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Система коммуникаций ВСУ функционирует без привлечения бывших замминистра обороны, - Генштаб

маляр

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины разъяснили, как работает система коммуникаций со СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба в фейсбуке.

"Официально сообщаем, что взаимодействие с медиа, подготовка информационных сообщений и их распространение находятся в компетенции Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины. Планирование и координацию коммуникационных мероприятий в Вооруженных силах Украины обеспечивает Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ.

Указанные подразделения возглавляют полковники ВСУ, подчиненные непосредственно Главнокомандующему ВСУ и начальнику Генерального штаба ВСУ. Ключевые должности в указанных подразделениях занимают военнослужащие", – говорится в сообщении.

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Также подчеркивается, что вопросы коммуникаций ВСУ согласовываются исключительно с нарративами и коммуникационными планами Министерства обороны, и нацелены на усиление обороноспособности Украины и осуществляются в интересах выполнения задач ВСУ.

"Система коммуникаций ВСУ развивается и функционирует без привлечения других лиц, в частности бывших заместителей Министра обороны Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Заява Генштабу

Автор: 

Генштаб ВС (6181) ВСУ (6539) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+17
Комусь ще не зрозуміло чому повернулася в інформпростір ця Лярва Єрмакорезніковна ?
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16.04.2024 19:29
+7
Уточнюю - на СУСПІЛЬНОМУ ВОНА ЗРОБИЛА СВІЙ ВИСЕР , за що тепер МО перелякано вдкараскуються , значить рило в пуху в усіх.
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16.04.2024 20:12
+5
От бачте зайшло учора , щоб підтвердити що їхня Маляр ЛЯРВА . Нє, ну не тупі?
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16.04.2024 19:58
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Правила форума Совет форумчан
Комусь ще не зрозуміло чому повернулася в інформпростір ця Лярва Єрмакорезніковна ?
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16.04.2024 19:29 Ответить
клятий Порох
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16.04.2024 19:40 Ответить
що спонукало тебе завітати на ЦН. Хто такий щоб казати що людина троль. Тиждень на форумі. Незабагато на себе береш?
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16.04.2024 20:18 Ответить
я вдячна новим реєстраціям на ЦН - слава Єрмакоборделю!
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16.04.2024 19:42 Ответить
Френдлі фаєр.
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16.04.2024 19:53 Ответить
От бачте зайшло учора , щоб підтвердити що їхня Маляр ЛЯРВА . Нє, ну не тупі?
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16.04.2024 19:58 Ответить
Ну так! Скільки вже "полягло в бою нерівнім" подоляцьких "плоскогубців"?
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16.04.2024 21:02 Ответить
Уточнюю - на СУСПІЛЬНОМУ ВОНА ЗРОБИЛА СВІЙ ВИСЕР , за що тепер МО перелякано вдкараскуються , значить рило в пуху в усіх.
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16.04.2024 20:12 Ответить
Вони давно усе знали, але сиділи ціхо, як гівно у траві. І все всіх влаштовувало. А зараз почали хором жбурлятися кізяками. З якого дива? Як на мене, бо в ОПі в когось знову велика істерика. І перший шмат гівна, схоже, полетів саме звідтам.
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16.04.2024 20:59 Ответить
Тож,я...

Гарна жінка...
Де треба - в мене пружинка-
Я розмовляю тільки матом...
За відсутністю РЕБА...
Автоматом...
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16.04.2024 19:45 Ответить
+++
Стыдно переспросить.
Пружинка в смысле спиралька?
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16.04.2024 21:32 Ответить
Ну, пружинка...

Спіралька... жінка...
В потоці подій..

Це все, що хотів
Спитати Сергій...
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16.04.2024 21:55 Ответить
Нагадався древній анекдот на тему.
Черга до гінеколога. Як і повинно бути, жіноча. Підходить молодий чоловік, чемно вітається і питає:
- Шановні пані, за ким із вас я буду?
- Добродію, - відповідають йому, - тут приймає жіночий лікар.
- Мені відомо про то.
- ???
- Він встановлює спіралі?
- Встановлює.
- Тоді, вочевидь, і знімає.
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16.04.2024 22:23 Ответить
Філософськи,
Якось так...

Але де питання?
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16.04.2024 22:29 Ответить
А ніт його - того питання. Була тільки асоціація. З давнім анекдотом.
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16.04.2024 22:32 Ответить
Я про те...

Що є безліч форм...
Де можуть бути змаганння...

Але відповіді...
На питання...

Храм основи основ...
Піраміда сумлінння...
Сінагога... Церква-
Чи Мечить?

Непокоїть поколінння...
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16.04.2024 22:38 Ответить
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16.04.2024 22:17 Ответить
Ти задаси питання?
Без жартів!

Задай своє основне питання!
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16.04.2024 23:05 Ответить
Іншим разом.
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16.04.2024 23:09 Ответить
Ніхто не може цього зробити...
Філософія...
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16.04.2024 23:12 Ответить
Вибач друже, у мене нема натхнення говорити серйозно. Бо наразі я включив "збитошний режим".
Тому краще іншим разом поспілкуємося серйозно про серйозне.
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16.04.2024 23:25 Ответить
Добре....
Прагматика...
Точна наука!-
Як матиматикаа-
Як хімія добрив-
Фосфатні сполуки...
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16.04.2024 23:51 Ответить
А простіше не можна було сказати- бувші, пішли в ...ОПу
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16.04.2024 19:47 Ответить
Тобто Маляр самозванка.

То, що там щодо кримінальної відповідальності за перебирання на себе державних функцій?
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16.04.2024 20:15 Ответить
тут така справа. Фото дійсно її, а ось посилання на Генштаб. Чи ЦН використував стае фото, чи щось наплутав
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16.04.2024 20:21 Ответить
Схоже, у Мар'яші на горизонті виникла серйозна конкурентка.
Така ж поціновувачка оселедців.
А може й ще більша.
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16.04.2024 20:54 Ответить
Чи не пора цих тьоток замінити, ну приїлись вже.
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16.04.2024 22:22 Ответить
А як же улюблена розвага?! Я маю на увазі пересування ліжок при незмінних цьотках.
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16.04.2024 22:34 Ответить
Я пропоную дружити!
ТИ в Україні?
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17.04.2024 00:29 Ответить
Дуже цікавий в тебе посил...
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17.04.2024 00:35 Ответить
Воюючий країні портибгі не блазні і шоу, а порох!
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17.04.2024 10:00 Ответить
"Система комунікацій ЗСУ розбудовується та функціонує без залучення інших осіб, зокрема, колишніх заступників Міністра оборони України" - Это про что???
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17.04.2024 11:56 Ответить
 
 