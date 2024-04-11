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Новини Агресія Росії проти України
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12 квітня оголошено днем жалоби на Одещині

одещина

Завтра в Одеській області оголошено день жалоби за загиблими від ракетної атаки РФ.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра в Одеській області оголошено день жалоби.

Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких", - написав він.

Також дивіться: Бойовий медик Роман Юхневич загинув унаслідок ракетного удару РФ по Одещині 10 квітня. ФОТО

Нагадаємо, 10 квітня російські окупанти обстріляли Одеську область. Внаслідок ракетної атаки загинули 4 людей, ще 14 зазнали поранень, серед загиблих 1 дитина. Сьогодні стало відомо, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині збільшилася до пʼяти - у лікарні помер важкопоранений чоловік.

Автор: 

обстріл (28428) Одеська область (3208)


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