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Новости Война
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Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 5

кривий,ріг

В Кривом Роге возросло до 5 человек количество жертв в результате ракетного удара РФ.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, уже пятый погибший в результате вчерашней ракетной атаки. Мужчина. Был обнаружен при разборе завалов на одном из этажей.

Соболезнование родным. Смерть врагам", - говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики вечером 12 марта нанесли ракетный удар по жилым домам Кривого Рога.

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Автор: 

Кривой Рог (1406) обстрел (27672) жертвы (2090)


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13.03.2024 13:37 Ответить
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14.03.2024 07:50 Ответить
 
 