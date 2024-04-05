Втретє за сьогодні у Харкові лунають вибухи

У Харкові вчергове за день лунають вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Знову вибухи у Харкові", - написав він.

Крім того, він повідомив про обстріл двох сіл у Харківському районі.

"О 17:10 ворог обстріляв села Момотове та Олександрівка, що в Харківському районі. Перший удар стався поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий - по відкритій території. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Синєгубов повідомив, що о 19:14 окупанти завдали удару між населеними пунктами у Харківському районі. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

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Нагадаємо, близько 15:30 у місті лунали вибухи. За даними мера та глави ОВА, Харків атакували КАБами.

Близько 16:38 у місті пролунала серія вибухів. За 10 хв у місті знову було чути вибухи.