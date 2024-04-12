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Новости Война
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На фронте идет плановая ротация подразделений, - Генштаб ВСУ

ЗСУ

На фронте идет плановая ротация подразделений. В то же время происходит усиление находящихся на передовой бригад.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий.

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Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых.

В то же время принимается комплекс мер с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задания на фронте.

Такое решение удалось принять, в частности, и после пересмотра численности определенных подразделений, не участвующих в боевых действиях. Высвободившиеся тысячи военнослужащих были направлены в боевые части.

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Этот процесс будет продолжаться и дальше", - говорится в сообщении.

Геншгтаб ЗСУ про ротацію

Автор: 

Генштаб ВС (6238) ротация (259)


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Комментировать
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Хотілось би коментарі від хлопців з передової на цю тему
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12.04.2024 18:34 Ответить
Це правда! Знайомі хлопці підтвердили!
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12.04.2024 19:11 Ответить
А ще вони цивільних будуть наймати на роботу по спкціальності менеджер та адміністратор ППО підприємства.
Тупі буратіни дорвалися до керма...

Не страшно?
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12.04.2024 19:23 Ответить
Зрадофилы волали здесь 'почему в тылу тысячи сидят', сотни комментариев было каждый раз. Ну вот, не сидят, отправляются сменять уставшие бригады - в коментах полтора человека.
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12.04.2024 19:42 Ответить
Щось раніше у генштаба не було планової ротації, цікаво чому?
Постійно були і є відпустки та виведення на відновлення, у нормальних бригад-командуючого.
У кого не було стоїть замислитися чому?
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12.04.2024 19:56 Ответить
Т.e. не надо ротаций?
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12.04.2024 21:22 Ответить
Ротації були і є, але не завжди і не у всіх, і тут дуууууже багато питаннь.
Про які генштаб мовчить як риба вмерзша в лід.
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12.04.2024 21:33 Ответить
ага, е таке, тільки знову перегиби, відправляют багато хворих, пішли інфаркти, інсульти, загострення хронічних захворювань. як по мені то даремо мордоворотам поліцаям дали можливість хрін на війну покласти,крепки, молоді, здорові, до зброї навчені і в тилу, хоча в Криму 98% перейшли на службу до московитів, в Київі перейде не меньше
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12.04.2024 20:15 Ответить
 
 