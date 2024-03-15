Вступление в ЕС: Еврокомиссия начала скрининг украинского финансового законодательства

14 марта Европейская Комиссия начала официальный скрининг финансового законодательства Украины. Это раздел 9 "Финансовые услуги" переговорной рамки вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает Цензор.НЕТ.

Проведение скрининга предполагает анализ степени соответствия национальному законодательству актам Евросоюза.

Читайте также: Еврокомиссия завершила разработку предложений по проекту переговорной рамки с Украиной о вступлении в ЕС

Скрининг состоит из двух этапов. На первом представители Еврокомиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства-кандидата относительно вступления в ЕС.

На втором этапе государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планам согласования национального законодательства с европейским до момента полноправного членства в ЕС.

Уже состоялась разъяснительная встреча по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги", работу по которому координирует Национальный банк Украины.

Читайте также: Украина завершила выполнение всех рекомендаций, полученных от Еврокомиссии, для предоставления переговорной рамки по вступлению в ЕС, - Стефанишина

Раздел касается актов права ЕС относительно:

пруденциального регулирования и надзора за банками,

восстановления и урегулирования банков, системы гарантирования вкладов,

страхования,

устойчивого финансирования,

цифровых финансов (в том числе виртуальных активов),

рынка ценных бумаг и услуг.

"Мы приложим все усилия для прохождения скрининга в максимально короткие сроки", – прокомментировал замглавы НБУ Сергей Николайчук.



