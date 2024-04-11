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Україна очікує на участь Японії в Саміті миру, - ОП

япония,энергоатом

В Офісі Президента відбулася зустріч із генеральним директором Європейського бюро Міністерства закордонних справ Японії Накагоме Масаші.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, заступник керівника ОП Ігор Жовква подякував японській стороні за незмінну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

"Японія демонструє чітку позицію з початку повномасштабного вторгнення та чинить санкційний тиск на РФ, зокрема враховуючи напрацювання Міжнародної групи Єрмака-Макфола", - йдеться в повідомлення.

В ОП нагадали, що торік у серпні президент України Володимир Зеленський запросив Японію приєднатися до участі в підготовці Глобального саміту миру, який відбудеться в червні цього року у Швейцарії.

Також читайте: Зеленський хоче зібрати до 100 країн на Саміті миру: "Ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни"

"Очікуємо на представлення Японії на майбутньому саміті миру на найвищому рівні. Розраховуємо також на сприяння із залучення до саміту якомога більшої кількості країн Глобального Півдня", – зауважив Жовква.

Співрозмовники також обговорили проєкт двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7. Вони сподіваються, що лідери держав зможуть підписати її за найближчої нагоди.

Крім того, Україна та Японія домовилися про подальший графік роботи та скоординували співпрацю в межах найближчих міжнародних заходів.

Також читайте: Байден може взяти участь у мирному саміті щодо України в Швейцарії, - ЗМІ

Автор: 

саміт (764) Японія (1202) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+3
І що він той саміт дасть? Просто зійтися потрандіти, позасуджувати та й все.
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11.04.2024 17:53
+1
Чергова балаканина яка нічого не змінить.
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11.04.2024 17:44
+1
Формула ОПы??
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11.04.2024 17:49
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Так. Це споконвічний ворог Китаю і подібної швалі. Потрібно самураїв підштовхувати до розуміння цього очевидно факту.
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11.04.2024 17:41 Відповісти
От тільки кривавий геноцид на території Китаю та Кореї робили самі японці, які до другої світової були ще ті мілітаристи та імперці.
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11.04.2024 17:45 Відповісти
А США робили геноцид індіанцям. А зараз "світоч демократії".Типу. Хоча вже не факт.
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11.04.2024 17:47 Відповісти
І у американців тепер комплекс вини перед ними
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11.04.2024 17:49 Відповісти
Нічого подібного. А от нігери там вже як то кажуть "берегів не бачать".
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11.04.2024 17:57 Відповісти
І правильно робили якби японці вирізали більшість китайців то зараз Китай би не допомагав Росії і не помирали наші люди нам вигідно винищення китайців
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17.04.2024 14:58 Відповісти
Кацапську мерзота, лише ви підтримуєте геноцид.
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17.04.2024 15:16 Відповісти
Так геноцид я підтримую щодо ворогів бо життя 1 українці важливіше чим життя мільйона китайців, саме Китай зараз допомагає РФ вбивати українців на руках Китаю наша кров тому нехай краще Японія вирішить питання Китаю по своєму
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17.04.2024 15:30 Відповісти
Той хто підтримує геноцид так званих "ворогів" не повинен скаржитися коли геноцид застосують до нього самого ті для кого ворогом є ти.
Геноцид підтримувати НЕ можна і не мае значення до кого його застосовують.
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17.04.2024 16:18 Відповісти
Можна і треба його застосовувати на ворогах або на тих хто на тебе напав
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17.04.2024 18:05 Відповісти
Ти трохи тупий?
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17.04.2024 18:22 Відповісти
Я якраз розумію чому геноцид для ворога це нормально а ти дієш зараз як лівацька терпіла бо якби Японія вирішила питання з Китаєм то нападу РФ на нас могло не бути
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17.04.2024 18:42 Відповісти
Де вас таких дебілів народжують?
По перше, з якого дива би не було?
По друге, Японія просто ніяк не могла вирішити питання з Китем, японці дуже мало, китайців багато.
По трете, людей з такою логікою треба гнати ссаними тряпками.
Не мае геноцид виправдань, ніяких.
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17.04.2024 19:45 Відповісти
Якби не США Японія б виграла війну в Китая і зараз би Китай не допомагав убивати українців, розумієш не допомагав би вбивати нас
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19.04.2024 00:04 Відповісти
Конченый. Япония тоді була ворогом США і союзником Гітлера. А Китай країною третього світу.
Ти не можеш цього знати. Допомагав би чи ні.
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19.04.2024 00:28 Відповісти
Я знаю з ким Японія була тоді в союзі, а США були в союзі з СРСР ще більшим злом чим Гітлер і що ? Якби Японії тоді вдалось вирішити свої завдання в Китаї зараз би Китай не допомагав вбивати нас
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19.04.2024 13:49 Відповісти
Маячня. Це по перше, по друге Японія ніяк не змогла би знищити Китай. Китайців багато, японців мало. Співвідношення сил різне.
І по трете, геноциду НЕМАЕ виправдання.
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19.04.2024 14:30 Відповісти
Японія могла скоротити кількість населення Китаю бо нагадаю тобі Японія вигравала цю війну в чисту і якби не паралельна війна з США вони виграла б війну з Китаєм
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19.04.2024 15:16 Відповісти
Що ти куриш?
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19.04.2024 15:42 Відповісти
Чергова балаканина яка нічого не змінить.
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11.04.2024 17:44 Відповісти
Формула ОПы??
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11.04.2024 17:49 Відповісти
І що він той саміт дасть? Просто зійтися потрандіти, позасуджувати та й все.
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11.04.2024 17:53 Відповісти
Був в Україні один ... ***.....ий. Все їздив з платформою миру. Сьогодні ні миру, ні платформи, ні Сивохо С.А. Але ОПіс підхопив прапор ***...их. І тепер вже самий ***..... носиться по світу з гарантіями та самітами. Цікаво за чий рахунок ? Якщо за мій, то йдуть вони на .... за руцьким кораблем. Знаю тільки одну формулу миру і гарантії - ЗСУ. Слава Героям ! Слава Україні !
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11.04.2024 17:54 Відповісти
ермак получит новую звезду?
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11.04.2024 17:54 Відповісти
 
 