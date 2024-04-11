Україна очікує на участь Японії в Саміті миру, - ОП

В Офісі Президента відбулася зустріч із генеральним директором Європейського бюро Міністерства закордонних справ Японії Накагоме Масаші.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, заступник керівника ОП Ігор Жовква подякував японській стороні за незмінну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

"Японія демонструє чітку позицію з початку повномасштабного вторгнення та чинить санкційний тиск на РФ, зокрема враховуючи напрацювання Міжнародної групи Єрмака-Макфола", - йдеться в повідомлення.

В ОП нагадали, що торік у серпні президент України Володимир Зеленський запросив Японію приєднатися до участі в підготовці Глобального саміту миру, який відбудеться в червні цього року у Швейцарії.

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"Очікуємо на представлення Японії на майбутньому саміті миру на найвищому рівні. Розраховуємо також на сприяння із залучення до саміту якомога більшої кількості країн Глобального Півдня", – зауважив Жовква.

Співрозмовники також обговорили проєкт двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7. Вони сподіваються, що лідери держав зможуть підписати її за найближчої нагоди.

Крім того, Україна та Японія домовилися про подальший графік роботи та скоординували співпрацю в межах найближчих міжнародних заходів.

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