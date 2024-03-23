Помилково вважати, що РФ зупиниться на Донбасі та в Криму, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що помилково думати, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Той, хто думає, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму, помиляється", - заявив Макрон за підсумками саміту Європейського Союзу в Брюсселі.
Відповідаючи на запитання щодо коментарів Кремля про те, що Росія вважає, що вона перебуває у стані війни через допомогу Заходу Україні, Макрон сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.
"Використовуючи цей термін, можна навіть відкрити невизначеність щодо військових цілей Росії", - додав він.
Топ коментарі
+16 Виктор Дийнега
показати весь коментар23.03.2024 17:15 Відповісти Посилання
+12 Driver Audi
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+10 Michael O’Coileain
показати весь коментар23.03.2024 17:24 Відповісти Посилання
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Ще не встигли погасити пожежу, ще не встигли затримати підозрюваних як вже на голови мирних українців полетіли снаряди та 500 кілограмові бомби з надписами - Получайте хохли за Крокус Сити.
А як же слідчі дії, а як же докази? Та забийте.
І навіть те що Росію попереджали що теракт готує Іділ, навіть коли Іділ взяв на себе відповідальність за цей теракт про що було повідомлено з декількох джерел включаючи офіційні джерела Іділ, це не зупинило рашистів в наглу обвинувачувати українців виправдовуючи справжніх виконавців.
Такі події вже викликають певні підозри до російського керівництва. Або цей теракт був спланований ФСБ з залученням терористів Іділ, або цей теракт був використаний ФСБ як привід для посилення террору проти українців. В любому випадку, що залучення міжнародно визнаної терористичної організації до теракту всередині своєї країни, що виправдання їх дій ставлять режим Путіна в один стрій з цими террористами.
Тому самой адекватною відповіддю від всього цивілізованого світу, повинно бути визнання режиму путіна терористичним.