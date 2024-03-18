РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12248 посетителей онлайн
Новости Война
5 712 25

14 884 единицы боевой техники РФ уничтожили и захватили украинские воины за 2 года войны, - Oryx

рф,техніки,знищення

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 10 тысяч единиц боевой техники РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные нидерландского портала Oryx, который документирует потери армий по фотографиям и видео в интернете.

Так, согласно данным портала, с начала полномасштабного вторжения России украинские Силы обороны уничтожили 14 884 единиц военной техники РФ.

10 463 были уничтожены, 677 - повреждены, 806 - брошены, а 2 938 - захвачены Вооруженными Силами Украины.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 18 марта 2024 года, войска РФ потеряли 809 танков, 10 668 артсистем, 13 014 боевых бронированных машин.

Смотрите также: Вражеский танк Т-72 догорает вблизи Тернов Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19670) ликвидация (3693) уничтожение (7245)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Чим вас засмутили? Що "збили" літаків вшестеро більше ніж було у ЗСУ?
показать весь комментарий
18.03.2024 17:28 Ответить
+3
танків ‒ 6809 (+19) од -це на 18.03.24 сводка. Так квапилися надрукувати, що на 6000 скоротили. Уважніше треба.
показать весь комментарий
18.03.2024 17:44 Ответить
+2
кацапу вірити - себе не поважати ...
показать весь комментарий
18.03.2024 17:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.03.2024 17:05 Ответить
То звичайно гарно, лише засмучують їх підрахунки по нашій техніці.
показать весь комментарий
18.03.2024 17:20 Ответить
кацапу вірити - себе не поважати ...
показать весь комментарий
18.03.2024 17:26 Ответить
При чому тут кацапи? Я кажу за підрахунки Oryx
показать весь комментарий
18.03.2024 17:52 Ответить
Чим вас засмутили? Що "збили" літаків вшестеро більше ніж було у ЗСУ?
показать весь комментарий
18.03.2024 17:28 Ответить
почитай дані наших втрат того ж таки оryx, а кацап апріорі бреше, як і наші записуючи пошкоджену техніку в знищену.
показать весь комментарий
18.03.2024 19:33 Ответить
5212
показать весь комментарий
19.03.2024 10:22 Ответить
14.88 юбілєй....
показать весь комментарий
18.03.2024 17:26 Ответить
Там 14 884, типу хайзеленски
показать весь комментарий
18.03.2024 18:22 Ответить
Oryx видає цифри по ВЕРІФІКОВАНИМ даним-коли є фото/відео фіксація і відомі місце і час знищення конкретної одиниці техніки.
І різниця між реально знищеними і задокументованими одиницями в 3.3. рази-нормасьно зовсім.. там і в 5-6 разів було б нормально
показать весь комментарий
18.03.2024 18:45 Ответить
Різгнийя між даними Оріх і реальними втратами - 40 відсотків в плюс - це максимум. Генштаба днні треба скорочувати на 30-40 відсотків десь. І по оркам-то вбиті і поранені- а не тільки вбиті. Було розяснення генштабу. На сьогодні орки обміняли старе радянське залізо на 172 тисячі квадратних кілометрів с містами і містечками, корисними копаленами, родючою землею, украфїнцями що там залишилися- ашими громадянами , заводами і будинками. Покищо розмін на користь орків- на коштовності їми втраченого майна і набутого у результаті захопення територій в десяки і сотні разів
показать весь комментарий
18.03.2024 20:34 Ответить
"Різгнийя між даними Оріх і реальними втратами - 40 відсотків в плюс - це максимум" -це звідки ви цифру взяли в "40%" максімум? Ось реально цікаво.
Ви реально хочете сказати що 3/4 витрам техніки мають чітку фото-відео фіксацію конкретного екземпляра з прив'язкою до часу та місцевості? Ось реально?
показать весь комментарий
18.03.2024 20:51 Ответить
Щось мені здається що фіксація однозначна для веріфікації десь кимось там-це останнє що турбує хлопців. які ведуть бій проти танків/ББМ...
показать весь комментарий
18.03.2024 22:04 Ответить
танків ‒ 6809 (+19) од -це на 18.03.24 сводка. Так квапилися надрукувати, що на 6000 скоротили. Уважніше треба.
показать весь комментарий
18.03.2024 17:44 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2024 18:53 Ответить
це не може бути правдою, навіть як не вибухнула то пів стіни би розвалила
показать весь комментарий
18.03.2024 19:53 Ответить
Может. Это хвостовик или разгонный блок (кто как называет), от Панцыря. Таких полно по Белгороду находят после работы ПВО.
показать весь комментарий
18.03.2024 19:59 Ответить
Орикс давно уже не в топе осинтеров, более того попал под некоторое московское влияние, его отчаянно пичкают как дезой, так и максимально накидывают украинских потерь, а российские наоборот попадают туда далеко не все...
На данный момент Орикс можно рассматривать исключительно для подсчёта максимальных украинских потерь в технике, но никак не российских.
А вообще тем, кто интересуется рекомендую Andrew Perpetua , это осинтер который каждый день проделывается гигантскую работу по подсчету потерь техники по тому же принципу, что и Орикс, но гораздо внимательнее и тщательнее к деталям. Его Твиттер легко найти.
Так с 1го по 17 марта потери техники рашистов 900+, потери техники ВСУ 270+ единиц.
Если не считать поврежденную технику, а только уничтоженную или брошенную, то выйдут потери 750+ против 170+. Вот такие результаты за марта пока что...
показать весь комментарий
18.03.2024 21:11 Ответить
І що з того?
показать весь комментарий
19.03.2024 00:54 Ответить
Особливо помітні два важливі наслідки нової війни дронів. Дрони почали літати далі і бачити більше. У результаті Україна почала завдавати ударів безпілотниками по найбільш вразливій частині російської економіки: ректифікаційних колонах на нафтопереробних заводах. На жаль, за короткий час російська армія знищила пускову установку Patriot (точніше, машину з радаром у складі цього ракетного комплексу), та два HIMARS - що довгий час було заповітною та нездійсненною метою Кремля.
показать весь комментарий
19.03.2024 10:22 Ответить
 
 