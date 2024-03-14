В ВСУ началась ротация, - Сырский
В Вооруженных силах началась ротация частей и подразделений, находящихся на передовой уже длительное время. Это положительно отразится на морально-психологическом состоянии воинов.
Об этом пишет в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что продолжил работу в бригадах, держащих оборону на Запорожском направлении. На первый план, по словам Сырского, вышло противостояние дронов и средств радиоэлектронной борьбы.
"Несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задания на передовой", - написал главнокомандующий.
По его мнению, это позволит стабилизировать обстановку и окажет положительное влияние на морально-психологическое состояние воинов.
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вже поміняли головкома начгш і ще півтора десятка досвідчених генералів
відповідно за генералами під сраку отримали й їх заступники
І це є стандарт НАТО що в зіткненні на місці керують сержанти
І це не проблема в тому що вони тепер далеко... а проблема в тому що їх погано навчають при мобілізації як психологічно так і тактично часто вчать викладачі які далекі від ********* бою і мають липові УБД...
Друге їх завалюють паперовою бюрократією.. різні комісії які просто не мають що робити тому що їх взагалі непотрібно...
Треба повністю змінити підготовку офіцерів... друге добавити онлайн тактичні курси те що написано вище це пройю... в підготовці... огляд місцевості можна провести з дрона перед постановкою задачі...
ну і переводити офіцерів які не проходять IQ і психологічні тести на інші позиції в тил... але це в нас не пройде тому що тилові місця всі зайняті "правильними"
ну або ще є спеціалістами в іншій галузі якого потрібно в тилу а його кидають командувати штурмовими підрозділами причому фактично без всякої реальної підготовки... тому що його викладачі та інструктори пробухали все його навчання та і вчили по совкових методах... які вже нах... не проходять... а в тилу сидить довбень тому місці тому що він просто чийсь родич...
тут більше питання що з тими тиловиками робити які не профпридатні
Взагалі в навчальних центрах треба ввести алкатести як причому онлайн щоб не було рішалов...
План ротацій вже лежить на столі в кремлі - як Вова розповідав?
пс до речі, теж "слуга"...
Ну це абсурд, з таким пафосом писати про те, що вони гниди і повинні були робити, ніби то не їхній обов'язок а послуга для нас піплів. Що далі, хвалитисуться що яйця вже не по 17? Провели ПОТУЖНИЙ тендер і стало 16.89?
у новобранців 🙁
Будемо надіятися на краще та молитися за Всіх наших хлопців ,
які захищають нашу країну 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Конче треба продовжити ротацію Зеленського.