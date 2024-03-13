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Новости Война
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По Кривому Рогу россияне вчера ударили ракетой Х-59.

кривий

12 марта вражеская армия ударила по Кривому Рогу, предварительно, ракетой Х-59.

Об этом сказал журналистам начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это спальный район города, окрестность. Здесь нет рядом предприятий. Это частные дома, многоэтажки. Это чисто теракт по мирному населению. Предварительно, враг выпустил Х-59", - сказал он.

По словам Ситниченко, 43 человека получили ранения различной степени тяжести. В больнице находятся 20 человек. Среди пострадавших - 12 детей, из них двое младенцев. 9 детей в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

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Глава района добавил, что будет проводиться поквартирный обход со специалистами соответствующих структур относительно безопасности пребывания в домах.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 12 марта Россия ударила по Кривому Рогу. 4 человека погибли, пострадали - 43, в том числе 12 детей. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ракетной атаки в больницах Кривого Рога находятся более 20 человек, среди них 8 "тяжелых", в том числе 3 ребенка, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Кривой Рог (1406) ракеты (3592)


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Да!Договоримся по середінкє коштує дуже дорого-життя.І цю "серединку" кацапи перетворюють на руїни.
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13.03.2024 13:15 Ответить
Співчуття сім"ям загиблих! Найшвидшого одужання пораненим!
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13.03.2024 13:24 Ответить
Сволочи они и есть сволочи, в этом смысле ничего не изменилось.
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13.03.2024 14:05 Ответить
 
 