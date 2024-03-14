У ЗСУ почалася ротація, - Сирський
У Збройних силах почалася ротація частин та підрозділів, які перебувають на передовій вже тривалий час. Це позитивно вплине на морально-психологічний стан воїнів.
Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що продовжив роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. На перший план, за словами Сирського, вийшло протистояння дронів та засобів радіоелектронної боротьби.
"Не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї", - написав головнокомандувач.
На його думку, це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан воїнів.
Будь ласка, зачекайте...
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вже поміняли головкома начгш і ще півтора десятка досвідчених генералів
відповідно за генералами під сраку отримали й їх заступники
І це є стандарт НАТО що в зіткненні на місці керують сержанти
І це не проблема в тому що вони тепер далеко... а проблема в тому що їх погано навчають при мобілізації як психологічно так і тактично часто вчать викладачі які далекі від ********* бою і мають липові УБД...
Друге їх завалюють паперовою бюрократією.. різні комісії які просто не мають що робити тому що їх взагалі непотрібно...
Треба повністю змінити підготовку офіцерів... друге добавити онлайн тактичні курси те що написано вище це пройю... в підготовці... огляд місцевості можна провести з дрона перед постановкою задачі...
ну і переводити офіцерів які не проходять IQ і психологічні тести на інші позиції в тил... але це в нас не пройде тому що тилові місця всі зайняті "правильними"
ну або ще є спеціалістами в іншій галузі якого потрібно в тилу а його кидають командувати штурмовими підрозділами причому фактично без всякої реальної підготовки... тому що його викладачі та інструктори пробухали все його навчання та і вчили по совкових методах... які вже нах... не проходять... а в тилу сидить довбень тому місці тому що він просто чийсь родич...
тут більше питання що з тими тиловиками робити які не профпридатні
Взагалі в навчальних центрах треба ввести алкатести як причому онлайн щоб не було рішалов...
План ротацій вже лежить на столі в кремлі - як Вова розповідав?
пс до речі, теж "слуга"...
Ну це абсурд, з таким пафосом писати про те, що вони гниди і повинні були робити, ніби то не їхній обов'язок а послуга для нас піплів. Що далі, хвалитисуться що яйця вже не по 17? Провели ПОТУЖНИЙ тендер і стало 16.89?
у новобранців 🙁
Будемо надіятися на краще та молитися за Всіх наших хлопців ,
які захищають нашу країну 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Конче треба продовжити ротацію Зеленського.