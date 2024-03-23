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Безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, на об’єкті - пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 23 березня російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу на черговому російському НПЗ - Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

"Новокуйбишевськ, Самарська область. Мешканці повідомляють про вибух на НПЗ", - йдеться у повідомленні.

Новокуйбишевський НПЗ
Новокуйбишевський НПЗ
Новокуйбишевський НПЗ

"Пожежа на НПЗ поряд із містом Новокуйбишевськ у Самарській області. За повідомленнями очевидців, близько години тому (біля 2-ї години ночі. - Ред.) було чутно вибух, потім видно полум'я від пожежі. Завод міг атакувати безпілотник. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби", - зазначає Mash.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ, - Financial Times

"Безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ і спробували атакувати Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, жертв та постраждалих немає",- цитує РИА-Новости повідомлення губернатора Самарської області.

Атаки на НПЗ в Росії

З кожним днем українські дрони збільшують інтенсивність та частоту ударів по нафтопереробних потужностях Росії. З початку 20224 року безпілотники атакували вже 12 нафтопереробних заводів РФ.

21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу.

25 січня дрони СБУ атакували нафтопереробний завод у Туапсе. Після двох потужних вибухів почалася пожежа. Внаслідок цього було пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів - вакуумну та атмосферну колони.

У російському місті Ярославль вранці 29 січня було атаковано нафтопереробний завод компанії "Славнефть-ЯНОС". Місцеві жителі та працівник підприємства розповіли, що співробітників заводу тимчасово відпустили додому.

У ніч на 3 лютого у Росії спалахнула пожежа на волгоградському нафтопереробному заводі. За даними МНС, на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти. Згодом стало відомо, що підприємство атакували дрони СБУ.

У ніч на 9 лютого горів Ільський нафтопереробний завод. Місцеві перед займанням чули звуки вибухів. Також пізніше стало відомо, що тієї ночі також був атакований Афіпський НПЗ. Обидва - у Краснодарському краї. Їх теж атакували дрони СБУ.

У ніч проти середи, 13 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязані. Зранку повідомили, про збиття безпілотника біля НПЗ у Киришському районі Ленінградської області, а також про атаку на НПЗ у Кстово (Нижньогородська область). Після атаки дронів у Ростовській області РФ зупинив роботу Новошахтинський НПЗ.

Вночі 15 березня зафіксовано прильот українського дрона на нафтопереробний завод у Калузькій області РФ.

Під ранок 16 березня невідомі безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області РФ. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Другий - Новокуйбишевський НПЗ.

Автор: 

НПЗ (594) дрони (4932)


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Топ коментарі
+81
Схоже що скоро США буде розмірковувати про надання росії кількох батарей ЗРК Patriot для прикриття НПЗ від ударів українських дронів
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23.03.2024 07:21 Відповісти
+57
Піду коньячку вип"ю ...
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23.03.2024 07:19 Відповісти
+46
Слава Україні.
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23.03.2024 07:21 Відповісти
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23.03.2024 09:33 Відповісти
Було б краще, якби Ніккі Гейлі забила на вироджену республіканську партію, пішла незалежним кандидатом і відправила на пенсію обох дідуганів.
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23.03.2024 09:43 Відповісти
Чудовий був би варіант, але... у світі куколдів блазень - король.
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23.03.2024 09:45 Відповісти
Если Никки такое сделает, то победит маразматик Байден, бо республиканцы расколются на выборах. Партийная верхивка ей никогда этого не простит и у нее больше не будет шансов, ни в 28году, ни позже
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23.03.2024 15:36 Відповісти
А чому США мають переживати за ціни на нафту?
Якщо вони дійсно працюють а не на папері
Метою санкцій мало бути хоча б обмеження російської нафти
А коли вдарили по кацапських заводах
Почали кричати бо ціни зростуть
Для США якщо ціни і зростуть це не відчутно як і для ЄС
І Україна немає думати як зростуть ціни у світі
Давайте летальну безперебійно зброю щоб Україна вигнала всіх кацапів
Тоді можна говорити про те що бити по заводах чи ні
Україну США кинули сам на сам
І вони мають право щось говорити?
Тільки будапештський меморандум мабуть США також по своєму трактує
Тобто гарантія безпеки це не напад на Україну
Кацапи взагалі розуміють що безпека полягає в тому щоб ядерну зброю не застосовувати
Ці недолугі кучмівські угоди і призвели до війни
І якщо Україна відмовлялася від ядерної зброї, треба було вимагати щоб і Росія відмовилася від ядерної зброї
А так виходить що Україну яка здобула незалежність послабили
З метою подальшого захоплення і ліквідації незалежності
І Україні треба бити не тільки по нафтопереробних заводах, а і по обороних заводах, енергетичній системі, залізницях
Таке має бути як і в Україні,щоб кацапи зрозуміло що таке війна
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23.03.2024 09:12 Відповісти
Цей вкид про ціну на нафту - кацапське іпсо. Все якраз навпаки. Знищення переробних заводів призведе до збільшення експорту нафти, бо не буде де її переробляти і світові ціни на нафту впадуть.
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23.03.2024 10:23 Відповісти
Це не наші дрони, нам заборонили
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23.03.2024 09:13 Відповісти
Треба оті НПЗ палити поки *уйло туди не підтягнув якісь ''дронові збивалки''
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23.03.2024 09:13 Відповісти
Україна далі ескалірує,а Саліван розводить руками.
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23.03.2024 09:24 Відповісти
Це відповідь Салівану на його прохання)))
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23.03.2024 09:51 Відповісти
Сваливан ничего не просил. Он 'не поощряет и не способствует', а как оно там дальше идет, то его уже не колышет
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23.03.2024 15:39 Відповісти
Треба бити по нафтовим вишкам.
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23.03.2024 09:52 Відповісти
це дурне діло, та ще й з області фантастики. Треба бити по переробці.
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23.03.2024 11:58 Відповісти
нє, то не ми, на салівани заборонили
то тепер таджики
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23.03.2024 10:09 Відповісти
От тобі й на...Амери ж кричали що нафта подорожчає,якщо обстрілювати ВПК,тобі чіпи подорожчають,якщо просто бити по росбудинках-подорожчають будматеріали в світі! Тільки,якщо бити по нас і наших містах,ніщо дорожчати не буде,все буде нормально. Амери знають,вони такі.....
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23.03.2024 10:17 Відповісти
Усе з точністю до навпаки. Див.мій коментар нижче.
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23.03.2024 13:40 Відповісти
Погано,що в нас ,як у кацапопримовці:каков поп таков і пріход. Що главковерх,що його "спецслужби"... Якщо десь у далеких морях почнуть вибухати ростанкери з нафтою та ПММ,кому від цього стане погано? Тільки Путену та Саллівану з Дональдом.....І все!
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23.03.2024 10:22 Відповісти
Треба ще трансформаторні підстанції кацапські нищити. Трансформатор - легка ціль а ремонтувати довго і дорого. Особливо системоутворюючі вузлові підстанції в індустріальних районах. Тоді і заводи зупиняться кацапські.
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23.03.2024 10:26 Відповісти
У них є власні трансформаторні заводи, а от заводів для випуску основного обладнання для НПЗ, судячи з усього, немає.
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23.03.2024 10:49 Відповісти
Для виготовленя високоякісного бензину точно немає
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23.03.2024 11:35 Відповісти
КОЛИ

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23.03.2024 11:15 Відповісти
красівоє...
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23.03.2024 15:48 Відповісти
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23.03.2024 11:23 Відповісти
Головне завдання - зірвати посівну... щоб свсобаки траву восени жерли..
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23.03.2024 12:11 Відповісти
Красіво! Любуюсь!
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23.03.2024 12:22 Відповісти
облажалися трампісти зі своєю брехнею, ніби Штати заборонили Україні нищити касапські НПЗ.
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23.03.2024 12:36 Відповісти
Не послушались США, молодцы!
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23.03.2024 12:55 Відповісти
Це тобі кацапи розповіли про США?..
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23.03.2024 15:49 Відповісти
Хз. Какие-тог https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c Financial Times и censor.net. Кто из них кацапы?
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23.03.2024 17:01 Відповісти
https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c Financial Times заказуху прошляпили а на censor.net поки Бутусов зайнятий, розплодились прищаві копіипасти, які серуть все що бачать...
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23.03.2024 17:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_t0TwSlxjWk СВО шагает по родной говени: в Z-Рейхе денацифицировали очередное НПЗ
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23.03.2024 17:16 Відповісти
Свято продовжується))) як це файно)))
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23.03.2024 13:32 Відповісти
Чим більше таких заводів згорить на Московії, тим НИЖЧЕ буде ціна на нафту у світі бо надлишок сирої нафти піде на зовнішній ринок. Це вигідно і Україні і США. Тому вкид про те що Саліван приїжджав до Зелі з вимогою припинити бомбардування рос.нпз не витримує критики. Буданов і Малюк вводять ембарго на рос.нафтопродукти. Головне не зупинятися!!!!
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23.03.2024 13:38 Відповісти
Забагато українських про Байденовмких інфо помийок, стали одразу після години публікації буквально захищати Байдена та його адміністрацію від реакції українців. Наче ми повинні поважати бажання США і їх інтереси, і що Будапештський меморандум це лише папірець і що нам ніхто нічого не винний. Якби це було повна брехня і російське ІПСО, то ці помийки би так відчайдушно не срали би на Батьківщину заради баксів. Схоже таке прохання справді було. Хоча США завжди знайде де купити бензин, тут схоже щось інше, може Байден знов сциканув, коли що Україна може сама зробити москалям санкції із пекла, на відміну від нього, старого цинічного брехуна
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23.03.2024 18:00 Відповісти
Чудово ! Просто Чудово їх так херачить ! і давно вже це потрібно було робити
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23.03.2024 16:57 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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23.03.2024 17:05 Відповісти
Не можна втрачати час та ініціативу, треба знищити стільки НПЗ скільки зможемо. Бо москалі очухаються і щось придумають. Не повторюємо помилок ліній Суровікіна. Поки ворог в ахтунге, треба його нищити…. і насрати на Байдена та його червоні лінії
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23.03.2024 17:52 Відповісти
Безпилотники с АРАБСКИМИ надписями уничтожают рашкинские доходы--деньги на войну против Украины!. Причем здесь Украина? какие проблемы зашлифовать надписи на микрухах и написать Сделанно в Севкорее-чтобы даже импотенты из США не имели претензий к нам?
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23.03.2024 19:03 Відповісти
Таким чином, в черговий раз Financial Times підтвердила свою репутацію "зливного бачка" для ***** та фсб.
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23.03.2024 20:42 Відповісти
всё правильно. дамбим эти нпз и будем дамбить. и пох на беспокойство америкосов, толку с них всё равно чуть больше чем ноль. больше ******* и обещаний.
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23.03.2024 21:43 Відповісти
Удары по НПЗ это саме ЕФФЕКТИВНОЕ расходования оружия и денег. На 1 доллар расходуемый на этот удар мы имеем 1 тыс долларов убытков для орков. Орки конечно купят готовый дизель и мазут у Китайцев. Но при этом будут терять МИЛЛИАРДЫ долларов как если-бы эти мазут и дизель произвдили у секбя. Удар по НПЗ и повыгение цен на бензин в Параше-это саме болезненное что чувствует на своей шкуре каждый орек,даже находящийся в безопасности в глуюине это дикой болотной сраны
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24.03.2024 05:25 Відповісти
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