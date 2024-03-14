УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9783 відвідувача онлайн
Новини Війна
19 624 51

У ЗСУ почалася ротація, - Сирський

сирський

У Збройних силах почалася ротація частин та підрозділів, які перебувають на передовій вже тривалий час. Це позитивно вплине на морально-психологічний стан воїнів.

Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що продовжив роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. На перший план, за словами Сирського, вийшло протистояння дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Також читайте: ЗСУ проводять ротацію військових на Таврійському напрямку - Лиховій

"Не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї", - написав головнокомандувач.

На його думку, це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан воїнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це буде історичною помилкою, якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, - Столтенберг

Сирський
Сирський

Автор: 

ротація (80) ЗСУ (7648) Сирський Олександр (640)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+45


показати весь коментар
14.03.2024 14:23
+38
Теперь у нас главком конферансье. Похоже Сырского усиленно раскручивают в противовес популярности Залужного. Только вот нихрена не выходит.
показати весь коментар
14.03.2024 14:22
+34
В керівництві ЗСУ ротація вже закінчилась результат -1 Авдіївка, -1 хімарс, - 2 пускові установки пертріот, - 2 гвинтокрила і -2 пілоти. Срочно наградіть сирника медалькой за заслиги перед отечеством с
показати весь коментар
14.03.2024 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь у нас главком конферансье. Похоже Сырского усиленно раскручивают в противовес популярности Залужного. Только вот нихрена не выходит.
показати весь коментар
14.03.2024 14:22 Відповісти
Ну, йому треба було б перестати пройобувати на всіх фронтах, і головне - перестати завалювати м'ясом. Але ж він інакше не вміє. Результати керовництва сирника видно всім, хто має три клепки в голові. І постає, нажаль, тільки одне питання - дебіл чи запроданець.
показати весь коментар
14.03.2024 14:40 Відповісти
ротація вже прошла.
вже поміняли головкома начгш і ще півтора десятка досвідчених генералів
відповідно за генералами під сраку отримали й їх заступники
показати весь коментар
15.03.2024 08:11 Відповісти


показати весь коментар
14.03.2024 14:23 Відповісти
Три Абрамса? Я думал дроном один всего.
показати весь коментар
14.03.2024 14:42 Відповісти
Багато командирів які мали бойовий досвід загинули в перший рік війни саме через близкість до передка.... в моїй області просто п..ц як багато... а тепер є проблема з офіцерами...
І це є стандарт НАТО що в зіткненні на місці керують сержанти

І це не проблема в тому що вони тепер далеко... а проблема в тому що їх погано навчають при мобілізації як психологічно так і тактично часто вчать викладачі які далекі від ********* бою і мають липові УБД...

Друге їх завалюють паперовою бюрократією.. різні комісії які просто не мають що робити тому що їх взагалі непотрібно...

Треба повністю змінити підготовку офіцерів... друге добавити онлайн тактичні курси те що написано вище це пройю... в підготовці... огляд місцевості можна провести з дрона перед постановкою задачі...

ну і переводити офіцерів які не проходять IQ і психологічні тести на інші позиції в тил... але це в нас не пройде тому що тилові місця всі зайняті "правильними"
показати весь коментар
14.03.2024 17:05 Відповісти
Всі ппофнепридатні ахвіцериимають сидіти в тилу? Цікава пропозиція
показати весь коментар
15.03.2024 03:17 Відповісти
Ну я б чесно забрав б у них звання і в звичайні частини... але ми ж не раша та і є такі що до прикладу не можуть командувати бойовими підрозділами але будуть хорошими логістами або добре розбираються в електроніці... і т.д.

ну або ще є спеціалістами в іншій галузі якого потрібно в тилу а його кидають командувати штурмовими підрозділами причому фактично без всякої реальної підготовки... тому що його викладачі та інструктори пробухали все його навчання та і вчили по совкових методах... які вже нах... не проходять... а в тилу сидить довбень тому місці тому що він просто чийсь родич...

тут більше питання що з тими тиловиками робити які не профпридатні

Взагалі в навчальних центрах треба ввести алкатести як причому онлайн щоб не було рішалов...
показати весь коментар
15.03.2024 08:31 Відповісти
Жах!😭
показати весь коментар
15.03.2024 03:11 Відповісти
Єдина причина по якій друкують такі нрвини-піар.
показати весь коментар
14.03.2024 14:24 Відповісти
В керівництві ЗСУ ротація вже закінчилась результат -1 Авдіївка, -1 хімарс, - 2 пускові установки пертріот, - 2 гвинтокрила і -2 пілоти. Срочно наградіть сирника медалькой за заслиги перед отечеством с
показати весь коментар
14.03.2024 14:24 Відповісти
Про Петріот досі ніяких достовірних даних.
показати весь коментар
14.03.2024 20:17 Відповісти
Прочитай Бутусова афтер акшен перевірка я думаю ніяких сумнівів про втрати вже не існує але про причини і наслідки мало хто говоре і коли таких случайностей стає дох*ра і трошки в короткий період часу то тоді треба включати мізки і знищувати кротів в тилу і жОПі Зе і Єлдака
показати весь коментар
14.03.2024 21:17 Відповісти
США з союзниками надаючи зброю мають ставити умови їх отримання усуненням кротів з командування
показати весь коментар
15.03.2024 03:21 Відповісти
А на хіба про це патякати?
План ротацій вже лежить на столі в кремлі - як Вова розповідав?
показати весь коментар
14.03.2024 14:25 Відповісти
час створювати офіцерські ДШБ з тилових відгодованих капітанів та майорів
показати весь коментар
14.03.2024 14:28 Відповісти
Залужний про ротацію скільки разів говорив, та в статті писав, але ж ти бачиш це тепер досягнення Сирського.
показати весь коментар
14.03.2024 14:33 Відповісти
не робили ротацію через провалену мобілізацію, а зараз з одного нуля на інший - це і є ротація " по-тварожнаму "
показати весь коментар
14.03.2024 14:54 Відповісти
сили оборони 1,3 млн на передку 300 тис в відсутності ротації... винна мобілізація... п..ц
показати весь коментар
14.03.2024 16:52 Відповісти
от тепер всі знатимуть, що залужний - це падла, яка ніц не думала про життя солдат, але лише про свої президентські амбіції і рейтинг, щоби відірвати чесні (аякже) рученята, які ніколи не крали (і не сумнівайтеся!!) сонцесяйного лідора від "браздов правління". а от сирський - це млодець, справжній "слуга царю й атєц салдатам"!!
пс до речі, теж "слуга"...
показати весь коментар
14.03.2024 14:56 Відповісти
РОТАЦІЯ - ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УМЄРОВА З ПРЕЗИКОМ
показати весь коментар
14.03.2024 15:12 Відповісти
Так маємо по факту бубочку неТряпковича який знімає потужні МЕСЕДЖІ для піпла, маємо тік-ток гадалку бРєданова, мали оБдристовича, неголену спермо-хламідію і купу ще різних контент мейкерів різної степені паршивості. Тепер млять маємо, ще й контент мейкера на посаді головкома.... Хотя вибрали квартальне шапіто, яке окрім як сцени і камери в жопі де воно кривляється нічого не знає, тож так....
Ну це абсурд, з таким пафосом писати про те, що вони гниди і повинні були робити, ніби то не їхній обов'язок а послуга для нас піплів. Що далі, хвалитисуться що яйця вже не по 17? Провели ПОТУЖНИЙ тендер і стало 16.89?
показати весь коментар
14.03.2024 15:15 Відповісти
Позитивно вплине на морально психологічний стан не ротації, а прийняття підарами депутатами закону про мобілізацію с конкретним терміном служби. Судячи по заявам нашого головного зеленого, цього може взагалі не статися, як він каже - на війні не може бути демобілізації. А може дядько в 59 років ібашити в піхоті третій рік як молодий ?
показати весь коментар
14.03.2024 15:15 Відповісти
..не пересмикуйте! Дядька у 60 звільнять без всяких перешкод...що зараз і робиться! А от то що на війні не може бути демобілізації... то це не зелена тваринка прохрипіла. Це явище для війни завжди було незмінним! Війна на українській землі! Про яку демобілізацію мова?
показати весь коментар
14.03.2024 16:40 Відповісти
Тобто служити до 60 за відсутності загальної мобілізації? У нас не сталінська червона армія, хоча зелене бидло хоче свою мінірашку збудувати.
показати весь коментар
15.03.2024 05:56 Відповісти
... якщо далі так буде продовжуватися... і зелена пі..дота продовжить так керувати... то прийдеться призивати з 18 до 60. Не захистимо державу... будемо воювати у рядах смердячої руснявої армії ! Там ніхто питати не буде. Ніякої демобілізації бути не може. Ротація повинна бути. Демобілізувати можна буде хворих... поранених і комісованих.. а також за віком! НІХТО ...НІКОЛИ ...НІДЕ при стані війни демобілізовував боєздатних військових! Якщо Ви пропонуєте демобілізовувати боєздатних військових ... то більш дурного рішення не знайти. Але дивуватися нічому. У країні 73 відсотки ідіотів було у 2019 році... Зараз кількість тільки збільшилась. Бо тільки відвертий ідіот може пропонувати демобілізовувати військових..які прослужили на передовій якийсь термін!
показати весь коментар
15.03.2024 19:03 Відповісти
Ротації та злагодження були й до Сирського.
показати весь коментар
14.03.2024 16:13 Відповісти
Ротація носків з лівої ноги на праву і навпаки.
показати весь коментар
14.03.2024 16:14 Відповісти
Ротація в ЗСУ , це дуже добре , але не відомо , як підуть воєнні справи
у новобранців 🙁
Будемо надіятися на краще та молитися за Всіх наших хлопців ,
які захищають нашу країну 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
14.03.2024 17:56 Відповісти
Первыми пошли на ротацию генералы, двое из них даже с удовольствием дембельнулись
показати весь коментар
14.03.2024 18:14 Відповісти
підароязике кодло на підсосі дєрьмака
показати весь коментар
15.03.2024 08:08 Відповісти
Цікаво , і скилькі коштує ротація , яки розцінки . Це ж золоте дно , для тих хто на потоке , скильки коштує життя
показати весь коментар
14.03.2024 18:18 Відповісти
Сирський себе "показав", працює на шоу Зеленського *********, він виявився "тряпкою" у "нетряпки".
показати весь коментар
14.03.2024 19:24 Відповісти
Тепер, окрім безтолкового ішака, будуть відосіки і прихвостня сирського. Шапіто тепер охопило і ЗСУ.
показати весь коментар
14.03.2024 20:00 Відповісти
Не хіба ротація,а і втрати дорогої західної техніки далеко за лінією фронту.
показати весь коментар
14.03.2024 20:26 Відповісти
Це коли дуже верховний співпрацює з головним: але ж (both) обидва не розумыються що роблять: один за відсутністю освіті та життєвого досвіду, другий за наявністю радянської освіти та певного радянського досвіду, намагань догодити керівнику або досягнути вирішення певних завдань за для чого немає хисту та розуму!
показати весь коментар
14.03.2024 21:49 Відповісти
В самий складний момент вивести підрозділи, які вже обжилися, орієнтуються, володіють ситуацією, мають налагоджені взаємодію з сусідами і забезпечення, я б не назвав розумним рішенням. Ротацію потрібно проводити під час затишшя, а в складній ситуації потрібно поповнення і посилена артилерійська підтримка діючих підрозділів.
показати весь коментар
14.03.2024 22:11 Відповісти
Ротація почалась із Залужного.
Конче треба продовжити ротацію Зеленського.
показати весь коментар
15.03.2024 03:52 Відповісти
Ротація під час наступу москалів по усьому фронту?((Дуже стратегічно(Видно яку військову школу закінчував(
показати весь коментар
15.03.2024 06:54 Відповісти
Сирок так пафосно це подав,ніби під його чутким керівництвом,наші війська вже хєрачать русню під Коломною...
показати весь коментар
15.03.2024 07:13 Відповісти
Всі дії zeкодла ведуть до капітуляції
показати весь коментар
15.03.2024 08:06 Відповісти
 
 