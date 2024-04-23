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Новости Помощь Украине
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Сенат США проголосовал за сокращенную процедуру рассмотрения законодательного пакета помощи Украине

сша,сенат

Сенат Соединенных Штатов поддержал ходатайство лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера "о завершении дебатов", позволяющего принять законодательный пакет с помощью для Украины по сокращенной процедуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее выступавший против помощи Украине ультраправый республиканец Майк Ли внес поправку, которая должна была заблокировать усилия лидера демократов Чака Шумера провести рассмотрение H.R.815 без внесения поправок.

Однако его инициативу поддержали только 46 законодателей из 100-мандантой палаты, она не прошла.

Далее сенаторы проголосовали за прекращение прений по законопроекту H.R.815. Для принятия этой нормы по процедуре необходимо было собрать не менее 60 голосов. Таким образом, прекращение дебатов поддержали 80 законодателей и только 19 выступили против.

Это открыло путь для вынесения проекта закона с внешней помощью на всеобщее голосование по упрощенной процедуре, проведение которого ожидается позже в этот же день.

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Автор: 

помощь (7754) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+26
Свинособаки- вешайтесь !!!
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23.04.2024 22:15
+14
Аллилуйя!!!
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23.04.2024 22:14
+12
Вперед, Америко!
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23.04.2024 22:16
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Правила форума Совет форумчан
Аллилуйя!!!
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23.04.2024 22:14 Ответить
Найбільш читаємий тріллер у світі.
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23.04.2024 22:23 Ответить
Свинособаки- вешайтесь !!!
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23.04.2024 22:15 Ответить
Собак не чипай дурнику. Собака ~ благородна тварина, на відміну від рабссіян.

Також ті орки брудніші за свиней, тому і свинями їх назвати не можна, бо свині шкоди не роблять, на відміну від тих3.14-дарів.
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24.04.2024 00:28 Ответить
Идиот, свинособака- синоним кацапа. При чём тут собаки???
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24.04.2024 07:21 Ответить
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24.04.2024 07:23 Ответить
ІншАллах!)))
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23.04.2024 22:16 Ответить
Нам не нужны ваши условия , мол если пожелает... Дайошь конкретику, мол, уже пожелал. АМИНЬ !!!
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24.04.2024 01:22 Ответить
Отлично, если так!
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23.04.2024 22:16 Ответить
Вперед, Америко!
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23.04.2024 22:16 Ответить
Ну, что же... давно пора...
Теперь уже другая интрига, дадут ли Атакмс на 300 км и сколько...
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23.04.2024 22:16 Ответить
Не дадуть.
Так шо кацапи можуть спокійно розставляти льотакі по аеродромах, їм нічо не грозить...
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23.04.2024 22:19 Ответить
Зєля вчора сказав, що у цьому питанні крапки над й розставлено.
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23.04.2024 22:29 Ответить
Зеля там не главний. Хай цапи ставлять літаки сміливо...
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23.04.2024 22:36 Ответить
так отож. нехай сміливо ставлять і нічого не бояться. )
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23.04.2024 22:50 Ответить
і плотненько так поставлять...
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23.04.2024 22:59 Ответить
......і по фарбують на прощання
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23.04.2024 23:29 Ответить
На ..уй лі, на ..уй всіх хто мріяв заблокувати допомогу Україні!!! Дякуємо США!!! Слава Україні!!!
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23.04.2024 22:17 Ответить
Проголосують! - тепер чи Баиден рішиться на Атакамси - повинен - шоб слова не розходились з ділом
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23.04.2024 22:18 Ответить
АТАКАМИ всі бідуть на кацапів. Для того вони і виготовлялись у Холодну війну. Підуть по назначению так сказать
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23.04.2024 22:44 Ответить
та рішиться. питання тільки в часі. бо ті атакамси все одно будуть через трошки списувати і утилізовувати, оскільки вже повним ходом там виробляють нові ракети на 500-700 км.
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23.04.2024 22:52 Ответить
Боже . храни Америку.
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23.04.2024 22:25 Ответить
Здивувало, що аж 80 % сенаторів підримали пропозицію припинити дебати. Навіть трампісти підтримали: плювати їм на свої принципи і на свого бога Трампа, бо хочеться поскоріше додому потрапити
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23.04.2024 22:27 Ответить
Трамп трохи просів по рейтингах. Одним з чинників була якраз допомога Україні. Так що це в їхніх інтересах...
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23.04.2024 22:42 Ответить
Допомога від США для України!
https://www.youtube.com/watch?v=zGG50cL-cG0
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23.04.2024 22:27 Ответить
Підтримуючи Україну в її боротьбі з осатанілою рашою Америка стає реальним лідером Заходу і відкидає хибну трампівську ідею замикання у внутрішніх проблемах.
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23.04.2024 22:28 Ответить
Good
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23.04.2024 22:39 Ответить
ми на фінішній прямій!
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23.04.2024 22:55 Ответить
Україна, перепрошую, все ж таки ~на злітній полосі,

але як ви саме на фінішній прямій ~ не смію сперечатись..
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24.04.2024 00:31 Ответить
ну хто тільки злітає, а хто вже виграв....кожному своє)
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24.04.2024 00:37 Ответить
Сенат США схвалив пакет допомоги
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23.04.2024 23:07 Ответить
Сенат у вівторок ухвалив давно відкладений пакет на суму 95 мільярдів доларів із широкою двопартійною підтримкою після того, як обидві сторони Капітолійського пагорба місяцями намагалися надіслати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Далі закон переходить до президента Джо Байдена, щоб підписати його. Фінальне голосування було 79 проти 18.

CNN
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24.04.2024 05:05 Ответить
 
 