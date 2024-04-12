На фронте идет плановая ротация подразделений, - Генштаб ВСУ
На фронте идет плановая ротация подразделений. В то же время происходит усиление находящихся на передовой бригад.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий.
Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых.
В то же время принимается комплекс мер с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задания на фронте.
Такое решение удалось принять, в частности, и после пересмотра численности определенных подразделений, не участвующих в боевых действиях. Высвободившиеся тысячи военнослужащих были направлены в боевые части.
Этот процесс будет продолжаться и дальше", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тупі буратіни дорвалися до керма...
Не страшно?
Постійно були і є відпустки та виведення на відновлення, у нормальних бригад-командуючого.
У кого не було стоїть замислитися чому?
Про які генштаб мовчить як риба вмерзша в лід.