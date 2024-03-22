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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский провел заседание Ставки: Единственная тема сегодня – энергетика. Принято несколько закрытых решений

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, передаёт Цензор.НЕТ.

"Ставка. Единственная тема сегодня – энергетика.

Все доклады посвящены ликвидации последствий российских преступных обстрелов. Харьков и область, Запорожье, Днепр, Хмельницкий и область, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина, Одесщина, Виннитчина, Ивано-Франковщина и все пострадавшие города и громады", - говорится в сообщении.

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Зеленский заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу. Обеспечение людей временным жильем и всей необходимой помощью.

Как отмечается, главы правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышев доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, Главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук – о работе ПВО в эти два непростых дня.

"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20899) обстрел (27941) энергетика (2569) Ставка (131)


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Топ комментарии
+17
Альо, так захист енергетики вже розробляли ... рік тому. Чи я так розумію - і про захист енергооб'єктів *********, як і про усе інше?
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22.03.2024 18:34 Ответить
+14
Жовтень 2023.
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22.03.2024 18:30 Ответить
+13
Ставка і закриті рішення - це новий анекдот ?
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22.03.2024 18:26 Ответить
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Ставка і закриті рішення - це новий анекдот ?
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22.03.2024 18:26 Ответить
Зате який потужний
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22.03.2024 18:29 Ответить
"Зеленський провів засідання Ставки" - саме це вже анекдот...
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22.03.2024 18:38 Ответить
Коли наступний удар по НПЗ росії?
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22.03.2024 18:27 Ответить
Дайй розпорядження :: пристреелити підора кучм за 2 тичячі термоячдерних ракет. Подарували пуйлу.
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22.03.2024 18:52 Ответить
А толку , краще конфіскувати всі ойго і ойго зятька Пінчука мільярди ! І закупити все необхідне для Оборони і ЗСУ
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22.03.2024 19:07 Ответить
Ну всьо!
"Змістовному квітню" бути...
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22.03.2024 18:28 Ответить
Вже було і не раз.

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22.03.2024 18:28 Ответить
Жовтень 2023.
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22.03.2024 18:30 Ответить
Січень 2024.

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22.03.2024 18:32 Ответить
Тема мала бути не про українську енергетику ,а про енергетику ворога.Сирскій має таємний план?((
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22.03.2024 18:29 Ответить
вони там усі з "планом"
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22.03.2024 18:39 Ответить
Фухх, аж полегшало.
Гундосик - наш рульовий
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22.03.2024 18:29 Ответить
Працюйщик, нах...
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22.03.2024 18:30 Ответить
Він же сам колись заявив що не може думати стратегічно, а тут ставка
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22.03.2024 19:39 Ответить
їбанутись! неперевершено! це змінить історію!
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22.03.2024 18:32 Ответить
Альо, так захист енергетики вже розробляли ... рік тому. Чи я так розумію - і про захист енергооб'єктів *********, як і про усе інше?
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22.03.2024 18:34 Ответить
Головком і командувач Повітряних сил - про роботу ППО в ці два непрості дні.

це був один і той же доклад, чи різні?
вони, по черзі читали один і той же доклад, чи, одночасно, зачитали репчик, доповнюючи друг друга?
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22.03.2024 18:34 Ответить
Що ти могло провести, якщо ти бидло безтолкове. Воно провело...
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22.03.2024 18:35 Ответить
Народ чекає відповді по орках народ чекає дій влади.Народ чекає як орків міста і села, НПЗ, гес ,дамби будуть горіти і знищуватися !Народ вже злий в край,народ вимагає помсти ! 3 рік війни !
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22.03.2024 18:37 Ответить
Интересное кино
Путин наносит самый страшный удар
В тот момент ,когда украинский президент практически нелигитимен
И в воздухе висит вопрос - о правительстве национального согласия
Путин знает психологию людей
Которые после страшного готовы на все, и всегда жмутся к власти
Какой бы она ни была
Путин так взорвал дома в Москве
Чтобы россиян сплотить
А сейчас помогает примерно также Зеленскому
Остаться в кресле президента
Ведь путин на него поставил
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22.03.2024 18:44 Ответить
Галино, люди почали ще більше ненавидіти зеленського бо вже багато хто лешили надію на перемогу,принаймні у прифронтових містах
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22.03.2024 18:57 Ответить
А мнение людей для президента
Никогда не имело значение
Вот последнее подтверждение этому
Президент знал, что Залужный - настоящий профессионал
Знал, что Западу нравится Залужный
Знал об огромной поддержке Залужного народом
Он х....й на это положил ,уж простите
А вы мне пишете про мнение людей.....
Люди для Зеленского - ничто....
Он приезжал 16 февраля в Мариуполь
И говорил жителям ,что все будет хорошо
А ровно через неділю в Мариуполе начался АД
Вот кого вы выбрали
Я умоляла всех знакомых и коллег не голосовать за Зеленского
Надо мной посмеялись все.....
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22.03.2024 19:11 Ответить
Я також відмовляла і не розумію всіх тих , хто вже після всіх ЗРАД , МАРОДЕРСТВА І ПІДЛОСТІ ЗЕЛЕНОГНІЙНОГО ВИРОДКА , гавкає на папередників і сміє рівняти цей ЖАХ сралінского КЛОПА і 5 років президенства Порошенко! Ці роти і гниди роблять все , щоб Україна перестала існувати
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22.03.2024 19:18 Ответить
Звісно, якщо « янетряпка» відмовився від допомоги Макрона і інших країн , підло , домовляючись з Китаєм , пердоганом і іншими ворогами України
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22.03.2024 19:13 Ответить
https://youtube.com/shorts/YtsReeWnB-o?si=uXEKQT5WEOla718N ...

Редчайшее видео,где путлер сидит за столом с Собчаком и мечтают ..о Швейцарии..😁
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22.03.2024 18:55 Ответить
Цей відос вже давно гуляє в мережі. Там є інші із цього двіжу
Однак факт залишається фактом: *****, як був *****м у 90-х, так і залишився *****м у 2020-х
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22.03.2024 18:59 Ответить
Потужно попрацювали, а що ухвалили - не скажемо🤣🤣🤣
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22.03.2024 18:56 Ответить
от решений свет не появится ,работать надо
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22.03.2024 18:57 Ответить
На дніпрогес потрібно поставити на бойове чергування Гепарда - він чудово справляється з перехопленням.
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22.03.2024 18:58 Ответить
с баллистикой только Патриот справится а у нас их 4 и все в Киеве
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22.03.2024 19:01 Ответить
І де ви були раніше?
Вже не треба, Дніпрогесу вже нема і не скоро запрацює, на жаль.
Поки є ще тільки ******. Але вже два дні москалі розганяють фейк, що українці хочуть підірвати Дніпрогес, як і Каховську ГЕС.
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22.03.2024 20:11 Ответить
❎ ВІДБІЙ
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22.03.2024 19:00 Ответить
Є альтеранитвний варіант - Зеленський разом із ставокю іде нх! Вже набрид його пздш!
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22.03.2024 19:01 Ответить
А звернутися до світових лідерів? А дати команду терміново скликати РадБез ООН? А виє@ати , звільнити і віддати під суд Данілова за невиконання рішень по захисту об'єктів енергоструктури?
Чи там не аплодують, на відміну від Ставки?
До речі! Ставку провів, а вона зіграла? Чи знов профукав?
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22.03.2024 19:02 Ответить
ну да в ООН есть мощное оружие - озобоченость
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22.03.2024 19:04 Ответить
Це його робота! Буде результат чи ні - він повинен її виконувати.
А після такого "виконання" своєї роботи найвеличнішим хтось ще дивується, чому двопартійна підтримка в США накрилась, чому з такими потугами надається допомога Україні?
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22.03.2024 19:22 Ответить
А ти більше факів натикай нашим партнерам, коли вони просять щось реформувати чи чогось не робити. Ідіотто муділ'яні
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22.03.2024 19:08 Ответить
невже ще є в цій наполовину зруйнованій чортами державі хоч один полуумок,який вірить цьому чорту - сатиру ? доки воно буде ратицями цокотіть ?
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22.03.2024 19:09 Ответить
https://t.me/tryvoga_chomu 🔊Чому тривога?🚨

✈️Станом на зараз, на аеродромах базування стратегічної базування підтверджується інформація про перезаряджання ворожих бортів крилатими ракетами Х-101/555.

Також, є інформація про бойову готовність на аеродромах.

Не ігноруйте тривоги найближчими днями.

Передислокація 3х МіГ-31к з аеродрому «Ахтубінск» на аеродром «Саваслейка».
Як і вчора передислоковували МіГи перед обстрілом.
Будьте уважні до тривог.
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22.03.2024 19:10 Ответить
Фух,теперь можно успокоиться.
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22.03.2024 19:58 Ответить
Если с клоуном был ермак,то вся информация уже в коемле
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22.03.2024 20:12 Ответить
Анекдот. Віслюк провів засідання Ставки. Як жартував, над Україною прікаливался?
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22.03.2024 20:28 Ответить
Можна мені написати купу трьохповерхових матюків в сторону оцьго ЗЄльоного ,,стратега, політика, єкономіста, і просто війскового"? Дуже хочеться!!
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22.03.2024 23:27 Ответить
А тема тотальной коррупции президента не интересует? гнилое Минобороны, ТЦК и тд включая партию Слуг так и дальше продолжит разворовывать? к чему копеечные сборы на дроны когда каждый день сообщения о взятках в миллионы гривен?
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23.03.2024 07:56 Ответить
 
 