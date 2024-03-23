Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, на объекте – пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 23 марта российские телеграмм-каналы сообщили о взрывах и пожаре на очередном российском НПЗ – Куйбышевском НПЗ в Самарской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

"Новокуйбышевск, Самарская область. Жители сообщают о взрыве на НПЗ", – говорится в сообщении.







"Пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. По сообщениям очевидцев, около часа назад (около 2 часов ночи. - Ред.) был слышен взрыв, видно пламя от пожара. Завод мог атаковать беспилотник. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - отмечает Mash.

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"Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, жертв и пострадавших нет",- цитирует РИА-Новости сообщение губернатора Самарской области.

Атаки на НПЗ в России

С каждым днем украинские дроны увеличивают интенсивность и частоту ударов по нефтеперерабатывающим мощностям России. С начала 2024 года беспилотники атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов РФ.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинцы Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу.

25 января дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. После двух мощных взрывов начался пожар. В результате была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов - вакуумная и атмосферная колонны.

В российском городе Ярославль утром 29 января был атакован нефтеперерабатывающий завод компании "Славнефть-ЯНОС". Местные жители и работник предприятия рассказали, что сотрудники завода временно отпущены домой.

В ночь на 3 февраля в России начался пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, на площади в 300 кв.м горели нефтепродукты. Впоследствии стало известно, что предприятие атаковали дроны СБУ.

В ночь на 9 февраля горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Местные перед возгоранием слышали звуки взрывов. Также позже стало известно, что в ту ночь также был атакован Афипский НПЗ. Оба – в Краснодарском крае. Их тоже атаковали дроны СБУ.

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В ночь на среду, 13 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Утром сообщили об уничтожении беспилотника возле НПЗ в Киришском районе Ленинградской области, а также об атаке на НПЗ в Кстово (Нижегородская область). После атаки дронов в Ростовской области РФ остановил работу Новошахтинский НПЗ.

Ночью 15 марта зафиксирован прилет украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области.

Под утро 16 марта неизвестные беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области РФ. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Второй – Новокуйбышевский НПЗ.