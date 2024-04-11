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Новости
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Украина ожидает участия Японии в Саммите мира, - ОП

япония,энергоатом

В Офисе Президента состоялась встреча с генеральным директором Европейского бюро Министерства иностранных дел Японии Накагоме Масаши.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква поблагодарил японскую сторону за неизменную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

"Япония демонстрирует четкую позицию с самого начала полномасштабного вторжения и оказывает санкционное давление на РФ, в частности, учитывая наработки Международной группы Ермака-Макфола", - говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пригласил Японию присоединиться к участию в подготовке Глобального саммита мира, который состоится в июне этого года в Швейцарии.

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"Ожидаем представления Японии на предстоящем саммите мира на самом высоком уровне. Рассчитываем также на содействие по привлечению к саммиту как можно большего количества стран Глобального Юга", - отметил Жовква.

Собеседники также обсудили проект двустороннего соглашения по безопасности на выполнение Совместной декларации G7. Они надеются, что лидеры государств смогут подписать ее при ближайшей возможности.

Кроме того, Украина и Япония договорились о дальнейшем графике работы и скоординировали сотрудничество в рамках ближайших международных мероприятий.

Также читайте: Япония готовится к возможному нападению Китая на Тайвань: строит укрытия и составили планы эвакуации.

Автор: 

саммит (1170) Япония (1308) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+3
І що він той саміт дасть? Просто зійтися потрандіти, позасуджувати та й все.
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11.04.2024 17:53
+1
Чергова балаканина яка нічого не змінить.
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11.04.2024 17:44
+1
Формула ОПы??
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11.04.2024 17:49
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Так. Це споконвічний ворог Китаю і подібної швалі. Потрібно самураїв підштовхувати до розуміння цього очевидно факту.
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11.04.2024 17:41 Ответить
От тільки кривавий геноцид на території Китаю та Кореї робили самі японці, які до другої світової були ще ті мілітаристи та імперці.
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11.04.2024 17:45 Ответить
А США робили геноцид індіанцям. А зараз "світоч демократії".Типу. Хоча вже не факт.
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11.04.2024 17:47 Ответить
І у американців тепер комплекс вини перед ними
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11.04.2024 17:49 Ответить
Нічого подібного. А от нігери там вже як то кажуть "берегів не бачать".
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11.04.2024 17:57 Ответить
І правильно робили якби японці вирізали більшість китайців то зараз Китай би не допомагав Росії і не помирали наші люди нам вигідно винищення китайців
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17.04.2024 14:58 Ответить
Кацапську мерзота, лише ви підтримуєте геноцид.
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17.04.2024 15:16 Ответить
Так геноцид я підтримую щодо ворогів бо життя 1 українці важливіше чим життя мільйона китайців, саме Китай зараз допомагає РФ вбивати українців на руках Китаю наша кров тому нехай краще Японія вирішить питання Китаю по своєму
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17.04.2024 15:30 Ответить
Той хто підтримує геноцид так званих "ворогів" не повинен скаржитися коли геноцид застосують до нього самого ті для кого ворогом є ти.
Геноцид підтримувати НЕ можна і не мае значення до кого його застосовують.
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17.04.2024 16:18 Ответить
Можна і треба його застосовувати на ворогах або на тих хто на тебе напав
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17.04.2024 18:05 Ответить
Ти трохи тупий?
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17.04.2024 18:22 Ответить
Я якраз розумію чому геноцид для ворога це нормально а ти дієш зараз як лівацька терпіла бо якби Японія вирішила питання з Китаєм то нападу РФ на нас могло не бути
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17.04.2024 18:42 Ответить
Де вас таких дебілів народжують?
По перше, з якого дива би не було?
По друге, Японія просто ніяк не могла вирішити питання з Китем, японці дуже мало, китайців багато.
По трете, людей з такою логікою треба гнати ссаними тряпками.
Не мае геноцид виправдань, ніяких.
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17.04.2024 19:45 Ответить
Якби не США Японія б виграла війну в Китая і зараз би Китай не допомагав убивати українців, розумієш не допомагав би вбивати нас
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19.04.2024 00:04 Ответить
Конченый. Япония тоді була ворогом США і союзником Гітлера. А Китай країною третього світу.
Ти не можеш цього знати. Допомагав би чи ні.
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19.04.2024 00:28 Ответить
Я знаю з ким Японія була тоді в союзі, а США були в союзі з СРСР ще більшим злом чим Гітлер і що ? Якби Японії тоді вдалось вирішити свої завдання в Китаї зараз би Китай не допомагав вбивати нас
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19.04.2024 13:49 Ответить
Маячня. Це по перше, по друге Японія ніяк не змогла би знищити Китай. Китайців багато, японців мало. Співвідношення сил різне.
І по трете, геноциду НЕМАЕ виправдання.
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19.04.2024 14:30 Ответить
Японія могла скоротити кількість населення Китаю бо нагадаю тобі Японія вигравала цю війну в чисту і якби не паралельна війна з США вони виграла б війну з Китаєм
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19.04.2024 15:16 Ответить
Що ти куриш?
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19.04.2024 15:42 Ответить
Чергова балаканина яка нічого не змінить.
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11.04.2024 17:44 Ответить
Формула ОПы??
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11.04.2024 17:49 Ответить
І що він той саміт дасть? Просто зійтися потрандіти, позасуджувати та й все.
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11.04.2024 17:53 Ответить
Був в Україні один ... ***.....ий. Все їздив з платформою миру. Сьогодні ні миру, ні платформи, ні Сивохо С.А. Але ОПіс підхопив прапор ***...их. І тепер вже самий ***..... носиться по світу з гарантіями та самітами. Цікаво за чий рахунок ? Якщо за мій, то йдуть вони на .... за руцьким кораблем. Знаю тільки одну формулу миру і гарантії - ЗСУ. Слава Героям ! Слава Україні !
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11.04.2024 17:54 Ответить
ермак получит новую звезду?
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11.04.2024 17:54 Ответить
 
 