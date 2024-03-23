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Ошибочно считать, что РФ остановится на Донбассе и в Крыму, - Макрон

макрон,емманюель

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ошибочно полагать, что Россия остановится на Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Тот, кто думает, что Россия остановится на Донбассе и в Крыму, ошибается", - заявил Макрон по итогам саммита Европейского Союза в Брюсселе.

Отвечая на вопрос по поводу комментариев Кремля о том, что Россия считает, что она находится в состоянии войны из-за помощи Запада Украине, Макрон сказал, что было бы ошибкой думать, что Россия планирует остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.

"Используя этот термин, можно даже открыть неопределенность относительно военных целей России", - добавил он.

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Автор: 

россия (96246) Макрон Эмманюэль (1362)


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Топ комментарии
+16
Ще терористи не встигли вистріляти магазини, ще люди в Крокус Сіті в панічному стані вибігали на двір не розуміючи що коїться, російська пропаганда вже кричала - смерть хохлам, не забудем не простим, стереть Украину с лица земли...

Ще не встигли погасити пожежу, ще не встигли затримати підозрюваних як вже на голови мирних українців полетіли снаряди та 500 кілограмові бомби з надписами - Получайте хохли за Крокус Сити.

А як же слідчі дії, а як же докази? Та забийте.

І навіть те що Росію попереджали що теракт готує Іділ, навіть коли Іділ взяв на себе відповідальність за цей теракт про що було повідомлено з декількох джерел включаючи офіційні джерела Іділ, це не зупинило рашистів в наглу обвинувачувати українців виправдовуючи справжніх виконавців.

Такі події вже викликають певні підозри до російського керівництва. Або цей теракт був спланований ФСБ з залученням терористів Іділ, або цей теракт був використаний ФСБ як привід для посилення террору проти українців. В любому випадку, що залучення міжнародно визнаної терористичної організації до теракту всередині своєї країни, що виправдання їх дій ставлять режим Путіна в один стрій з цими террористами.

Тому самой адекватною відповіддю від всього цивілізованого світу, повинно бути визнання режиму путіна терористичним.
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23.03.2024 17:15 Ответить
+12
Одне і те саме мелять.Таке собі,білий шум.І що характерно-всім цим говорунам це не набридає.
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23.03.2024 17:16 Ответить
+10
ні курва вони зупиняться в Провансі
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23.03.2024 17:24 Ответить
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Не зупиниться - ну і ....
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23.03.2024 17:15 Ответить
Ще терористи не встигли вистріляти магазини, ще люди в Крокус Сіті в панічному стані вибігали на двір не розуміючи що коїться, російська пропаганда вже кричала - смерть хохлам, не забудем не простим, стереть Украину с лица земли...

Ще не встигли погасити пожежу, ще не встигли затримати підозрюваних як вже на голови мирних українців полетіли снаряди та 500 кілограмові бомби з надписами - Получайте хохли за Крокус Сити.

А як же слідчі дії, а як же докази? Та забийте.

І навіть те що Росію попереджали що теракт готує Іділ, навіть коли Іділ взяв на себе відповідальність за цей теракт про що було повідомлено з декількох джерел включаючи офіційні джерела Іділ, це не зупинило рашистів в наглу обвинувачувати українців виправдовуючи справжніх виконавців.

Такі події вже викликають певні підозри до російського керівництва. Або цей теракт був спланований ФСБ з залученням терористів Іділ, або цей теракт був використаний ФСБ як привід для посилення террору проти українців. В любому випадку, що залучення міжнародно визнаної терористичної організації до теракту всередині своєї країни, що виправдання їх дій ставлять режим Путіна в один стрій з цими террористами.

Тому самой адекватною відповіддю від всього цивілізованого світу, повинно бути визнання режиму путіна терористичним.
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23.03.2024 17:15 Ответить
Одне і те саме мелять.Таке собі,білий шум.І що характерно-всім цим говорунам це не набридає.
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23.03.2024 17:16 Ответить
ні курва вони зупиняться в Провансі
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23.03.2024 17:24 Ответить
Ну то вже приєднуйся своїми військами.
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23.03.2024 17:27 Ответить
Не дуже він щось щирий..
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23.03.2024 17:30 Ответить
Йому помилково дали текст 2014 року...
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23.03.2024 17:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ig92yyKqYR8 Группа СЕКТОР ГААГА - Политические частушки 18+
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23.03.2024 17:36 Ответить
Досить вже. Сказав А скажи і Б. Де французький іноземний легіон. Тим паче що командир там цікавий.
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23.03.2024 17:37 Ответить
Порозумнішав, чи просто робить вигляд?
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23.03.2024 17:40 Ответить
"Граніци рассіі не кончаюцца нігдє !"
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23.03.2024 18:24 Ответить
ЗрЯ ляпнул. Теперь без сомнений мы по тем событиям тогда. Дежурные союзники они. Отсюда и ответ по сегодняшним удрочкам. Альтернатива НАТО для нас только одна---свое ЯО! И быстрее. Или и тут обсеримся. ПОРА!
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23.03.2024 18:26 Ответить
Де **** зброя для України аби вона не пограла? Чому ти тварюка виступаєш за заборону ввезення української агропродукції до ЄС?!
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23.03.2024 18:38 Ответить
Давай Макрон, підіймай Європу. Бо США вже фсьо...
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23.03.2024 20:31 Ответить
Оставятся тогда, когда их остановят.
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23.03.2024 22:20 Ответить
Ці слова скіки раз казав пятий презідент,но для тупого стада недоходило.І в чьому був неправ Порошенко.
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24.03.2024 05:59 Ответить
 
 