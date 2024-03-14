У ЗСУ почалася ротація, - Сирський

У Збройних силах почалася ротація частин та підрозділів, які перебувають на передовій вже тривалий час. Це позитивно вплине на морально-психологічний стан воїнів.

Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що продовжив роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. На перший план, за словами Сирського, вийшло протистояння дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

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"Не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї", - написав головнокомандувач.

На його думку, це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан воїнів.

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