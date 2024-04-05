В третий раз сегодня в Харькове раздаются взрывы

В Харькове в очередной раз за день раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Снова взрывы в Харькове", - написал он.

Кроме того, он сообщил об обстреле двух сел в Харьковском районе.

"В 17:10 враг обстрелял села Момотово и Александровка в Харьковском районе. Первый удар произошел вблизи недействующих зданий частного агрокомплекса. Второй - по открытой территории. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Позже Синегубов сообщил, что в 19:14 оккупанты нанесли удар между населенными пунктами в Харьковском районе. Детали устанавливаются. В эту минуту информация о пострадавших не поступала.

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Напомним, около 15:30 в городе раздавались взрывы. По данным мэра и главы ОВА, Харьков атаковали КАБами.

Около 16.38 в городе прозвучала серия взрывов. Через 10 мин в городе снова были слышны взрывы.