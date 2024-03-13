По Кривому Рогу росіяни вчора вдарили ракетою Х-59

12 березня ворожа армія вдарила по Кривому Рогу, попередньо, ракетою Х-59.

Про це сказав журналістам начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це спальний район міста, околиця. Тут немає поруч підприємств. Це приватні будинки, багатоповерхівки. Це чисто теракт по мирному населенню. Попередньо, ворог випустив Х-59", - сказав він.

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За словами Ситниченка, 43 людини зазнали поранень різного ступеню тяжкості. В лікарні перебувають 20 осіб. Серед постраждалих - 12 дітей, з них двоє немовлят. 9 дітей наразі у лікарні, двоє з них у тяжкому стані.

Очільник району додав, що проводитиметься поквартирний обхід із фахівцями відповідних структур щодо безпечності перебування в оселях.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 12 березня Росія вдарила по Кривому Рогу. 4 людей загинули, постраждали - 43, в тому числі 12 дітей. 14 березня оголошено в місті днем жалоби.