На фронті триває планова ротація підрозділів, - Генштаб ЗСУ

На фронті триває планова ротація підрозділів. Водночас відбувається посилення бригад, які перебувають на передовій.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій.

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Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок.



Водночас вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті.



Таке рішення вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин.

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Цей процес триватиме і далі", - йдеться у повідомленні.