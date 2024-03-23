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Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, на объекте – пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 23 марта российские телеграмм-каналы сообщили о взрывах и пожаре на очередном российском НПЗ – Куйбышевском НПЗ в Самарской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

"Новокуйбышевск, Самарская область. Жители сообщают о взрыве на НПЗ", – говорится в сообщении.

Новокуйбишевський НПЗ
Новокуйбишевський НПЗ
Новокуйбишевський НПЗ

"Пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. По сообщениям очевидцев, около часа назад (около 2 часов ночи. - Ред.) был слышен взрыв, видно пламя от пожара. Завод мог атаковать беспилотник. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - отмечает Mash.

Читайте: Удары Украины по российским НПЗ преследуют как символические, так и стратегические цели, а для России начался новый этап войны, – Bloomberg

"Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, жертв и пострадавших нет",- цитирует РИА-Новости сообщение губернатора Самарской области.

Атаки на НПЗ в России

С каждым днем украинские дроны увеличивают интенсивность и частоту ударов по нефтеперерабатывающим мощностям России. С начала 2024 года беспилотники атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов РФ.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинцы Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу.

25 января дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. После двух мощных взрывов начался пожар. В результате была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов - вакуумная и атмосферная колонны.

В российском городе Ярославль утром 29 января был атакован нефтеперерабатывающий завод компании "Славнефть-ЯНОС". Местные жители и работник предприятия рассказали, что сотрудники завода временно отпущены домой.

В ночь на 3 февраля в России начался пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, на площади в 300 кв.м горели нефтепродукты. Впоследствии стало известно, что предприятие атаковали дроны СБУ.

В ночь на 9 февраля горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Местные перед возгоранием слышали звуки взрывов. Также позже стало известно, что в ту ночь также был атакован Афипский НПЗ. Оба – в Краснодарском крае. Их тоже атаковали дроны СБУ.

Смотрите также: НПЗ горит в Самарской области РФ после атаки БПЛА. ВИДЕО

В ночь на среду, 13 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Утром сообщили об уничтожении беспилотника возле НПЗ в Киришском районе Ленинградской области, а также об атаке на НПЗ в Кстово (Нижегородская область). После атаки дронов в Ростовской области РФ остановил работу Новошахтинский НПЗ.

Ночью 15 марта зафиксирован прилет украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области.

Под утро 16 марта неизвестные беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области РФ. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Второй – Новокуйбышевский НПЗ.

Автор: 

НПЗ (243) дроны (4127)


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Топ комментарии
+81
Схоже що скоро США буде розмірковувати про надання росії кількох батарей ЗРК Patriot для прикриття НПЗ від ударів українських дронів
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23.03.2024 07:21 Ответить
+57
Піду коньячку вип"ю ...
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23.03.2024 07:19 Ответить
+46
Слава Україні.
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23.03.2024 07:21 Ответить
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23.03.2024 09:33 Ответить
Було б краще, якби Ніккі Гейлі забила на вироджену республіканську партію, пішла незалежним кандидатом і відправила на пенсію обох дідуганів.
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23.03.2024 09:43 Ответить
Чудовий був би варіант, але... у світі куколдів блазень - король.
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23.03.2024 09:45 Ответить
Если Никки такое сделает, то победит маразматик Байден, бо республиканцы расколются на выборах. Партийная верхивка ей никогда этого не простит и у нее больше не будет шансов, ни в 28году, ни позже
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23.03.2024 15:36 Ответить
А чому США мають переживати за ціни на нафту?
Якщо вони дійсно працюють а не на папері
Метою санкцій мало бути хоча б обмеження російської нафти
А коли вдарили по кацапських заводах
Почали кричати бо ціни зростуть
Для США якщо ціни і зростуть це не відчутно як і для ЄС
І Україна немає думати як зростуть ціни у світі
Давайте летальну безперебійно зброю щоб Україна вигнала всіх кацапів
Тоді можна говорити про те що бити по заводах чи ні
Україну США кинули сам на сам
І вони мають право щось говорити?
Тільки будапештський меморандум мабуть США також по своєму трактує
Тобто гарантія безпеки це не напад на Україну
Кацапи взагалі розуміють що безпека полягає в тому щоб ядерну зброю не застосовувати
Ці недолугі кучмівські угоди і призвели до війни
І якщо Україна відмовлялася від ядерної зброї, треба було вимагати щоб і Росія відмовилася від ядерної зброї
А так виходить що Україну яка здобула незалежність послабили
З метою подальшого захоплення і ліквідації незалежності
І Україні треба бити не тільки по нафтопереробних заводах, а і по обороних заводах, енергетичній системі, залізницях
Таке має бути як і в Україні,щоб кацапи зрозуміло що таке війна
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23.03.2024 09:12 Ответить
Цей вкид про ціну на нафту - кацапське іпсо. Все якраз навпаки. Знищення переробних заводів призведе до збільшення експорту нафти, бо не буде де її переробляти і світові ціни на нафту впадуть.
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23.03.2024 10:23 Ответить
Це не наші дрони, нам заборонили
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23.03.2024 09:13 Ответить
Треба оті НПЗ палити поки *уйло туди не підтягнув якісь ''дронові збивалки''
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23.03.2024 09:13 Ответить
Україна далі ескалірує,а Саліван розводить руками.
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23.03.2024 09:24 Ответить
Це відповідь Салівану на його прохання)))
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23.03.2024 09:51 Ответить
Сваливан ничего не просил. Он 'не поощряет и не способствует', а как оно там дальше идет, то его уже не колышет
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23.03.2024 15:39 Ответить
Треба бити по нафтовим вишкам.
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23.03.2024 09:52 Ответить
це дурне діло, та ще й з області фантастики. Треба бити по переробці.
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23.03.2024 11:58 Ответить
нє, то не ми, на салівани заборонили
то тепер таджики
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23.03.2024 10:09 Ответить
От тобі й на...Амери ж кричали що нафта подорожчає,якщо обстрілювати ВПК,тобі чіпи подорожчають,якщо просто бити по росбудинках-подорожчають будматеріали в світі! Тільки,якщо бити по нас і наших містах,ніщо дорожчати не буде,все буде нормально. Амери знають,вони такі.....
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23.03.2024 10:17 Ответить
Усе з точністю до навпаки. Див.мій коментар нижче.
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23.03.2024 13:40 Ответить
Погано,що в нас ,як у кацапопримовці:каков поп таков і пріход. Що главковерх,що його "спецслужби"... Якщо десь у далеких морях почнуть вибухати ростанкери з нафтою та ПММ,кому від цього стане погано? Тільки Путену та Саллівану з Дональдом.....І все!
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23.03.2024 10:22 Ответить
Треба ще трансформаторні підстанції кацапські нищити. Трансформатор - легка ціль а ремонтувати довго і дорого. Особливо системоутворюючі вузлові підстанції в індустріальних районах. Тоді і заводи зупиняться кацапські.
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23.03.2024 10:26 Ответить
У них є власні трансформаторні заводи, а от заводів для випуску основного обладнання для НПЗ, судячи з усього, немає.
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23.03.2024 10:49 Ответить
Для виготовленя високоякісного бензину точно немає
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23.03.2024 11:35 Ответить
КОЛИ

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23.03.2024 11:15 Ответить
красівоє...
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23.03.2024 15:48 Ответить
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23.03.2024 11:23 Ответить
Головне завдання - зірвати посівну... щоб свсобаки траву восени жерли..
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23.03.2024 12:11 Ответить
Красіво! Любуюсь!
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23.03.2024 12:22 Ответить
облажалися трампісти зі своєю брехнею, ніби Штати заборонили Україні нищити касапські НПЗ.
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23.03.2024 12:36 Ответить
Не послушались США, молодцы!
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23.03.2024 12:55 Ответить
Це тобі кацапи розповіли про США?..
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23.03.2024 15:49 Ответить
Хз. Какие-тог https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c Financial Times и censor.net. Кто из них кацапы?
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23.03.2024 17:01 Ответить
https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c Financial Times заказуху прошляпили а на censor.net поки Бутусов зайнятий, розплодились прищаві копіипасти, які серуть все що бачать...
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23.03.2024 17:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_t0TwSlxjWk СВО шагает по родной говени: в Z-Рейхе денацифицировали очередное НПЗ
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23.03.2024 17:16 Ответить
Свято продовжується))) як це файно)))
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23.03.2024 13:32 Ответить
Чим більше таких заводів згорить на Московії, тим НИЖЧЕ буде ціна на нафту у світі бо надлишок сирої нафти піде на зовнішній ринок. Це вигідно і Україні і США. Тому вкид про те що Саліван приїжджав до Зелі з вимогою припинити бомбардування рос.нпз не витримує критики. Буданов і Малюк вводять ембарго на рос.нафтопродукти. Головне не зупинятися!!!!
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23.03.2024 13:38 Ответить
Забагато українських про Байденовмких інфо помийок, стали одразу після години публікації буквально захищати Байдена та його адміністрацію від реакції українців. Наче ми повинні поважати бажання США і їх інтереси, і що Будапештський меморандум це лише папірець і що нам ніхто нічого не винний. Якби це було повна брехня і російське ІПСО, то ці помийки би так відчайдушно не срали би на Батьківщину заради баксів. Схоже таке прохання справді було. Хоча США завжди знайде де купити бензин, тут схоже щось інше, може Байден знов сциканув, коли що Україна може сама зробити москалям санкції із пекла, на відміну від нього, старого цинічного брехуна
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23.03.2024 18:00 Ответить
Чудово ! Просто Чудово їх так херачить ! і давно вже це потрібно було робити
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23.03.2024 16:57 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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23.03.2024 17:05 Ответить
Не можна втрачати час та ініціативу, треба знищити стільки НПЗ скільки зможемо. Бо москалі очухаються і щось придумають. Не повторюємо помилок ліній Суровікіна. Поки ворог в ахтунге, треба його нищити…. і насрати на Байдена та його червоні лінії
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23.03.2024 17:52 Ответить
Безпилотники с АРАБСКИМИ надписями уничтожают рашкинские доходы--деньги на войну против Украины!. Причем здесь Украина? какие проблемы зашлифовать надписи на микрухах и написать Сделанно в Севкорее-чтобы даже импотенты из США не имели претензий к нам?
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23.03.2024 19:03 Ответить
Таким чином, в черговий раз Financial Times підтвердила свою репутацію "зливного бачка" для ***** та фсб.
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23.03.2024 20:42 Ответить
всё правильно. дамбим эти нпз и будем дамбить. и пох на беспокойство америкосов, толку с них всё равно чуть больше чем ноль. больше ******* и обещаний.
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23.03.2024 21:43 Ответить
Удары по НПЗ это саме ЕФФЕКТИВНОЕ расходования оружия и денег. На 1 доллар расходуемый на этот удар мы имеем 1 тыс долларов убытков для орков. Орки конечно купят готовый дизель и мазут у Китайцев. Но при этом будут терять МИЛЛИАРДЫ долларов как если-бы эти мазут и дизель произвдили у секбя. Удар по НПЗ и повыгение цен на бензин в Параше-это саме болезненное что чувствует на своей шкуре каждый орек,даже находящийся в безопасности в глуюине это дикой болотной сраны
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24.03.2024 05:25 Ответить
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