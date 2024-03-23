Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, на объекте – пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 23 марта российские телеграмм-каналы сообщили о взрывах и пожаре на очередном российском НПЗ – Куйбышевском НПЗ в Самарской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
"Новокуйбышевск, Самарская область. Жители сообщают о взрыве на НПЗ", – говорится в сообщении.
"Пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. По сообщениям очевидцев, около часа назад (около 2 часов ночи. - Ред.) был слышен взрыв, видно пламя от пожара. Завод мог атаковать беспилотник. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - отмечает Mash.
"Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, жертв и пострадавших нет",- цитирует РИА-Новости сообщение губернатора Самарской области.
Атаки на НПЗ в России
С каждым днем украинские дроны увеличивают интенсивность и частоту ударов по нефтеперерабатывающим мощностям России. С начала 2024 года беспилотники атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов РФ.
21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинцы Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу.
25 января дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. После двух мощных взрывов начался пожар. В результате была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов - вакуумная и атмосферная колонны.
В российском городе Ярославль утром 29 января был атакован нефтеперерабатывающий завод компании "Славнефть-ЯНОС". Местные жители и работник предприятия рассказали, что сотрудники завода временно отпущены домой.
В ночь на 3 февраля в России начался пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, на площади в 300 кв.м горели нефтепродукты. Впоследствии стало известно, что предприятие атаковали дроны СБУ.
В ночь на 9 февраля горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Местные перед возгоранием слышали звуки взрывов. Также позже стало известно, что в ту ночь также был атакован Афипский НПЗ. Оба – в Краснодарском крае. Их тоже атаковали дроны СБУ.
В ночь на среду, 13 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани.
Утром сообщили об уничтожении беспилотника возле НПЗ в Киришском районе Ленинградской области, а также об атаке на НПЗ в Кстово (Нижегородская область). После атаки дронов в Ростовской области РФ остановил работу Новошахтинский НПЗ.
Ночью 15 марта зафиксирован прилет украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области.
Под утро 16 марта неизвестные беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области РФ. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Второй – Новокуйбышевский НПЗ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо вони дійсно працюють а не на папері
Метою санкцій мало бути хоча б обмеження російської нафти
А коли вдарили по кацапських заводах
Почали кричати бо ціни зростуть
Для США якщо ціни і зростуть це не відчутно як і для ЄС
І Україна немає думати як зростуть ціни у світі
Давайте летальну безперебійно зброю щоб Україна вигнала всіх кацапів
Тоді можна говорити про те що бити по заводах чи ні
Україну США кинули сам на сам
І вони мають право щось говорити?
Тільки будапештський меморандум мабуть США також по своєму трактує
Тобто гарантія безпеки це не напад на Україну
Кацапи взагалі розуміють що безпека полягає в тому щоб ядерну зброю не застосовувати
Ці недолугі кучмівські угоди і призвели до війни
І якщо Україна відмовлялася від ядерної зброї, треба було вимагати щоб і Росія відмовилася від ядерної зброї
А так виходить що Україну яка здобула незалежність послабили
З метою подальшого захоплення і ліквідації незалежності
І Україні треба бити не тільки по нафтопереробних заводах, а і по обороних заводах, енергетичній системі, залізницях
Таке має бути як і в Україні,щоб кацапи зрозуміло що таке війна
то тепер таджики