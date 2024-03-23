Безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, на об’єкті - пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 23 березня російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу на черговому російському НПЗ - Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
"Новокуйбишевськ, Самарська область. Мешканці повідомляють про вибух на НПЗ", - йдеться у повідомленні.
"Пожежа на НПЗ поряд із містом Новокуйбишевськ у Самарській області. За повідомленнями очевидців, близько години тому (біля 2-ї години ночі. - Ред.) було чутно вибух, потім видно полум'я від пожежі. Завод міг атакувати безпілотник. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби", - зазначає Mash.
"Безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ і спробували атакувати Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, жертв та постраждалих немає",- цитує РИА-Новости повідомлення губернатора Самарської області.
Атаки на НПЗ в Росії
З кожним днем українські дрони збільшують інтенсивність та частоту ударів по нафтопереробних потужностях Росії. З початку 20224 року безпілотники атакували вже 12 нафтопереробних заводів РФ.
21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу.
25 січня дрони СБУ атакували нафтопереробний завод у Туапсе. Після двох потужних вибухів почалася пожежа. Внаслідок цього було пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів - вакуумну та атмосферну колони.
У російському місті Ярославль вранці 29 січня було атаковано нафтопереробний завод компанії "Славнефть-ЯНОС". Місцеві жителі та працівник підприємства розповіли, що співробітників заводу тимчасово відпустили додому.
У ніч на 3 лютого у Росії спалахнула пожежа на волгоградському нафтопереробному заводі. За даними МНС, на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти. Згодом стало відомо, що підприємство атакували дрони СБУ.
У ніч на 9 лютого горів Ільський нафтопереробний завод. Місцеві перед займанням чули звуки вибухів. Також пізніше стало відомо, що тієї ночі також був атакований Афіпський НПЗ. Обидва - у Краснодарському краї. Їх теж атакували дрони СБУ.
У ніч проти середи, 13 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязані. Зранку повідомили, про збиття безпілотника біля НПЗ у Киришському районі Ленінградської області, а також про атаку на НПЗ у Кстово (Нижньогородська область). Після атаки дронів у Ростовській області РФ зупинив роботу Новошахтинський НПЗ.
Вночі 15 березня зафіксовано прильот українського дрона на нафтопереробний завод у Калузькій області РФ.
Під ранок 16 березня невідомі безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області РФ. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Другий - Новокуйбишевський НПЗ.
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Якщо вони дійсно працюють а не на папері
Метою санкцій мало бути хоча б обмеження російської нафти
А коли вдарили по кацапських заводах
Почали кричати бо ціни зростуть
Для США якщо ціни і зростуть це не відчутно як і для ЄС
І Україна немає думати як зростуть ціни у світі
Давайте летальну безперебійно зброю щоб Україна вигнала всіх кацапів
Тоді можна говорити про те що бити по заводах чи ні
Україну США кинули сам на сам
І вони мають право щось говорити?
Тільки будапештський меморандум мабуть США також по своєму трактує
Тобто гарантія безпеки це не напад на Україну
Кацапи взагалі розуміють що безпека полягає в тому щоб ядерну зброю не застосовувати
Ці недолугі кучмівські угоди і призвели до війни
І якщо Україна відмовлялася від ядерної зброї, треба було вимагати щоб і Росія відмовилася від ядерної зброї
А так виходить що Україну яка здобула незалежність послабили
З метою подальшого захоплення і ліквідації незалежності
І Україні треба бити не тільки по нафтопереробних заводах, а і по обороних заводах, енергетичній системі, залізницях
Таке має бути як і в Україні,щоб кацапи зрозуміло що таке війна
то тепер таджики