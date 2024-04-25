РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11386 посетителей онлайн
Новости Война
767 2

Россияне ударили ракетой и артиллерией по Донетчине: Погибли 3 человека

Наслідки удару РФ по Донеччині

Российские оккупанты снова атаковали Донецкую область ракетами и артиллерией. В результате ударов РФ погибли 3 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

"Под огонь попало Удачное - по предварительной информации, россияне ударили по поселку ракетой. Там 2 человека погибли и 1 ранен.

Также 1 человек погиб и 2 дома повреждены в Кураховке - ее враг обстрелял из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Окончательные последствия обстрелов еще предстоит установить.

Напомним, утром оккупанты массированно обстреляли центральную часть Донецкой области, в результате чего погиб человек, 4 человека получили ранения.

Читайте: Сутки в Донецкой области: 4 человека получили ранения, россияне 15 раз обстреляли область. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26872) Донецкая область (9498)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я думаю що незабаром підтягнуть Петріоти,і трохи попустять кацапів
показать весь комментарий
25.04.2024 14:34 Ответить
 
 