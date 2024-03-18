14 884 единицы боевой техники РФ уничтожили и захватили украинские воины за 2 года войны, - Oryx

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 10 тысяч единиц боевой техники РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные нидерландского портала Oryx, который документирует потери армий по фотографиям и видео в интернете.

Так, согласно данным портала, с начала полномасштабного вторжения России украинские Силы обороны уничтожили 14 884 единиц военной техники РФ.

10 463 были уничтожены, 677 - повреждены, 806 - брошены, а 2 938 - захвачены Вооруженными Силами Украины.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 18 марта 2024 года, войска РФ потеряли 809 танков, 10 668 артсистем, 13 014 боевых бронированных машин.

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