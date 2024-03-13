По Кривому Рогу россияне вчера ударили ракетой Х-59.

12 марта вражеская армия ударила по Кривому Рогу, предварительно, ракетой Х-59.

Об этом сказал журналистам начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это спальный район города, окрестность. Здесь нет рядом предприятий. Это частные дома, многоэтажки. Это чисто теракт по мирному населению. Предварительно, враг выпустил Х-59", - сказал он.

По словам Ситниченко, 43 человека получили ранения различной степени тяжести. В больнице находятся 20 человек. Среди пострадавших - 12 детей, из них двое младенцев. 9 детей в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

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Глава района добавил, что будет проводиться поквартирный обход со специалистами соответствующих структур относительно безопасности пребывания в домах.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 12 марта Россия ударила по Кривому Рогу. 4 человека погибли, пострадали - 43, в том числе 12 детей.

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