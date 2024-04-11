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Усі населені пункти Київщини підключені до електроенергії, - ОВА

електроенергія

Попри ранкову атаку росіян усі населені пункти Київської області підключені до електроенергії.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, наразі аварійних відключень для побутових споживачів немає.

"Вдячний енергетикам, які оперативно зреагували на ситуацію та одразу після пошкодження одного з енергетичних обʼєктів на Київщині, перепідключили мережу. Завдяки цьому всі мешканці області зі світлом", - зазначив Кравченко.

Читайте: На Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури, наслідки уточнюються

Водночас він звернувся до жителів Київщини бути свідомими та заощадливо ставитися до споживання електроенергії.

Щодо можливого забруднення повітря він зауважив, що радіаційний фон – у нормі. За результатами моніторингу Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, перевищень допустимих рівнів та гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосфері, воді та грунті – не виявлено.

Також дивіться: На енергооб’єкті Київщини продовжують ліквідовувати пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу. ФОТО

Автор: 

Київська область (4017) електроенергія (6192) Кравченко Руслан (53)


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МЕНЯ УДИВЛЯЕТ ТУПОСТЬ И НЕПРОДУМАННОСТЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ ЧТО В КИЕВЕ С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ ВСЁ НОРМАЛЬНО . ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОВОД ДЛЯ ********* КУДА-НИБУДЬ ЖАХНУТЬ ЧТОБ БЫЛО НЕ НОРМАЛЬНО . ЗАЧЕМ ХВАЛИТСЯ ПЕРЕД ВРАГОМ И ДАВАТЬ ЕМУ ПОВОД СДЕЛАТЬ НАМ ПЛОХО ! И ЧАСТО ЭТА НАША ХВАЛЬБА ДОСТИЖЕНИЯМИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ РАБОТАЕТ НА ВРАГОВ . ПОРА ПРЕКРАТИТЬ ХВАЛИТСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ! СЛАВА УКРАИНЕ !
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11.04.2024 20:46 Відповісти
Це добре ,а що буде в осіньо зимовий період ?ви ж бачили як була знищена в березні Зміївська ТЕС ,може хоч треба було зібрати ген. асамблею ООН, (хоч з неї толку мало) але превернути увагу світової громадкості до геноциду що творят рашистим.
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11.04.2024 21:22 Відповісти
А кто будет собирать? Какой "през" такой и "мИд"....
Просратели
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12.04.2024 00:33 Відповісти
Зря ((((
Посидели бы неделю, вспомнили бы кто убил все программы ВПК в 2019-2020
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12.04.2024 00:25 Відповісти
 
 