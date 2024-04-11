Усі населені пункти Київщини підключені до електроенергії, - ОВА

Попри ранкову атаку росіян усі населені пункти Київської області підключені до електроенергії.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, наразі аварійних відключень для побутових споживачів немає.



"Вдячний енергетикам, які оперативно зреагували на ситуацію та одразу після пошкодження одного з енергетичних обʼєктів на Київщині, перепідключили мережу. Завдяки цьому всі мешканці області зі світлом", - зазначив Кравченко.

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Водночас він звернувся до жителів Київщини бути свідомими та заощадливо ставитися до споживання електроенергії.



Щодо можливого забруднення повітря він зауважив, що радіаційний фон – у нормі. За результатами моніторингу Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, перевищень допустимих рівнів та гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосфері, воді та грунті – не виявлено.

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