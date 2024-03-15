Вступ до ЄС: Єврокомісія розпочала скринінг українського фінансового законодавства

​​14 березня Європейська Комісія розпочала офіційний скринінг фінансового законодавства України. Це розділ 9 "Фінансові послуги" переговорної рамки щодо вступу України до ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, передає Цензор.НЕТ.

Проведення скринінгу передбачає аналіз ступеня відповідності національного законодавства актам Євросоюзу.

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Скринінг складається із двох етапів. На першому представники Єврокомісії розповідають про ключові акти права ЄС за переговорними розділами та відповідають на запитання держави-кандидата на вступ до ЄС.

На другому етапі держава-кандидат представляє стан імплементації законодавства ЄС за переговорними розділами та плани щодо узгодження національного законодавства з європейським до моменту повноправного членства в ЄС.

Вже відбулася роз'яснювальна зустріч із переговорного розділу 9 "Фінансові послуги", роботу за яким координує Національний банк України.

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Розділ стосується актів права ЄС щодо:

пруденційного регулювання та нагляду за банками,

відновлення та врегулювання банків, системи гарантування вкладів,

страхування,

сталого фінансування,

цифрових фінансів (зокрема віртуальних активів),

ринку цінних паперів та інвестиційних послуг.

"Ми докладемо всіх зусиль для проходження скринінгу у максимально короткі терміни", – прокоментував заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.



