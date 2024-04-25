Россияне ударили ракетой и артиллерией по Донетчине: Погибли 3 человека
Российские оккупанты снова атаковали Донецкую область ракетами и артиллерией. В результате ударов РФ погибли 3 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.
"Под огонь попало Удачное - по предварительной информации, россияне ударили по поселку ракетой. Там 2 человека погибли и 1 ранен.
Также 1 человек погиб и 2 дома повреждены в Кураховке - ее враг обстрелял из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
Окончательные последствия обстрелов еще предстоит установить.
Напомним, утром оккупанты массированно обстреляли центральную часть Донецкой области, в результате чего погиб человек, 4 человека получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Василь Воробець
показать весь комментарий25.04.2024 14:34 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль