Военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму является "законной целью" для Украины, - ОК "Південь"

Удары по военному аэродрому в оккупированном Крыму – это продолжение сезона "бавовни".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (проект "Свобода.Ранок") заявила начальник Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталия Гуменюк.

"Вообще ясно, что это военный аэродром, то есть законная цель, соответствующий объект, на котором базировалась в том числе армейская авиация. Кроме того, мы знаем, что во время своего расположения на Крымском полуострове, используя его как мощный милитарихаб, россияне очень часто меняли места дислокации разных подразделений и перемещали их для того, чтобы отвести от вероятного поражения. Но не все маневры были удачными", – сказала Гуменюк.

Однако, что именно поразили на аэродроме, начальница пресс-центра ОК "Південь" не рассказала.

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"В Крыму продолжается сезон бавовни. Результаты надо дождаться от Генерального штаба. Все же право "джанкойской первой ночи". Они должны его придерживаться. На самом деле то, что происходит боевая работа, мы никогда не скрываем. Но результаты даем верифицированные, такие которые уже уточнены, выверены и имеют официальное подтверждение"", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, в городе Джанкой в районе военного аэродрома в ночь на 17 апреля раздались взрывы. Позже стало известно, что спутник показал шесть очагов пламени, зафиксировав огонь на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним, куда ранее оккупанты стащили дополнительные установки ПВО.