По всій Україні оголошували тривогу через зліт російського МіГ-31
В Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого винищувача МіГ-31К, що є носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал".
Про оголошення повітряної тривоги повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!" - йдеться у повідомленні.
О 14:25 тривогу на більшій частині території України скасували.
Раніше 25 квітня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К. Крім того, в Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.
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І я з ними.