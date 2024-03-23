Ошибочно считать, что РФ остановится на Донбассе и в Крыму, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ошибочно полагать, что Россия остановится на Донбассе и в Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Тот, кто думает, что Россия остановится на Донбассе и в Крыму, ошибается", - заявил Макрон по итогам саммита Европейского Союза в Брюсселе.
Отвечая на вопрос по поводу комментариев Кремля о том, что Россия считает, что она находится в состоянии войны из-за помощи Запада Украине, Макрон сказал, что было бы ошибкой думать, что Россия планирует остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.
"Используя этот термин, можно даже открыть неопределенность относительно военных целей России", - добавил он.
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Ще не встигли погасити пожежу, ще не встигли затримати підозрюваних як вже на голови мирних українців полетіли снаряди та 500 кілограмові бомби з надписами - Получайте хохли за Крокус Сити.
А як же слідчі дії, а як же докази? Та забийте.
І навіть те що Росію попереджали що теракт готує Іділ, навіть коли Іділ взяв на себе відповідальність за цей теракт про що було повідомлено з декількох джерел включаючи офіційні джерела Іділ, це не зупинило рашистів в наглу обвинувачувати українців виправдовуючи справжніх виконавців.
Такі події вже викликають певні підозри до російського керівництва. Або цей теракт був спланований ФСБ з залученням терористів Іділ, або цей теракт був використаний ФСБ як привід для посилення террору проти українців. В любому випадку, що залучення міжнародно визнаної терористичної організації до теракту всередині своєї країни, що виправдання їх дій ставлять режим Путіна в один стрій з цими террористами.
Тому самой адекватною відповіддю від всього цивілізованого світу, повинно бути визнання режиму путіна терористичним.