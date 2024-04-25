Россияне ударили ракетой и артиллерией по Донетчине: Погибли 3 человека

Российские оккупанты снова атаковали Донецкую область ракетами и артиллерией. В результате ударов РФ погибли 3 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

"Под огонь попало Удачное - по предварительной информации, россияне ударили по поселку ракетой. Там 2 человека погибли и 1 ранен.



Также 1 человек погиб и 2 дома повреждены в Кураховке - ее враг обстрелял из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Окончательные последствия обстрелов еще предстоит установить.

Напомним, утром оккупанты массированно обстреляли центральную часть Донецкой области, в результате чего погиб человек, 4 человека получили ранения.

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