В третий раз сегодня в Харькове раздаются взрывы
В Харькове в очередной раз за день раздаются взрывы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Снова взрывы в Харькове", - написал он.
Кроме того, он сообщил об обстреле двух сел в Харьковском районе.
"В 17:10 враг обстрелял села Момотово и Александровка в Харьковском районе. Первый удар произошел вблизи недействующих зданий частного агрокомплекса. Второй - по открытой территории. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Позже Синегубов сообщил, что в 19:14 оккупанты нанесли удар между населенными пунктами в Харьковском районе. Детали устанавливаются. В эту минуту информация о пострадавших не поступала.
Напомним, около 15:30 в городе раздавались взрывы. По данным мэра и главы ОВА, Харьков атаковали КАБами.
Около 16.38 в городе прозвучала серия взрывов. Через 10 мин в городе снова были слышны взрывы.
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От що мене доводить прямо до сказу, так це ****** ліцемірство Харківських чинуш обласного та міського рівня.
Коли майже рік тому начальник військового гарнізону, бригадний генерал Мельник (ака "Марсель") криком кричав на нарадах що треба виділяти людей, та засоби ураження і вчити та створювати масово мобільні проти шахедні групи щоб закрити небо над Харковом, всім було начхати. Голова ВЦА, просто морозився, мер морозився, командувач ОТУ Грицьков теж, просто ігнорували його пропозиції, а потім взагалі почали не запрошувати на наради. Типу заїбав, постійно щось намагається зробити нове, а не сидить на місці. Дійшло до того, що частину повноважень воєнного коменданта передали начальнику ВСП, щоб Мельнік не пхався нікуди.
А Мельник сам колядував якісь корчі, якісь іржаві ПКМи випрошував, та людей з рот охорони. Намагався тренувати своїми силами. Зробили кілька розрахунків, але це сльози.
А зараз прямо послухати Сінєгубова, як вони героїчно відновлюють та відновлюють. Чуваки, дешевше не допустити руйнувань, аніж потім відновлювати. Хоча може в цьому і був сенс цих всіх зволікань. Щоб побільше грошей "освоїти" на відновленні. Харків місто специфічне. Замість протишахедного захисту гуманітарну куряину ******* та через програму шлях "нєвозвращенцев" за кордон відправляють.
Как вы это выдерживаете?
Где берете силы?
Как я вам сочувствую , дорогие!
Вы для меня все - герои
Не вважаю москву чимось краще за Харків.