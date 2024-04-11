На энергообъекте Киевщины продолжают ликвидировать пожар, возникший в результате обстрела. ФОТО

Российские оккупационные войска атаковали энергетический объект на Киевщине, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается ликвидация последствий массированной атаки на Киевщину. Самое главное – никто из жителей области не пострадал. Российские террористы атаковали один из энергетических объектов области. Сейчас огнеборцы продолжают ликвидировать пожар, возникший в результате атаки. На данный момент он частично погашен", - говорится в сообщении.

Все службы работают в усиленном режиме.

"Энергетики и все службы оперативно отреагировали на последствия, переподключили сеть, благодаря чему все жители Киевщины со светом. Водоснабжение и водоотвод в пострадавшей громаде восстановлено.

Остальные объекты жилой или критической инфраструктуры в области не пострадали. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры.

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