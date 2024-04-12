На фронте идет плановая ротация подразделений, - Генштаб ВСУ

На фронте идет плановая ротация подразделений. В то же время происходит усиление находящихся на передовой бригад.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий.

Читайте также: Кабмин должен разработать законопроект о ротации и нормативной базе для выделения 70 тыс. гривен бойцам на передовой, - Рада. ДОКУМЕНТ

Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых.

В то же время принимается комплекс мер с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задания на фронте.

Такое решение удалось принять, в частности, и после пересмотра численности определенных подразделений, не участвующих в боевых действиях. Высвободившиеся тысячи военнослужащих были направлены в боевые части.

Читайте также: Часть бригад выведена с фронта. Главная задача – создание новых группировок, – командующий Сухопутный войск Павлюк

Этот процесс будет продолжаться и дальше", - говорится в сообщении.