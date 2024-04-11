Все населенные пункты Киевской области подключены к электроэнергии, - ОВА

Несмотря на утреннюю атаку россиян, все населенные пункты Киевской области подключены к электроэнергии.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в настоящее время аварийных отключений для бытовых потребителей нет.

"Благодарю энергетиков, которые оперативно среагировали на ситуацию и сразу после повреждения одного из энергетических объектов в Киевской области переподключили сеть. Благодаря этому все жители области со светом", - отметил Кравченко.

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В то же время, он обратился к жителям Киевщины быть сознательными и бережно относиться к потреблению электроэнергии.

По поводу возможного загрязнения воздуха он отметил, что радиационный фон – в норме. По результатам мониторинга Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, превышений допустимых уровней и предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере, воде и почве – не обнаружено.

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