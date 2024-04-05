Втретє за сьогодні у Харкові лунають вибухи
У Харкові вчергове за день лунають вибухи.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Знову вибухи у Харкові", - написав він.
Крім того, він повідомив про обстріл двох сіл у Харківському районі.
"О 17:10 ворог обстріляв села Момотове та Олександрівка, що в Харківському районі. Перший удар стався поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий - по відкритій території. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Синєгубов повідомив, що о 19:14 окупанти завдали удару між населеними пунктами у Харківському районі. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, близько 15:30 у місті лунали вибухи. За даними мера та глави ОВА, Харків атакували КАБами.
Близько 16:38 у місті пролунала серія вибухів. За 10 хв у місті знову було чути вибухи.
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От що мене доводить прямо до сказу, так це ****** ліцемірство Харківських чинуш обласного та міського рівня.
Коли майже рік тому начальник військового гарнізону, бригадний генерал Мельник (ака "Марсель") криком кричав на нарадах що треба виділяти людей, та засоби ураження і вчити та створювати масово мобільні проти шахедні групи щоб закрити небо над Харковом, всім було начхати. Голова ВЦА, просто морозився, мер морозився, командувач ОТУ Грицьков теж, просто ігнорували його пропозиції, а потім взагалі почали не запрошувати на наради. Типу заїбав, постійно щось намагається зробити нове, а не сидить на місці. Дійшло до того, що частину повноважень воєнного коменданта передали начальнику ВСП, щоб Мельнік не пхався нікуди.
А Мельник сам колядував якісь корчі, якісь іржаві ПКМи випрошував, та людей з рот охорони. Намагався тренувати своїми силами. Зробили кілька розрахунків, але це сльози.
А зараз прямо послухати Сінєгубова, як вони героїчно відновлюють та відновлюють. Чуваки, дешевше не допустити руйнувань, аніж потім відновлювати. Хоча може в цьому і був сенс цих всіх зволікань. Щоб побільше грошей "освоїти" на відновленні. Харків місто специфічне. Замість протишахедного захисту гуманітарну куряину ******* та через програму шлях "нєвозвращенцев" за кордон відправляють.
Как вы это выдерживаете?
Где берете силы?
Как я вам сочувствую , дорогие!
Вы для меня все - герои
Не вважаю москву чимось краще за Харків.