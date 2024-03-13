Вынуждены ударить по военным позициям в Белгороде и Курске, гражданское население должно немедленно покинуть эти города, - совместное заявление легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона.
Обстрелы украинской территории с расположенных на Белгородщине позиций должны прекратиться.
Об этом говорится в совместном заявлении легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгорода, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных" (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны прекратиться!" - говорится в заявлении.
"В связи с этим, мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск. Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранять человеческие жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины", - говорится дальше.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона в ночь на 12 марта зашли на территорию Курской и Белгородской областей.
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Шоб вы даже не сомневались
Только это опасно - дать оружие тому, кто из этого оружия тебя и прибъет
Вот так воюют сегодня цивилизованно
И ЗСУ
И Израиль
И Легион Свободы
Смерть русским фашистам!
А детей мы не убиваем...
себя поджёг
С 24 февраля меня , живущую в Киеве
Ни одна РУССКАЯ ****
Ни одна РУССКАЯ ПАДЛА
Ни разу не предупредила
Покиньте район
Мы нанесен по нему удар
Как это делает каждый раз ИЗРАИЛЬ
А американский солдат может быть солдатом и идиотом одновременно
Он бы,к примеру ,сдался в плен русским , или палестинцам
А они бы его отымели сначала гуртом
А потом бы кончили выстрелом в затылок
Потому что русским и палестинским ***** и падлам
Плевать на женевскую конвенцию
Им на все конвенции плевать
Нашли кого отмазывать..
Нашлась одня сотня приличных русских ,
Готовых умирать
Вы решили их говном вымазать?
С дивана....