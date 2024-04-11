На енергооб’єкті Київщини продовжують ліквідовувати пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу. ФОТО
Російські окупаційні війська атакували енергетичний об’єкт на Київщині, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомив глава ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжується ліквідація наслідків масованої атаки на Київщину. Найголовніше – ніхто з жителів області не постраждав. Російські терористи атакували один з енергетичних об’єктів області. Наразі вогнеборці продовжують ліквідовувати пожежу, що виникла внаслідок атаки. На даний момент вона частково погашена", - йдеться в повідомленні.
Наразі всі служби працюють в посиленому режимі.
"Енергетики та всі служби оперативно відреагували на наслідки, перепідключили мережу, завдяки чому всі мешканці Київщини наразі зі світлом. Водопостачання та водовідведення в постраждалій громаді відновлене.
Інші об’єкти житлової чи критичної інфраструктури в області не постраждали. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають", - додав він.
Раніше повідомлялось, що на Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури.
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Чи українські енергетичні об'єкти "єта другоє"
Цікаво чи втримаєця наша енергетика до 25 січня 2025 р. ?
Млн грн, з оплатою наєма кодла, пішли в дим!!