Кількість пожеж зросла вдвічі. Причина - спалювання трави, - ДСНС

Через спалювання сухостою цьогоріч удвічі збільшилася кількість пожеж у порівнянні з минулим роком.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолій Шкарбута, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Удвічі збільшилася кількість пожеж. У минулому році за цей період виникло близько тисячі пожеж, а цьогоріч уже сталося 2,5 тисячі пожеж.

За два місяці цього року у нас є троє загиблих і п’ятеро травмованих", - сказав він.

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За словами посадовця, найбільша кількість пожеж виникла у Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Івано-Франківській областях.

Основною причиною є навмисне спалювання сухої рослинності і необережне поводження з вогнем.

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"Так склалося з радянських часів, що люди, в основному літнього віку, з потеплінням починають наводити порядки на своїх ділянках шляхом випалювання рослинності. Але це не сприяє підвищенню родючості ґрунтів, а призводить до екологічного забруднення території і погіршення здоров’я громадян. І знищення тваринного світу", - зазначив Шкарбута.

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Він також нагадав, що за спалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром від 1,5 тис. до 3 тис. грн. У випадку значних збитків, штраф перевищує 15 тис. грн і може настати кримінальна відповідальність.