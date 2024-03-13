Путін після виборів поїде до Туреччини, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що розраховує на візит російського колеги Володимира Путіна до Анкари після виборів у Росії, призначених на 17 березня.
Про це інформує турецьке видання Veryansintv, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.
"У п’ятницю ми приймали президента України пана Зеленського в Стамбулі. Після виборів ми будемо приймати президента Росії пана Путіна. Ми працюємо над тим, щоб відновити безпеку міського судноплавства в Чорному морі та забезпечити безпечну торгівлю зерном", - заявив турецький президент.
За його словами, Анкара готова до продовження діалогу з Москвою та Києвом.
"Ми вважаємо, що слід уникати будь-яких кроків, які призведуть до ескалації конфліктів у регіоні та їхнього поширення на країни НАТО. Ми продовжуємо наші зусилля для встановлення миру між Росією та Україною під гаслом, що переможець у війні не буде переможцем у досягненні миру", - сказав Ердоган.
У тому ж виступі він звинуватив Ізраїль у перетворенні Гази "на в'язницю просто неба", а також назвав країну "вбивцею та фашистом".
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Хтось може кинути в коментарі посилання на малюнки та відео пропалестинських медіа за 7 жовтня 2023 року?
Я вже писав про любов моєї дружини до турецьких мильних серіалів. Так я з подивом побачив абсолютно різноманітне етнічне обличчя середньостатистичного турка. Сказати, що він родич палестинцям - це дуже неправдива річ. Тож спільне там лише релігіяч і скоріше особиста неприязнь до євреїв. Які в більшості своїй схожі на турків.
коли ви обзиваєте ердогана султаном, то не забувайте - як насправді чинить султан з пуйлом і як з ним торгує продажний мурза. А ще не забувайте, що колись козаки і поляки розгромили величезне вісько татар і турків під Хотином. І знову ж таємно від козаків поляки відпустили турків з султаном додому підписавши мирний договір. Бо боялися козаків більше ніж турків. Турки від Польщі далеко, а козаки ось вони - раз і під Берестечком. і не факт що завжди будуть розбиті.
Часи змінилися, але інколи ота історична пам'ять вилазить у ніби цивілізованих людей. Я не про турків коли шо. Бо моя дружина підсіла на турецькі серіали і я краєм вуха чую - як вони рвуть друг друга, навіть родичі.
- "Після виборів путін приїде до Туреччини, ЯКЩО ЙОГО ОБЕРУТЬ". А для людей нормальних це дуже важливо.
Один незмінний узурпатор абсолютно впевнений у другому незмінному узурпаторі.
Ще сюди ж додати "товариша Сі", який скасував усі обмеження правління та став незмінним.
Про Північну Корею та династію Кімов промовчимо.
Як не дивно, але в п'ятірці "Осі Зла" - Росія, Китай, Іран, Туреччина, Північна Корея, влада законно змінюється лише в Ірані. Та й там специфіка. Президент, що обирається, швидше виконує роль прем'єр-міністра. А влада реальна в руках незмінного айятоли Хаменаї
- Или ВЫнесут, или ВЫведут, но никогда не ВЫйдет сам
Ще й привітання надішле "дарагому валодьє" одним з найперших. У зв'язку з "перемогою на найчесніших виборах".
Тюркай -- вона така.
Наступний раунд російсько-українських перемовин щодо мирного врегулювання збройного конфлікту почнеться 19.03.2024 в Анкарі (Туреччина). Для збереження конфіденційності сторони направляють туди уповноважених осіб з письмовими гарантіями своїх повноважень. На зустрічі планується присутність уповноваженого турецьким урядом посередника. Проти участі Китаю категорично заперечує Туреччина. Українська кандидатура на перемовини - Павло Клімкін
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вибори тривають з 11 березня
Диктатор,який вважає НАТО
ворогом N1,постійно з ним «воює»,їде на чай до президента однієї з найбільших країн НАТО...