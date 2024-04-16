Система коммуникаций ВСУ функционирует без привлечения бывших замминистра обороны, - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины разъяснили, как работает система коммуникаций со СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба в фейсбуке.

"Официально сообщаем, что взаимодействие с медиа, подготовка информационных сообщений и их распространение находятся в компетенции Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины. Планирование и координацию коммуникационных мероприятий в Вооруженных силах Украины обеспечивает Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ.

Указанные подразделения возглавляют полковники ВСУ, подчиненные непосредственно Главнокомандующему ВСУ и начальнику Генерального штаба ВСУ. Ключевые должности в указанных подразделениях занимают военнослужащие", – говорится в сообщении.

Читайте также: На Бахмутском направлении отбито более 30 атак, на Новопавловском враг 30 раз пытался прорвать нашу оборону, - Генштаб

Также подчеркивается, что вопросы коммуникаций ВСУ согласовываются исключительно с нарративами и коммуникационными планами Министерства обороны, и нацелены на усиление обороноспособности Украины и осуществляются в интересах выполнения задач ВСУ.

"Система коммуникаций ВСУ развивается и функционирует без привлечения других лиц, в частности бывших заместителей Министра обороны Украины", - подчеркнули в Генштабе.