Все населенные пункты Киевской области подключены к электроэнергии, - ОВА
Несмотря на утреннюю атаку россиян, все населенные пункты Киевской области подключены к электроэнергии.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в настоящее время аварийных отключений для бытовых потребителей нет.
"Благодарю энергетиков, которые оперативно среагировали на ситуацию и сразу после повреждения одного из энергетических объектов в Киевской области переподключили сеть. Благодаря этому все жители области со светом", - отметил Кравченко.
В то же время, он обратился к жителям Киевщины быть сознательными и бережно относиться к потреблению электроэнергии.
По поводу возможного загрязнения воздуха он отметил, что радиационный фон – в норме. По результатам мониторинга Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, превышений допустимых уровней и предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере, воде и почве – не обнаружено.
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