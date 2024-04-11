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На энергообъекте Киевщины продолжают ликвидировать пожар, возникший в результате обстрела. ФОТО

Российские оккупационные войска атаковали энергетический объект на Киевщине, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается ликвидация последствий массированной атаки на Киевщину. Самое главное – никто из жителей области не пострадал. Российские террористы атаковали один из энергетических объектов области. Сейчас огнеборцы продолжают ликвидировать пожар, возникший в результате атаки. На данный момент он частично погашен", - говорится в сообщении.

Все службы работают в усиленном режиме.

"Энергетики и все службы оперативно отреагировали на последствия, переподключили сеть, благодаря чему все жители Киевщины со светом. Водоснабжение и водоотвод в пострадавшей громаде восстановлено.

Остальные объекты жилой или критической инфраструктуры в области не пострадали. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры.

Также смотрите: Ночью оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по Селидово, повреждения в промышленной зоне. ФОТОрепортаж

Обстріл Київщини
Обстріл Київщини

Автор: 

Киевская область (4135) обстрел (27151)


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Мдя... Трипільська ТЕС - всьо
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11.04.2024 11:28 Ответить
Щось Остін мовчить
Чи українські енергетичні об'єкти "єта другоє"
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11.04.2024 11:29 Ответить
Мабуть він вважає, що ТЕС - суто військовий об'єкт.
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11.04.2024 11:32 Ответить
Вибори у них.

Цікаво чи втримаєця наша енергетика до 25 січня 2025 р. ?
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11.04.2024 12:19 Ответить
Брежню про Остіна вже набридло читати,але комусь ця брехня потрібна
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11.04.2024 12:38 Ответить
Значить, у нас взагалі ППО немає, раз такі об'єкти можна одним ударом знищити. Треба думати за еміграцію, тут скоро жити стане просто фізично неможливо.
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11.04.2024 12:43 Ответить
Весь уряд Шмигаля, разом з отими ділками найема, мабуть, воду відрами підносять…., щоб загасити ГЕС…
Млн грн, з оплатою наєма кодла, пішли в дим!!
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13.04.2024 00:23 Ответить
 
 