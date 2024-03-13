Вынуждены ударить по военным позициям в Белгороде и Курске, гражданское население должно немедленно покинуть эти города, - совместное заявление легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона.

Обстрелы украинской территории с расположенных на Белгородщине позиций должны прекратиться.

Об этом говорится в совместном заявлении легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгорода, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных" (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны прекратиться!" - говорится в заявлении.

"В связи с этим, мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск. Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранять человеческие жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины", - говорится дальше.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона в ночь на 12 марта зашли на территорию Курской и Белгородской областей.