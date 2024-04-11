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Новини Фото Війна
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На енергооб’єкті Київщини продовжують ліквідовувати пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу. ФОТО

Російські окупаційні війська атакували енергетичний об’єкт на Київщині, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомив глава ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжується ліквідація наслідків масованої атаки на Київщину. Найголовніше – ніхто з жителів області не постраждав. Російські терористи атакували один з енергетичних об’єктів області. Наразі вогнеборці продовжують ліквідовувати пожежу, що виникла внаслідок атаки. На даний момент вона частково погашена", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі служби працюють в посиленому режимі.

"Енергетики та всі служби оперативно відреагували на наслідки, перепідключили мережу, завдяки чому всі мешканці Київщини наразі зі світлом. Водопостачання та водовідведення в постраждалій громаді відновлене.

Інші об’єкти житлової чи критичної інфраструктури в області не постраждали. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають", - додав він.

Раніше повідомлялось, що на Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури.

Також читайте: На Кіровоградщині ввечері працювали сили ППО: Пошкоджено кілька житлових будинків. ФОТО

Обстріл Київщини
Обстріл Київщини

Автор: 

Київська область (4026) обстріл (28486)


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Мдя... Трипільська ТЕС - всьо
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11.04.2024 11:28 Відповісти
Щось Остін мовчить
Чи українські енергетичні об'єкти "єта другоє"
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11.04.2024 11:29 Відповісти
Мабуть він вважає, що ТЕС - суто військовий об'єкт.
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11.04.2024 11:32 Відповісти
Вибори у них.

Цікаво чи втримаєця наша енергетика до 25 січня 2025 р. ?
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11.04.2024 12:19 Відповісти
Брежню про Остіна вже набридло читати,але комусь ця брехня потрібна
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11.04.2024 12:38 Відповісти
Значить, у нас взагалі ППО немає, раз такі об'єкти можна одним ударом знищити. Треба думати за еміграцію, тут скоро жити стане просто фізично неможливо.
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11.04.2024 12:43 Відповісти
Весь уряд Шмигаля, разом з отими ділками найема, мабуть, воду відрами підносять…., щоб загасити ГЕС…
Млн грн, з оплатою наєма кодла, пішли в дим!!
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13.04.2024 00:23 Відповісти
 
 