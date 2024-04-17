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Новости
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Военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму является "законной целью" для Украины, - ОК "Південь"

джанкой,аеродром

Удары по военному аэродрому в оккупированном Крыму – это продолжение сезона "бавовни".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (проект "Свобода.Ранок") заявила начальник Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталия Гуменюк.

"Вообще ясно, что это военный аэродром, то есть законная цель, соответствующий объект, на котором базировалась в том числе армейская авиация. Кроме того, мы знаем, что во время своего расположения на Крымском полуострове, используя его как мощный милитарихаб, россияне очень часто меняли места дислокации разных подразделений и перемещали их для того, чтобы отвести от вероятного поражения. Но не все маневры были удачными", – сказала Гуменюк.

Однако, что именно поразили на аэродроме, начальница пресс-центра ОК "Південь" не рассказала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированных Севастополе и Джанкое были слышны взрывы, оккупанты пишут о сбитом беспилотнике

"В Крыму продолжается сезон бавовни. Результаты надо дождаться от Генерального штаба. Все же право "джанкойской первой ночи". Они должны его придерживаться. На самом деле то, что происходит боевая работа, мы никогда не скрываем. Но результаты даем верифицированные, такие которые уже уточнены, выверены и имеют официальное подтверждение"", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, в городе Джанкой в районе военного аэродрома в ночь на 17 апреля раздались взрывы. Позже стало известно, что спутник показал шесть очагов пламени, зафиксировав огонь на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним, куда ранее оккупанты стащили дополнительные установки ПВО.

Автор: 

взрыв (6721) Джанкой (83) Гуменюк (577)


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Топ комментарии
+14
Що, нам вже й за військові аеродроми потрібно ВИПРАВДОВУВАТИСЯ?!!
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17.04.2024 12:09
+12
Мальчиков в трусиках *********😁
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17.04.2024 12:06
+8
Весело вночі сьогодні рашистським кацапам у Джанкої:
- рашистські пілоти в "трусіках" та кацапські бойові розрахунки ппо упевненим кроком рушили на безперервний концерт кабздона;
- підбиті пускові с-300/с-400 гатили цирконами та іншими ракетами по очерету, сухій траві та складам із кацапськими ракетами та пальним;
- кацапські гелікоптери Мі-8, Мі-24, Ка-52 вже ніколи не будуть злітати з Джанкойського аеродрому.
Слава Бавовні!
Щира подяка ЗСУ!
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17.04.2024 12:12
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Кажуть там Атакамси задіяли.
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17.04.2024 12:02 Ответить
Служба безпеки України (СБУ) та Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України провели успішну спецоперацію з використанням модернізованої зброї...

Може "нептуни", перероблені на "земля-земля".
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17.04.2024 12:09 Ответить
кацапи із соплями навиліт кричать, що влупила балістика
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17.04.2024 12:20 Ответить
Мальчиков в трусиках *********😁
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17.04.2024 12:06 Ответить
А ви кажете, що Гуменючка зовсім тупа...
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17.04.2024 12:07 Ответить
не просто кажемо! ми стверджуємо, це!
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17.04.2024 12:11 Ответить
Данські інженери розробили дрон, який може підзаряджатися від ліній електропередач

Цей 4,3-кілограмовий квадрокоптер здатен автоматично знаходити дроти ЛЕП, підлітати до них знизу та зачіплятися за допомогою спеціального захоплення.

Захоплення оснащено трансформатором з роз'ємним сердечником, який перетворює енергію з ЛЕП в енергію для підзарядки акумулятора дрона.
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17.04.2024 12:08 Ответить
безкоштовно?)))
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17.04.2024 12:16 Ответить
Цікаве питання
То, мабуть, ворожі ЛЕП.
Обійдуться без оплати.
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17.04.2024 12:21 Ответить
ух, агонь) а если приблизятся ближе 30см к проводам 10кВ (10000 вольт) - то быстрая дуга и угольки. А если к 110 кВ или 330? Значит ПО индентификации надо, при этом меряя температуру и влажность воздуха. А если принцип беспроводной зарядки, то им и не надо снизу летать, маневрируя между столбов, можно и сбоку и сверху. А на линиях 380 и 220 можно подключится напрямую и подзарядится, технически не сложно.
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17.04.2024 12:57 Ответить
Що, нам вже й за військові аеродроми потрібно ВИПРАВДОВУВАТИСЯ?!!
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17.04.2024 12:09 Ответить
Треба, бо це може призвести до ескалації. Салліван Єрьмаку не дозволяє ескалації...
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17.04.2024 12:10 Ответить
та ніхто не сумнівається, навіть Байден і Ко...
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17.04.2024 12:12 Ответить
Весело вночі сьогодні рашистським кацапам у Джанкої:
- рашистські пілоти в "трусіках" та кацапські бойові розрахунки ппо упевненим кроком рушили на безперервний концерт кабздона;
- підбиті пускові с-300/с-400 гатили цирконами та іншими ракетами по очерету, сухій траві та складам із кацапськими ракетами та пальним;
- кацапські гелікоптери Мі-8, Мі-24, Ка-52 вже ніколи не будуть злітати з Джанкойського аеродрому.
Слава Бавовні!
Щира подяка ЗСУ!
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17.04.2024 12:12 Ответить
А які удари ЗСУ по рашистам можуть бути незаконними?
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17.04.2024 12:26 Ответить
вся кацапія і кожен кацап це законна ціль ! кому не подобається читайте меморандум .
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17.04.2024 12:38 Ответить
"Кримський вітер" посилається на дані супутника VIIRS/АЕС "Суомі", який зафіксував шість пожеж на російському військовому аеродромі в Джанкої. Час зображення 03:41 збігається з інформацією місцевих жителів про вибухи.

"Слід зазначити, що на аеродромі базувалися не лише ударні вертольоти. Раніше на аеродромі були помічені пускові установки С-300/С-400
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17.04.2024 13:38 Ответить
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17.04.2024 14:05 Ответить
 
 