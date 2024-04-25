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Новини Війна
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По всій Україні оголошували тривогу через зліт російського МіГ-31

тривога,повітряна

В Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого винищувача МіГ-31К, що є носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал".

Про оголошення повітряної тривоги повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!" - йдеться у повідомленні.

О 14:25 тривогу на більшій частині території України скасували.

Раніше 25 квітня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К. Крім того, в Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Читайте: РФ може масовано атакувати Україну до прибуття західної допомоги, - Повітряні сили

Автор: 

повітряна тривога (901)


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Коли вже в новинах прочитаємо не "злетів" а "долітався"?
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25.04.2024 14:20 Відповісти
У моєму місті жителі як з самого початку війни срали, так і продовжують срати на тривогу.
І я з ними.
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25.04.2024 16:50 Відповісти
 
 