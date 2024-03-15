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Вступление в ЕС: Еврокомиссия начала скрининг украинского финансового законодательства

НБУ

14 марта Европейская Комиссия начала официальный скрининг финансового законодательства Украины. Это раздел 9 "Финансовые услуги" переговорной рамки вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает Цензор.НЕТ.

Проведение скрининга предполагает анализ степени соответствия национальному законодательству актам Евросоюза.

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Скрининг состоит из двух этапов. На первом представители Еврокомиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства-кандидата относительно вступления в ЕС.

На втором этапе государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планам согласования национального законодательства с европейским до момента полноправного членства в ЕС.

Уже состоялась разъяснительная встреча по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги", работу по которому координирует Национальный банк Украины.

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Раздел касается актов права ЕС относительно:

  • пруденциального регулирования и надзора за банками,
  • восстановления и урегулирования банков, системы гарантирования вкладов,
  • страхования,
  • устойчивого финансирования,
  • цифровых финансов (в том числе виртуальных активов),
  • рынка ценных бумаг и услуг.

"Мы приложим все усилия для прохождения скрининга в максимально короткие сроки", – прокомментировал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

НБУ про скринінг законодавства України
НБУ про скринінг законодавства України

Автор: 

Еврокомиссия (1468) НБУ (4836) членство в ЕС (1055)


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