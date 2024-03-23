Ошибочно считать, что РФ остановится на Донбассе и в Крыму, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ошибочно полагать, что Россия остановится на Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Тот, кто думает, что Россия остановится на Донбассе и в Крыму, ошибается", - заявил Макрон по итогам саммита Европейского Союза в Брюсселе.

Отвечая на вопрос по поводу комментариев Кремля о том, что Россия считает, что она находится в состоянии войны из-за помощи Запада Украине, Макрон сказал, что было бы ошибкой думать, что Россия планирует остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.

"Используя этот термин, можно даже открыть неопределенность относительно военных целей России", - добавил он.

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