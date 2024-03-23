Помилково вважати, що РФ зупиниться на Донбасі та в Криму, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що помилково думати, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Той, хто думає, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму, помиляється", - заявив Макрон за підсумками саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Відповідаючи на запитання щодо коментарів Кремля про те, що Росія вважає, що вона перебуває у стані війни через допомогу Заходу Україні, Макрон сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.

"Використовуючи цей термін, можна навіть відкрити невизначеність щодо військових цілей Росії", - додав він.

Також читайте: Макрон про погрози Росії кинути атомну бомбу на Париж: Здивований такою нервозністю