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Все населенные пункты Киевской области подключены к электроэнергии, - ОВА

електроенергія

Несмотря на утреннюю атаку россиян, все населенные пункты Киевской области подключены к электроэнергии.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в настоящее время аварийных отключений для бытовых потребителей нет.

"Благодарю энергетиков, которые оперативно среагировали на ситуацию и сразу после повреждения одного из энергетических объектов в Киевской области переподключили сеть. Благодаря этому все жители области со светом", - отметил Кравченко.

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В то же время, он обратился к жителям Киевщины быть сознательными и бережно относиться к потреблению электроэнергии.

По поводу возможного загрязнения воздуха он отметил, что радиационный фон – в норме. По результатам мониторинга Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, превышений допустимых уровней и предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере, воде и почве – не обнаружено.

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Автор: 

Киевская область (4120) Тарифы на электроэнергию (2163) Кравченко Руслан (42)


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МЕНЯ УДИВЛЯЕТ ТУПОСТЬ И НЕПРОДУМАННОСТЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ ЧТО В КИЕВЕ С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ ВСЁ НОРМАЛЬНО . ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОВОД ДЛЯ ********* КУДА-НИБУДЬ ЖАХНУТЬ ЧТОБ БЫЛО НЕ НОРМАЛЬНО . ЗАЧЕМ ХВАЛИТСЯ ПЕРЕД ВРАГОМ И ДАВАТЬ ЕМУ ПОВОД СДЕЛАТЬ НАМ ПЛОХО ! И ЧАСТО ЭТА НАША ХВАЛЬБА ДОСТИЖЕНИЯМИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ РАБОТАЕТ НА ВРАГОВ . ПОРА ПРЕКРАТИТЬ ХВАЛИТСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ! СЛАВА УКРАИНЕ !
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11.04.2024 20:46 Ответить
Це добре ,а що буде в осіньо зимовий період ?ви ж бачили як була знищена в березні Зміївська ТЕС ,може хоч треба було зібрати ген. асамблею ООН, (хоч з неї толку мало) але превернути увагу світової громадкості до геноциду що творят рашистим.
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11.04.2024 21:22 Ответить
А кто будет собирать? Какой "през" такой и "мИд"....
Просратели
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12.04.2024 00:33 Ответить
Зря ((((
Посидели бы неделю, вспомнили бы кто убил все программы ВПК в 2019-2020
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12.04.2024 00:25 Ответить
 
 