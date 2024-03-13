Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 5
У Кривому Розі зросла до 5 людей кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік. Був виявлений при розборі завалів на одному з поверхів.
Співчуття рідним. Смерть ворогам", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російській загарбники ввечері 12 березня завдали ракетного удару по житлових будинках Кривого Рогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПравдаЛюбка
показати весь коментар13.03.2024 13:37 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
oylee
показати весь коментар14.03.2024 07:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль