Вступление в ЕС: Еврокомиссия начала скрининг украинского финансового законодательства
14 марта Европейская Комиссия начала официальный скрининг финансового законодательства Украины. Это раздел 9 "Финансовые услуги" переговорной рамки вступления Украины в ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает Цензор.НЕТ.
Проведение скрининга предполагает анализ степени соответствия национальному законодательству актам Евросоюза.
Скрининг состоит из двух этапов. На первом представители Еврокомиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства-кандидата относительно вступления в ЕС.
На втором этапе государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планам согласования национального законодательства с европейским до момента полноправного членства в ЕС.
Уже состоялась разъяснительная встреча по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги", работу по которому координирует Национальный банк Украины.
Раздел касается актов права ЕС относительно:
- пруденциального регулирования и надзора за банками,
- восстановления и урегулирования банков, системы гарантирования вкладов,
- страхования,
- устойчивого финансирования,
- цифровых финансов (в том числе виртуальных активов),
- рынка ценных бумаг и услуг.
"Мы приложим все усилия для прохождения скрининга в максимально короткие сроки", – прокомментировал замглавы НБУ Сергей Николайчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль