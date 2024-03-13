Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 5

У Кривому Розі зросла до 5 людей кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік. Був виявлений при розборі завалів на одному з поверхів.



Співчуття рідним. Смерть ворогам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російській загарбники ввечері 12 березня завдали ракетного удару по житлових будинках Кривого Рогу.

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