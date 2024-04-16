Система коммуникаций ВСУ функционирует без привлечения бывших замминистра обороны, - Генштаб
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины разъяснили, как работает система коммуникаций со СМИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба в фейсбуке.
"Официально сообщаем, что взаимодействие с медиа, подготовка информационных сообщений и их распространение находятся в компетенции Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины. Планирование и координацию коммуникационных мероприятий в Вооруженных силах Украины обеспечивает Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ.
Указанные подразделения возглавляют полковники ВСУ, подчиненные непосредственно Главнокомандующему ВСУ и начальнику Генерального штаба ВСУ. Ключевые должности в указанных подразделениях занимают военнослужащие", – говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что вопросы коммуникаций ВСУ согласовываются исключительно с нарративами и коммуникационными планами Министерства обороны, и нацелены на усиление обороноспособности Украины и осуществляются в интересах выполнения задач ВСУ.
"Система коммуникаций ВСУ развивается и функционирует без привлечения других лиц, в частности бывших заместителей Министра обороны Украины", - подчеркнули в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гарна жінка...
Де треба - в мене пружинка-
Я розмовляю тільки матом...
За відсутністю РЕБА...
Автоматом...
Стыдно переспросить.
Пружинка в смысле спиралька?
Спіралька... жінка...
В потоці подій..
Це все, що хотів
Спитати Сергій...
Черга до гінеколога. Як і повинно бути, жіноча. Підходить молодий чоловік, чемно вітається і питає:
- Шановні пані, за ким із вас я буду?
- Добродію, - відповідають йому, - тут приймає жіночий лікар.
- Мені відомо про то.
- ???
- Він встановлює спіралі?
- Встановлює.
- Тоді, вочевидь, і знімає.
Якось так...
Але де питання?
Що є безліч форм...
Де можуть бути змаганння...
Але відповіді...
На питання...
Храм основи основ...
Піраміда сумлінння...
Сінагога... Церква-
Чи Мечить?
Непокоїть поколінння...
Без жартів!
Задай своє основне питання!
Філософія...
Тому краще іншим разом поспілкуємося серйозно про серйозне.
Прагматика...
Точна наука!-
Як матиматикаа-
Як хімія добрив-
Фосфатні сполуки...
То, що там щодо кримінальної відповідальності за перебирання на себе державних функцій?
Така ж поціновувачка оселедців.
А може й ще більша.
ТИ в Україні?