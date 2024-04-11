Кулеба: Уничтожения Трипольской ТЭС не случилось бы, будь у нас Patriot

Украина отмечает своим иностранным партнерам критическую важность поставок современных систем ПВО Patriot, нехватка которых позволила уничтожение россиянами Трипольской ТЭС под Киевом.

Об этом в комментарии Укринформу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях украино-словацких правительственных консультаций в Михайловцах, передает Цензор.НЕТ.

"Поднимаем эту тему… Что здесь поднимать, тема одна – дайте "Петриоты"! Если бы у нас стояли "Петриоты", мы бы сегодня не потеряли все это", - ответил министр на вопрос, поднимал ли он тему уничтожения россиянами Трипольской ТЭС во время обсуждение с европейскими коллегами.

По словам главы МИД, именно в таком ключе украинская сторона и будет говорить с иностранными партнерами – "максимальное ускорение поставок ПВО".

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В результате массированной ракетной атаки россияне ранним утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС. НЭК "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00. В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.