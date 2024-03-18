Совет министров иностранных дел ЕС одобрил €5 миллиардов на военную поддержку Украины, - МИД Украины

Сегодня, 18 марта, Совет министров иностранных дел ЕС принял окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

Об этом, как сообщает пресс-центр МИД Украины, заявил Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Заседание Совета министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие глава МИД Украины, приняло окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Министр выразил благодарность коллегам за этот шаг", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что министр призвал европейских партнеров поскорее принять все необходимые решения для увеличения и ускорения поставок оружия и боеприпасов для украинских военных, а также развития оборонных индустрий Евросоюза и Украины.

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Дмитрий Кулеба также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и все государства-члены ЕС, которые уже внесли свои вклады в ее воплощение.

"Призываю тех, кто еще размышляет над вкладами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и нескольких других подобных инициатив. Каждый день имеет значение", - заявил министр.

Глава МИД Украины подчеркнул, что угрозы России в адрес членов НАТО и ЕС говорят о том, что российский диктатор стремится расширять агрессию. Поддержка Украины является единственным способом помешать этим планам.

Кулеба подчеркнул, что украинские воины сейчас являются единственной линией европейской обороны против агрессивной путинской России, стремящейся уничтожить Европу и нормальную жизнь миллионов европейцев.

"Украинский солдат - единственная надежда Европы на сохранение мира. Не должно быть никаких ограничений или задержек в обеспечении украинских военных всем, в чем они нуждаются, чтобы сломать позвоночник российским оккупационным войскам на украинской земле", - сказал он.

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Министр также отметил, что Украина выполнила все 4 шага, определенных Еврокомиссией в рамках Пакета расширения. Он выразил надежду, что Еврокомиссия и государства-члены ЕС объективно оценят прогресс Украины и примут решения, необходимые для практического начала переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул необходимость усилить санкционное давление против государства-агрессора, синхронизировать санкции против России и Беларуси и закрыть все лазейки для экспорта товаров двойного назначения в Россию, которые она использует для производства оружия.

Министр приветствовал инициативу Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по использованию доходов от замороженных российских активов для закупки военного оборудования для Украины. По его убеждению, союзники должны найти необходимые правовые основания и политическую волю для использования не только доходов, но и самих активов.

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В конце своего выступления Дмитрий Кулеба призвал союзников верить в победу Украины и подчеркнул, что наше государство доказало свою способность уничтожать врага и побеждать на поле боя, когда у него есть необходимые для этого средства и ресурсы.