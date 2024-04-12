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Новини Війна
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На фронті триває планова ротація підрозділів, - Генштаб ЗСУ

ЗСУ

На фронті триває планова ротація підрозділів. Водночас відбувається посилення бригад, які перебувають на передовій.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій.

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Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок.

Водночас вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

Таке рішення вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин.

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Цей процес триватиме і далі", - йдеться у повідомленні.

Геншгтаб ЗСУ про ротацію

Автор: 

Генштаб ЗС (6476) ротація (78)


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Хотілось би коментарі від хлопців з передової на цю тему
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12.04.2024 18:34 Відповісти
Це правда! Знайомі хлопці підтвердили!
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12.04.2024 19:11 Відповісти
А ще вони цивільних будуть наймати на роботу по спкціальності менеджер та адміністратор ППО підприємства.
Тупі буратіни дорвалися до керма...

Не страшно?
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12.04.2024 19:23 Відповісти
Зрадофилы волали здесь 'почему в тылу тысячи сидят', сотни комментариев было каждый раз. Ну вот, не сидят, отправляются сменять уставшие бригады - в коментах полтора человека.
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12.04.2024 19:42 Відповісти
Щось раніше у генштаба не було планової ротації, цікаво чому?
Постійно були і є відпустки та виведення на відновлення, у нормальних бригад-командуючого.
У кого не було стоїть замислитися чому?
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12.04.2024 19:56 Відповісти
Т.e. не надо ротаций?
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12.04.2024 21:22 Відповісти
Ротації були і є, але не завжди і не у всіх, і тут дуууууже багато питаннь.
Про які генштаб мовчить як риба вмерзша в лід.
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12.04.2024 21:33 Відповісти
ага, е таке, тільки знову перегиби, відправляют багато хворих, пішли інфаркти, інсульти, загострення хронічних захворювань. як по мені то даремо мордоворотам поліцаям дали можливість хрін на війну покласти,крепки, молоді, здорові, до зброї навчені і в тилу, хоча в Криму 98% перейшли на службу до московитів, в Київі перейде не меньше
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12.04.2024 20:15 Відповісти
 
 