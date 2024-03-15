Количество пожаров выросло вдвое. Причина - сжигание травы, - ГСЧС

Из-за сжигания сухостоя в этом году вдвое увеличилось количество пожаров по сравнению с прошлым годом.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника отдела профилактической работы Управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Анатолий Шкарбута, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вдвое увеличилось количество пожаров. В прошлом году за этот период возникло около тысячи пожаров, а в этом году уже произошло 2,5 тысячи пожаров".

За два месяца этого года у нас есть три погибших и пятеро травмированных", - сказал он.

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По словам чиновника, наибольшее количество пожаров возникло в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.

Основной причиной является умышленное сжигание сухой растительности и неосторожное обращение с огнем.

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"Так сложилось с советских времен, что люди, в основном пожилого возраста, с потеплением начинают наводить порядки на своих участках путем обжига растительности. Но это не способствует повышению плодородия почв, а приводит к экологическому загрязнению территории и ухудшению здоровья граждан. И уничтожению животного мира", – отметил Шкарбута.

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Он также напомнил, что за сжигание сухостоя предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. грн. В случае значительных убытков штраф превышает 15 тыс. грн и может наступить уголовная ответственность.