик, сейчас в Черном море меньше безопасности чем при твоей *зерновой сделке* когда чуть ли не каждый день рашисты нападали и захватывали суда? Едику невтерпежь опять *зерновую сделку* заключить и иметь свою долю.
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13.03.2024 11:55
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в нього немає сумніві, що після виборів президента росії до Турції поїде президент росії товариш путін...
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13.03.2024 11:46 Відповісти
І Ердоган його арештує для суда в Гаазі. Бо Крим повертати треба татарам
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13.03.2024 11:47 Відповісти
вже як два роки "арештовує"
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13.03.2024 12:39 Відповісти
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13.03.2024 11:52 Відповісти
Авіатроща Ердоган може і знає як.
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13.03.2024 11:52 Відповісти
він в Турцію поїде, а не полетить
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13.03.2024 13:06 Відповісти
А як його не виберуть? 😀
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13.03.2024 11:54 Відповісти
Він вже сам себе вибрав
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13.03.2024 12:01 Відповісти
ердоган рухається до необмеженої влади як і пуйло. тому в його башці таке навіть не пробігало.
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13.03.2024 12:04 Відповісти
а також назвав країну "вбивцею та фашистом"
Хтось може кинути в коментарі посилання на малюнки та відео пропалестинських медіа за 7 жовтня 2023 року?
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13.03.2024 11:54 Відповісти
ну так, саме ізраїльтяни заїхали на джипах і мопедах на територію гази і били всіх підряд, навіть собак. кожна спільнота повинна розуміти - за всі твої дії в минулому тобі прийде відповідь в майбутньому. З ттих грошей, що оон дала палестинцям, можна було побудувати щось типу економічного чуда як Тайвань чи Сінгапур. Але вони готовилися вбивати євреїв і потім гинути у безжальній відповіді.
Я вже писав про любов моєї дружини до турецьких мильних серіалів. Так я з подивом побачив абсолютно різноманітне етнічне обличчя середньостатистичного турка. Сказати, що він родич палестинцям - це дуже неправдива річ. Тож спільне там лише релігіяч і скоріше особиста неприязнь до євреїв. Які в більшості своїй схожі на турків.
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13.03.2024 12:13 Відповісти
Вот ето Едик лизнул ***** простату. А что Едик, сейчас в Черном море меньше безопасности чем при твоей *зерновой сделке* когда чуть ли не каждый день рашисты нападали и захватывали суда? Едику невтерпежь опять *зерновую сделку* заключить и иметь свою долю.
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13.03.2024 11:55 Відповісти
зокрема, й полюбуватися на корвети, які зе-лупа замовив за наші гроші у турків?
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13.03.2024 11:56 Відповісти
От туркові отой ''зерновий коридор'' мариться! Напевне добряче на зерні заробив. *уйло під міжнародним арештом! Арештуєш *уйла?
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13.03.2024 11:58 Відповісти
Зря Эрдоган тратит время, с нынешним руководством России никто никаких переговоров вести не будет. Их ждет международный уголовный суд. Там они все расскажут. Военного преступника Путина минимум ждет пожизненное заключение
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13.03.2024 11:59 Відповісти
вбий х..ла, увійдеш в історію як Святий з усіх Святих сил добра
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13.03.2024 12:01 Відповісти
колись подібний пуйлу збоченець петро теж вирішив сходити в османію. Турецьке вісько з допомогою козаків та татар оточили частину війська москалів і петро ледь не попав у полон, і відкупився у говнокомандуючого мурзи. коли мурза прибув у Стамбул, то йому султан відрубав голову.
коли ви обзиваєте ердогана султаном, то не забувайте - як насправді чинить султан з пуйлом і як з ним торгує продажний мурза. А ще не забувайте, що колись козаки і поляки розгромили величезне вісько татар і турків під Хотином. І знову ж таємно від козаків поляки відпустили турків з султаном додому підписавши мирний договір. Бо боялися козаків більше ніж турків. Турки від Польщі далеко, а козаки ось вони - раз і під Берестечком. і не факт що завжди будуть розбиті.
Часи змінилися, але інколи ота історична пам'ять вилазить у ніби цивілізованих людей. Я не про турків коли шо. Бо моя дружина підсіла на турецькі серіали і я краєм вуха чую - як вони рвуть друг друга, навіть родичі.
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13.03.2024 12:01 Відповісти
Ердоган забув додати одну маленьку, але важливу річ.
- "Після виборів путін приїде до Туреччини, ЯКЩО ЙОГО ОБЕРУТЬ". А для людей нормальних це дуже важливо.
Один незмінний узурпатор абсолютно впевнений у другому незмінному узурпаторі.
Ще сюди ж додати "товариша Сі", який скасував усі обмеження правління та став незмінним.
Про Північну Корею та династію Кімов промовчимо.
Як не дивно, але в п'ятірці "Осі Зла" - Росія, Китай, Іран, Туреччина, Північна Корея, влада законно змінюється лише в Ірані. Та й там специфіка. Президент, що обирається, швидше виконує роль прем'єр-міністра. А влада реальна в руках незмінного айятоли Хаменаї
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13.03.2024 12:02 Відповісти
стовідсотково він ВЖЕ "переобраний" ,Ми ж чудово розуміємо ,які там "вибори".)(уйло буде правити поки не здохне,або кремлівські зроблять переворот,іншо варіанту не бачу.
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13.03.2024 12:07 Відповісти
Як то кажуть - одно з трьох "ВЫ":

- Или ВЫнесут, или ВЫведут, но никогда не ВЫйдет сам
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13.03.2024 12:20 Відповісти
"вбивцею та фашистом" назвав Ізраіль, а росію, та її незмінного лідера він гостинно чекає як ліпшого друга?
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13.03.2024 12:02 Відповісти
Так.

Ще й привітання надішле "дарагому валодьє" одним з найперших. У зв'язку з "перемогою на найчесніших виборах".

Тюркай -- вона така.
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13.03.2024 12:12 Відповісти
Хай ще доживе...ракло
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13.03.2024 12:07 Відповісти
13.‎03.‎2024

Наступний раунд російсько-українських перемовин щодо мирного врегулювання збройного конфлікту почнеться ‎19.‎03.‎2024 в Анкарі (Туреччина). Для збереження конфіденційності сторони направляють туди уповноважених осіб з письмовими гарантіями своїх повноважень. На зустрічі планується присутність уповноваженого турецьким урядом посередника. Проти участі Китаю категорично заперечує Туреччина. Українська кандидатура на перемовини - Павло Клімкін

В "Главный военный клинический госпиталь им. академика Н. Н. Бурденко" (рос.) (Москва, РФ) в важкому стані доставлено командуючого територіальним угрупуванням "Днепр" (рос.) генерал-полковника ЗС РФ Михайла Теплінського.
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13.03.2024 12:14 Відповісти
Ви б вказували джерело інформації.....
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13.03.2024 13:13 Відповісти
та це багатьом вже відомі "інсайдери" "ЗЕ інформ".
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13.03.2024 13:16 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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13.03.2024 13:17 Відповісти
тихо Рожа , РДК в Подмосковье
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13.03.2024 12:32 Відповісти
РДК: Будем делать все, чтобы в приграничных районах никаких выборов Путина не было
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13.03.2024 12:33 Відповісти
там уже проголосували
вибори тривають з 11 березня
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13.03.2024 12:45 Відповісти
https://t.me/voynareal/85422 У бік Курська полетіла демократія.
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13.03.2024 12:35 Відповісти
Альо,реджеп..А може путлєра ще не виберуть?...Ага.. якраз...Це турецьке лайно навіть саме не розуміє що палиться. Це не дивно. Бо саме таке ж.
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13.03.2024 12:41 Відповісти
Але все одно песець повний...
Диктатор,який вважає НАТО
ворогом N1,постійно з ним «воює»,їде на чай до президента однієї з найбільших країн НАТО...
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13.03.2024 13:15 Відповісти
Такеж лайно як і *****
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13.03.2024 13:34 Відповісти
"Наступний раунд російсько-українських перемовин щодо мирного врегулювання збройного конфлікту почнеться ‎19.‎03.‎2024 в Анкарі (Туреччина). Для збереження конфіденційності сторони направляють туди уповноважених осіб з письмовими гарантіями своїх повноважень. На зустрічі планується присутність уповноваженого турецьким урядом посередника. Проти участі Китаю категорично заперечує Туреччина. Українська кандидатура на перемовини - Павло Клімкін" https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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14.03.2024 17:41 Відповісти
 
 