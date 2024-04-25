По всей Украине объявляли тревогу из-за взлета российского МиГ-31
В Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".
Об объявлении воздушной тревоги сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!" - говорится в сообщении.
О 14:25 тривогу на більшій частині території України скасували.
Ранее 25 апреля по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К. Кроме того, в Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения.
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І я з ними.