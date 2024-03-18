14 884 единицы боевой техники РФ уничтожили и захватили украинские воины за 2 года войны, - Oryx
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 10 тысяч единиц боевой техники РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные нидерландского портала Oryx, который документирует потери армий по фотографиям и видео в интернете.
Так, согласно данным портала, с начала полномасштабного вторжения России украинские Силы обороны уничтожили 14 884 единиц военной техники РФ.
10 463 были уничтожены, 677 - повреждены, 806 - брошены, а 2 938 - захвачены Вооруженными Силами Украины.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 18 марта 2024 года, войска РФ потеряли 809 танков, 10 668 артсистем, 13 014 боевых бронированных машин.
Топ комментарии
+4 Andrew Moon
показать весь комментарий18.03.2024 17:28 Ответить Ссылка
+3 V #508818
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+2 vuiko dobrui
показать весь комментарий18.03.2024 17:26 Ответить Ссылка
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І різниця між реально знищеними і задокументованими одиницями в 3.3. рази-нормасьно зовсім.. там і в 5-6 разів було б нормально
Ви реально хочете сказати що 3/4 витрам техніки мають чітку фото-відео фіксацію конкретного екземпляра з прив'язкою до часу та місцевості? Ось реально?
На данный момент Орикс можно рассматривать исключительно для подсчёта максимальных украинских потерь в технике, но никак не российских.
А вообще тем, кто интересуется рекомендую Andrew Perpetua , это осинтер который каждый день проделывается гигантскую работу по подсчету потерь техники по тому же принципу, что и Орикс, но гораздо внимательнее и тщательнее к деталям. Его Твиттер легко найти.
Так с 1го по 17 марта потери техники рашистов 900+, потери техники ВСУ 270+ единиц.
Если не считать поврежденную технику, а только уничтоженную или брошенную, то выйдут потери 750+ против 170+. Вот такие результаты за марта пока что...