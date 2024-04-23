Сенат США проголосовал за сокращенную процедуру рассмотрения законодательного пакета помощи Украине

Сенат Соединенных Штатов поддержал ходатайство лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера "о завершении дебатов", позволяющего принять законодательный пакет с помощью для Украины по сокращенной процедуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее выступавший против помощи Украине ультраправый республиканец Майк Ли внес поправку, которая должна была заблокировать усилия лидера демократов Чака Шумера провести рассмотрение H.R.815 без внесения поправок.

Однако его инициативу поддержали только 46 законодателей из 100-мандантой палаты, она не прошла.

Далее сенаторы проголосовали за прекращение прений по законопроекту H.R.815. Для принятия этой нормы по процедуре необходимо было собрать не менее 60 голосов. Таким образом, прекращение дебатов поддержали 80 законодателей и только 19 выступили против.

Это открыло путь для вынесения проекта закона с внешней помощью на всеобщее голосование по упрощенной процедуре, проведение которого ожидается позже в этот же день.

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