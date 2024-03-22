Зеленский провел заседание Ставки: Единственная тема сегодня – энергетика. Принято несколько закрытых решений

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, передаёт Цензор.НЕТ.

"Ставка. Единственная тема сегодня – энергетика.

Все доклады посвящены ликвидации последствий российских преступных обстрелов. Харьков и область, Запорожье, Днепр, Хмельницкий и область, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина, Одесщина, Виннитчина, Ивано-Франковщина и все пострадавшие города и громады", - говорится в сообщении.

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Зеленский заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу. Обеспечение людей временным жильем и всей необходимой помощью.

Как отмечается, главы правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышев доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, Главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук – о работе ПВО в эти два непростых дня.

"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению", - добавил Зеленский.

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