Кількість пожеж зросла вдвічі. Причина - спалювання трави, - ДСНС
Через спалювання сухостою цьогоріч удвічі збільшилася кількість пожеж у порівнянні з минулим роком.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолій Шкарбута, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Удвічі збільшилася кількість пожеж. У минулому році за цей період виникло близько тисячі пожеж, а цьогоріч уже сталося 2,5 тисячі пожеж.
За два місяці цього року у нас є троє загиблих і п’ятеро травмованих", - сказав він.
За словами посадовця, найбільша кількість пожеж виникла у Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Івано-Франківській областях.
Основною причиною є навмисне спалювання сухої рослинності і необережне поводження з вогнем.
"Так склалося з радянських часів, що люди, в основному літнього віку, з потеплінням починають наводити порядки на своїх ділянках шляхом випалювання рослинності. Але це не сприяє підвищенню родючості ґрунтів, а призводить до екологічного забруднення території і погіршення здоров’я громадян. І знищення тваринного світу", - зазначив Шкарбута.
Він також нагадав, що за спалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром від 1,5 тис. до 3 тис. грн. У випадку значних збитків, штраф перевищує 15 тис. грн і може настати кримінальна відповідальність.
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- вони ще й за Зєлю здатні проголосувати, вдруге - "контрольний" в долю України і своїх дітей
15 км от Киева. Участки на продажу, цены не сложат. И паи.
Миллионеры, ***.
Жаба давит 2 раза за сезон косаркой пройтись.
Сухостой не палить. Сухостой на элитных участках.
Почему местная власть не штрафует за многолетний бурьян на частной земле?