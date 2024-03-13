Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 5
В Кривом Роге возросло до 5 человек количество жертв в результате ракетного удара РФ.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, уже пятый погибший в результате вчерашней ракетной атаки. Мужчина. Был обнаружен при разборе завалов на одном из этажей.
Соболезнование родным. Смерть врагам", - говорится в сообщении.
Напомним, российские захватчики вечером 12 марта нанесли ракетный удар по жилым домам Кривого Рога.
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий13.03.2024 13:37 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
oylee
показать весь комментарий14.03.2024 07:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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