В ВСУ началась ротация, - Сырский

В Вооруженных силах началась ротация частей и подразделений, находящихся на передовой уже длительное время. Это положительно отразится на морально-психологическом состоянии воинов.

Об этом пишет в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что продолжил работу в бригадах, держащих оборону на Запорожском направлении. На первый план, по словам Сырского, вышло противостояние дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

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"Несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задания на передовой", - написал главнокомандующий.

По его мнению, это позволит стабилизировать обстановку и окажет положительное влияние на морально-психологическое состояние воинов.

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