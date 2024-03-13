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Вынуждены ударить по военным позициям в Белгороде и Курске, гражданское население должно немедленно покинуть эти города, - совместное заявление легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона.

свобода,росії,легіон

Обстрелы украинской территории с расположенных на Белгородщине позиций должны прекратиться.

Об этом говорится в совместном заявлении легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгорода, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных" (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны прекратиться!" - говорится в заявлении.

"В связи с этим, мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск. Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранять человеческие жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины", - говорится дальше.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона в ночь на 12 марта зашли на территорию Курской и Белгородской областей.

Автор: 

Белгород (457) РДК (60) Легион Свобода России (57)


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Топ комментарии
+48
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13.03.2024 13:29
+40
На фига вы такое пишете?
Нашлась одня сотня приличных русских ,
Готовых умирать
Вы решили их говном вымазать?
С дивана....
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13.03.2024 13:07
+35
мацкву, паліть мацкву як діди робили
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13.03.2024 13:51
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13.03.2024 12:59 Ответить
Ха-Джя!!!!
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13.03.2024 13:00 Ответить
Почнеться велике переселення до Китаю
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13.03.2024 13:01 Ответить
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13.03.2024 13:02 Ответить
До Сибіру. Китайцям дешева раб-сила потрібна.
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13.03.2024 16:58 Ответить
Мені ось цікаво, а до РДК, ЛЕГІОНУ, та сибірського батальону, за цей час хтось з місцевих приєднався?
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13.03.2024 13:02 Ответить
була інформація що так, наче кілька десятків приєдналося. але наскільки це правда, я хз.
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13.03.2024 13:05 Ответить
Желающие 100 % есть
Шоб вы даже не сомневались
Только это опасно - дать оружие тому, кто из этого оружия тебя и прибъет
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13.03.2024 13:05 Ответить
відразу зброю не давати, переправитив Україну, тут первірки, підготовка і тоді
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13.03.2024 13:50 Ответить
Вони так і роблять. Можна у Золкіна побачити.
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13.03.2024 18:31 Ответить
Так, але не місцевих
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13.03.2024 20:54 Ответить
Круто!
Вот так воюют сегодня цивилизованно
И ЗСУ
И Израиль
И Легион Свободы
Смерть русским фашистам!
А детей мы не убиваем...
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13.03.2024 13:03 Ответить
От израильских обстрелов тоже дети в газе гибнут.Там даже в знак протеста один американский вояка помогающий израильским силам
себя поджёг
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13.03.2024 17:21 Ответить
Я знала,что напишут подобное
С 24 февраля меня , живущую в Киеве
Ни одна РУССКАЯ ****
Ни одна РУССКАЯ ПАДЛА
Ни разу не предупредила
Покиньте район
Мы нанесен по нему удар
Как это делает каждый раз ИЗРАИЛЬ
А американский солдат может быть солдатом и идиотом одновременно
Он бы,к примеру ,сдался в плен русским , или палестинцам
А они бы его отымели сначала гуртом
А потом бы кончили выстрелом в затылок
Потому что русским и палестинским ***** и падлам
Плевать на женевскую конвенцию
Им на все конвенции плевать
Нашли кого отмазывать..
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13.03.2024 17:35 Ответить
На фига вы такое пишете?
Нашлась одня сотня приличных русских ,
Готовых умирать
Вы решили их говном вымазать?
С дивана....
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13.03.2024 13:07 Ответить
коли в російській еліті з'явиться сотня "пріличніх рускіх" готових жити добропорядно поруч з сусідами без війни,то буде куди більше сенсу в цьому..
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13.03.2024 17:39 Ответить
Ждите
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13.03.2024 17:48 Ответить
Схоже, пуцин таки накамлав створення поясу безпеки. 😊
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13.03.2024 13:05 Ответить
Треба у бурятіях та інших хакасіях поширити інфу, що у курську та бєлгороді також є унітази.
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13.03.2024 13:07 Ответить
**…те орків пацани, щоб аж кадировци хрестились
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13.03.2024 13:08 Ответить
Нєздєрживайтє сєбя братци, мочіть їх.
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13.03.2024 13:08 Ответить
300км від кордону з Украіною -- сіра зона - кацапи
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13.03.2024 13:09 Ответить
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13.03.2024 13:29 Ответить
мацкву, паліть мацкву як діди робили
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13.03.2024 13:51 Ответить
Администрации еще. Чтоб не захватили🤣
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13.03.2024 13:52 Ответить
Про сортиры не забывайте!!!
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13.03.2024 17:21 Ответить
😁😂
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13.03.2024 17:47 Ответить
Співчуваємо їм,як і вони нам співчували! Казали,що ми самі себе бомбимо,а тепер вони самі себе ********! Дякую патріотам,звільняйте свої землі від фашистської чуми! Слава Україні,смерть ворогам!
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13.03.2024 13:32 Ответить
Там швидше РАШИЗМ, а оце гірше за фашизм чи нацизм.... Це фашизм який покусав русский ванька під бояришніком
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14.03.2024 09:41 Ответить
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.
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13.03.2024 13:43 Ответить
Курская Народная Республика не хочет кормить мацкву!!!
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13.03.2024 14:43 Ответить
ЭТО ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!

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13.03.2024 14:51 Ответить
Меня терзают смутные сомнения ... что то здесь не то с этим вторжением "хороших русских" в Белгородскую и Курскую области. В Украине Орда наступает вовсю , а там на границе с Рашкой и войск ордынских нет ... типа заходите , "хорошие русские", к нам, путиноидам, на огонек чайку попить и Путину очередное обострение психики стимулировать . Ой , не к добру это все ! Как бы это не был очередной мутный договорняк между ФСБешниками и ФСБшной агентурой в Украине , крышуемой Военным Вождем. А если это так было запланировано в Орде к 17 марта , дню очередной коронации Путла на 6 лет ? А если Путло на следующий день , ссылаясь на этот мутный перфоманс объявит всеобщую мобилизацию , а далее - "Вставай страна огромная! Мы за ценой не постоим!" Что тогда будет на фронтах в Украине ? Особенно учитывая резкое снижение военной помощи с Запада ! Поэтому нет у меня радости от вылазки "хороших русских" к "нехорошим русским"! Не к добру все это !
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13.03.2024 15:15 Ответить
А сумніви що ***** оголосить мобілізацію навіть без курська з бєлгородом тебе не "тєрзають"?
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13.03.2024 16:30 Ответить
Конечно , Путло и без этой вылазки "хАроших руских" может мобилизацию объявить , но хорошо бы ему это сделать имея повод завопить "Атечество в Апасности! Все на фронт!"
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13.03.2024 20:16 Ответить
"Вставай страна огромная! Мы за ценой не постоим!" - ядерною бімбою по воронєжу??
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13.03.2024 17:50 Ответить
Не "включай дурака" ! Никакой "ядерною бімбою по воронєжу" не будет! В Орде мобилизационный фонд в 30...40 миллионов дегенератов , а у Путла полно времени, чтобы годами разрушать Украину ... пока эта ЗЕбригада в Киеве надежно сидит вместе с ФСБешной агентурой.
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13.03.2024 20:20 Ответить
та хто знає що в нього в голові?ніхто не вірив у відвертий напад росії,всякі сценарії можливі
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14.03.2024 00:01 Ответить
Ну не знаю, в напад Росії то вірили. Прості громадяни які хоть мінімально вчили історію це усвідомлювали. А от найвеличніший зеЛебобік і всілякі абхазькі членограї ні)
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14.03.2024 09:45 Ответить
в настільки масштабний напад мало хто вірив насправді..
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14.03.2024 13:42 Ответить
Дорога на Рижевку - лівий поворот між українським та рф переходами. Тобто, село розташоване як у сірій зоні відносно автодоріг.
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13.03.2024 18:54 Ответить
Это Теткино уже стало мемом.
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13.03.2024 19:25 Ответить
Да, А Ша, конечно ЗРАДА, давай новые вбросы, без путинских здесь скучно )))
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14.03.2024 08:02 Ответить
отлично. желаю видеть больше видосиков с дохлыми кацапами в раздолбанных многоэтажках. дамбим курсквас и белгородас!
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13.03.2024 21:39 Ответить
Русня есть русня. Развод для зрителей 95 квартал
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14.03.2024 06:28 Ответить
Та хоть от 96го. Шлавное, чтоб на твоей Расее кипишу было побольше.
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14.03.2024 09:17 Ответить
 
 