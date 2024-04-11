Украина ожидает участия Японии в Саммите мира, - ОП

В Офисе Президента состоялась встреча с генеральным директором Европейского бюро Министерства иностранных дел Японии Накагоме Масаши.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква поблагодарил японскую сторону за неизменную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

"Япония демонстрирует четкую позицию с самого начала полномасштабного вторжения и оказывает санкционное давление на РФ, в частности, учитывая наработки Международной группы Ермака-Макфола", - говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пригласил Японию присоединиться к участию в подготовке Глобального саммита мира, который состоится в июне этого года в Швейцарии.

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"Ожидаем представления Японии на предстоящем саммите мира на самом высоком уровне. Рассчитываем также на содействие по привлечению к саммиту как можно большего количества стран Глобального Юга", - отметил Жовква.

Собеседники также обсудили проект двустороннего соглашения по безопасности на выполнение Совместной декларации G7. Они надеются, что лидеры государств смогут подписать ее при ближайшей возможности.

Кроме того, Украина и Япония договорились о дальнейшем графике работы и скоординировали сотрудничество в рамках ближайших международных мероприятий.

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