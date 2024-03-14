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Новости Война
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В ВСУ началась ротация, - Сырский

сирський

В Вооруженных силах началась ротация частей и подразделений, находящихся на передовой уже длительное время. Это положительно отразится на морально-психологическом состоянии воинов.

Об этом пишет в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что продолжил работу в бригадах, держащих оборону на Запорожском направлении. На первый план, по словам Сырского, вышло противостояние дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Также читайте: ВСУ проводят ротацию военных на Таврическом направлении, - Лыховий

"Несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задания на передовой", - написал главнокомандующий.

По его мнению, это позволит стабилизировать обстановку и окажет положительное влияние на морально-психологическое состояние воинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах

Сирський
Сирський

Автор: 

ротация (261) ВСУ (6676) Александр Сырский (619)


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Топ комментарии
+45


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14.03.2024 14:23
+38
Теперь у нас главком конферансье. Похоже Сырского усиленно раскручивают в противовес популярности Залужного. Только вот нихрена не выходит.
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14.03.2024 14:22
+34
В керівництві ЗСУ ротація вже закінчилась результат -1 Авдіївка, -1 хімарс, - 2 пускові установки пертріот, - 2 гвинтокрила і -2 пілоти. Срочно наградіть сирника медалькой за заслиги перед отечеством с
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14.03.2024 14:24
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Теперь у нас главком конферансье. Похоже Сырского усиленно раскручивают в противовес популярности Залужного. Только вот нихрена не выходит.
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14.03.2024 14:22 Ответить
Ну, йому треба було б перестати пройобувати на всіх фронтах, і головне - перестати завалювати м'ясом. Але ж він інакше не вміє. Результати керовництва сирника видно всім, хто має три клепки в голові. І постає, нажаль, тільки одне питання - дебіл чи запроданець.
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14.03.2024 14:40 Ответить
ротація вже прошла.
вже поміняли головкома начгш і ще півтора десятка досвідчених генералів
відповідно за генералами під сраку отримали й їх заступники
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15.03.2024 08:11 Ответить


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14.03.2024 14:23 Ответить
Три Абрамса? Я думал дроном один всего.
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14.03.2024 14:42 Ответить
Багато командирів які мали бойовий досвід загинули в перший рік війни саме через близкість до передка.... в моїй області просто п..ц як багато... а тепер є проблема з офіцерами...
І це є стандарт НАТО що в зіткненні на місці керують сержанти

І це не проблема в тому що вони тепер далеко... а проблема в тому що їх погано навчають при мобілізації як психологічно так і тактично часто вчать викладачі які далекі від ********* бою і мають липові УБД...

Друге їх завалюють паперовою бюрократією.. різні комісії які просто не мають що робити тому що їх взагалі непотрібно...

Треба повністю змінити підготовку офіцерів... друге добавити онлайн тактичні курси те що написано вище це пройю... в підготовці... огляд місцевості можна провести з дрона перед постановкою задачі...

ну і переводити офіцерів які не проходять IQ і психологічні тести на інші позиції в тил... але це в нас не пройде тому що тилові місця всі зайняті "правильними"
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14.03.2024 17:05 Ответить
Всі ппофнепридатні ахвіцериимають сидіти в тилу? Цікава пропозиція
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15.03.2024 03:17 Ответить
Ну я б чесно забрав б у них звання і в звичайні частини... але ми ж не раша та і є такі що до прикладу не можуть командувати бойовими підрозділами але будуть хорошими логістами або добре розбираються в електроніці... і т.д.

ну або ще є спеціалістами в іншій галузі якого потрібно в тилу а його кидають командувати штурмовими підрозділами причому фактично без всякої реальної підготовки... тому що його викладачі та інструктори пробухали все його навчання та і вчили по совкових методах... які вже нах... не проходять... а в тилу сидить довбень тому місці тому що він просто чийсь родич...

тут більше питання що з тими тиловиками робити які не профпридатні

Взагалі в навчальних центрах треба ввести алкатести як причому онлайн щоб не було рішалов...
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15.03.2024 08:31 Ответить
Жах!😭
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15.03.2024 03:11 Ответить
Єдина причина по якій друкують такі нрвини-піар.
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14.03.2024 14:24 Ответить
В керівництві ЗСУ ротація вже закінчилась результат -1 Авдіївка, -1 хімарс, - 2 пускові установки пертріот, - 2 гвинтокрила і -2 пілоти. Срочно наградіть сирника медалькой за заслиги перед отечеством с
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14.03.2024 14:24 Ответить
Про Петріот досі ніяких достовірних даних.
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14.03.2024 20:17 Ответить
Прочитай Бутусова афтер акшен перевірка я думаю ніяких сумнівів про втрати вже не існує але про причини і наслідки мало хто говоре і коли таких случайностей стає дох*ра і трошки в короткий період часу то тоді треба включати мізки і знищувати кротів в тилу і жОПі Зе і Єлдака
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14.03.2024 21:17 Ответить
США з союзниками надаючи зброю мають ставити умови їх отримання усуненням кротів з командування
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15.03.2024 03:21 Ответить
А на хіба про це патякати?
План ротацій вже лежить на столі в кремлі - як Вова розповідав?
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14.03.2024 14:25 Ответить
час створювати офіцерські ДШБ з тилових відгодованих капітанів та майорів
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14.03.2024 14:28 Ответить
Залужний про ротацію скільки разів говорив, та в статті писав, але ж ти бачиш це тепер досягнення Сирського.
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14.03.2024 14:33 Ответить
не робили ротацію через провалену мобілізацію, а зараз з одного нуля на інший - це і є ротація " по-тварожнаму "
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14.03.2024 14:54 Ответить
сили оборони 1,3 млн на передку 300 тис в відсутності ротації... винна мобілізація... п..ц
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14.03.2024 16:52 Ответить
от тепер всі знатимуть, що залужний - це падла, яка ніц не думала про життя солдат, але лише про свої президентські амбіції і рейтинг, щоби відірвати чесні (аякже) рученята, які ніколи не крали (і не сумнівайтеся!!) сонцесяйного лідора від "браздов правління". а от сирський - це млодець, справжній "слуга царю й атєц салдатам"!!
пс до речі, теж "слуга"...
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14.03.2024 14:56 Ответить
РОТАЦІЯ - ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УМЄРОВА З ПРЕЗИКОМ
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14.03.2024 15:12 Ответить
Так маємо по факту бубочку неТряпковича який знімає потужні МЕСЕДЖІ для піпла, маємо тік-ток гадалку бРєданова, мали оБдристовича, неголену спермо-хламідію і купу ще різних контент мейкерів різної степені паршивості. Тепер млять маємо, ще й контент мейкера на посаді головкома.... Хотя вибрали квартальне шапіто, яке окрім як сцени і камери в жопі де воно кривляється нічого не знає, тож так....
Ну це абсурд, з таким пафосом писати про те, що вони гниди і повинні були робити, ніби то не їхній обов'язок а послуга для нас піплів. Що далі, хвалитисуться що яйця вже не по 17? Провели ПОТУЖНИЙ тендер і стало 16.89?
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14.03.2024 15:15 Ответить
Позитивно вплине на морально психологічний стан не ротації, а прийняття підарами депутатами закону про мобілізацію с конкретним терміном служби. Судячи по заявам нашого головного зеленого, цього може взагалі не статися, як він каже - на війні не може бути демобілізації. А може дядько в 59 років ібашити в піхоті третій рік як молодий ?
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14.03.2024 15:15 Ответить
..не пересмикуйте! Дядька у 60 звільнять без всяких перешкод...що зараз і робиться! А от то що на війні не може бути демобілізації... то це не зелена тваринка прохрипіла. Це явище для війни завжди було незмінним! Війна на українській землі! Про яку демобілізацію мова?
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14.03.2024 16:40 Ответить
Тобто служити до 60 за відсутності загальної мобілізації? У нас не сталінська червона армія, хоча зелене бидло хоче свою мінірашку збудувати.
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15.03.2024 05:56 Ответить
... якщо далі так буде продовжуватися... і зелена пі..дота продовжить так керувати... то прийдеться призивати з 18 до 60. Не захистимо державу... будемо воювати у рядах смердячої руснявої армії ! Там ніхто питати не буде. Ніякої демобілізації бути не може. Ротація повинна бути. Демобілізувати можна буде хворих... поранених і комісованих.. а також за віком! НІХТО ...НІКОЛИ ...НІДЕ при стані війни демобілізовував боєздатних військових! Якщо Ви пропонуєте демобілізовувати боєздатних військових ... то більш дурного рішення не знайти. Але дивуватися нічому. У країні 73 відсотки ідіотів було у 2019 році... Зараз кількість тільки збільшилась. Бо тільки відвертий ідіот може пропонувати демобілізовувати військових..які прослужили на передовій якийсь термін!
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15.03.2024 19:03 Ответить
Ротації та злагодження були й до Сирського.
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14.03.2024 16:13 Ответить
Ротація носків з лівої ноги на праву і навпаки.
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14.03.2024 16:14 Ответить
Ротація в ЗСУ , це дуже добре , але не відомо , як підуть воєнні справи
у новобранців 🙁
Будемо надіятися на краще та молитися за Всіх наших хлопців ,
які захищають нашу країну 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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14.03.2024 17:56 Ответить
Первыми пошли на ротацию генералы, двое из них даже с удовольствием дембельнулись
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14.03.2024 18:14 Ответить
підароязике кодло на підсосі дєрьмака
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15.03.2024 08:08 Ответить
Цікаво , і скилькі коштує ротація , яки розцінки . Це ж золоте дно , для тих хто на потоке , скильки коштує життя
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14.03.2024 18:18 Ответить
Сирський себе "показав", працює на шоу Зеленського *********, він виявився "тряпкою" у "нетряпки".
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14.03.2024 19:24 Ответить
Тепер, окрім безтолкового ішака, будуть відосіки і прихвостня сирського. Шапіто тепер охопило і ЗСУ.
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14.03.2024 20:00 Ответить
Не хіба ротація,а і втрати дорогої західної техніки далеко за лінією фронту.
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14.03.2024 20:26 Ответить
Це коли дуже верховний співпрацює з головним: але ж (both) обидва не розумыються що роблять: один за відсутністю освіті та життєвого досвіду, другий за наявністю радянської освіти та певного радянського досвіду, намагань догодити керівнику або досягнути вирішення певних завдань за для чого немає хисту та розуму!
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14.03.2024 21:49 Ответить
В самий складний момент вивести підрозділи, які вже обжилися, орієнтуються, володіють ситуацією, мають налагоджені взаємодію з сусідами і забезпечення, я б не назвав розумним рішенням. Ротацію потрібно проводити під час затишшя, а в складній ситуації потрібно поповнення і посилена артилерійська підтримка діючих підрозділів.
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14.03.2024 22:11 Ответить
Ротація почалась із Залужного.
Конче треба продовжити ротацію Зеленського.
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15.03.2024 03:52 Ответить
Ротація під час наступу москалів по усьому фронту?((Дуже стратегічно(Видно яку військову школу закінчував(
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15.03.2024 06:54 Ответить
Сирок так пафосно це подав,ніби під його чутким керівництвом,наші війська вже хєрачать русню під Коломною...
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15.03.2024 07:13 Ответить
Всі дії zeкодла ведуть до капітуляції
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15.03.2024 08:06 Ответить
 
 