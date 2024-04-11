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12 апреля объявлен днем траура в Одесской области

одещина

Завтра в Одесской области объявлен траур по погибшим от ракетной атаки РФ.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одесскому району, завтра в Одесской области объявлен день траура.

Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких", - написал он.

Напомним, 10 апреля российские оккупанты обстреляли Одесскую область. В результате ракетной атаки погибли 4 человека, еще 14 получили ранения, среди погибших 1 ребенок. Сегодня стало известно, что количество погибших в результате вражеской атаки по Одесчине увеличилось до пяти - в больнице скончался тяжелораненый мужчина.

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Автор: 

обстрел (27016) Одесская область (3549)


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