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Новости Война
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По всей Украине объявляли тревогу из-за взлета российского МиГ-31

тривога,повітряна

В Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".

Об объявлении воздушной тревоги сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!" - говорится в сообщении.

О 14:25 тривогу на більшій частині території України скасували.

Ранее 25 апреля по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К. Кроме того, в Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения.

Читайте: РФ может массированно атаковать Украину до прибытия западной помощи, - Воздушные силы

Автор: 

воздушная тревога (774)


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Коли вже в новинах прочитаємо не "злетів" а "долітався"?
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25.04.2024 14:20 Ответить
У моєму місті жителі як з самого початку війни срали, так і продовжують срати на тривогу.
І я з ними.
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25.04.2024 16:50 Ответить
 
 