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Количество пожаров выросло вдвое. Причина - сжигание травы, - ГСЧС

пожежа

Из-за сжигания сухостоя в этом году вдвое увеличилось количество пожаров по сравнению с прошлым годом.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника отдела профилактической работы Управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Анатолий Шкарбута, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вдвое увеличилось количество пожаров. В прошлом году за этот период возникло около тысячи пожаров, а в этом году уже произошло 2,5 тысячи пожаров".

За два месяца этого года у нас есть три погибших и пятеро травмированных", - сказал он.

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По словам чиновника, наибольшее количество пожаров возникло в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.

Основной причиной является умышленное сжигание сухой растительности и неосторожное обращение с огнем.

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"Так сложилось с советских времен, что люди, в основном пожилого возраста, с потеплением начинают наводить порядки на своих участках путем обжига растительности. Но это не способствует повышению плодородия почв, а приводит к экологическому загрязнению территории и ухудшению здоровья граждан. И уничтожению животного мира", – отметил Шкарбута.

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Он также напомнил, что за сжигание сухостоя предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. грн. В случае значительных убытков штраф превышает 15 тыс. грн и может наступить уголовная ответственность.

Автор: 

поджог (1091) пожар (5969) ГСЧС (5003)


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Эх...почему мы не Сингапур??? посмотрел бы я на этих палиив...
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15.03.2024 14:47 Ответить
чем пустой трындеж - лучше бы опубликовали телефоны гарячих линий, куда можно прислать личные данные, адреса и фотографии преступлений этих уродов.
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15.03.2024 14:56 Ответить
дебіли невиліковні
- вони ще й за Зєлю здатні проголосувати, вдруге - "контрольний" в долю України і своїх дітей
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15.03.2024 15:04 Ответить
У кацапов есть закон. Работает ли, дело другое. У нас всем похер.
15 км от Киева. Участки на продажу, цены не сложат. И паи.
Миллионеры, ***.
Жаба давит 2 раза за сезон косаркой пройтись.
Сухостой не палить. Сухостой на элитных участках.
Почему местная власть не штрафует за многолетний бурьян на частной земле?
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15.03.2024 16:32 Ответить
 
 