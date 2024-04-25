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Росіяни вдарили ракетою та артилерією по Донеччині: Загинули 3 особи

Наслідки удару РФ по Донеччині

Російські окупанти знову атакували Донецьку область ракетами та артилерією. Внаслідок ударів РФ загинули 3 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Під вогонь потрапило Удачне - за попередньою інформацією, росіяни ударили по селищу ракетою. Там 2 людини загинули і 1 поранена.

Також 1 людина загинула і 2 будинки пошкоджені у Курахівці - її ворог обстріляв зі ствольної артилерії", - йдеться в повідомленні.

Остаточні наслідки обстрілів ще належить встановити.

Нагадаємо, вранці окупанти масовано обстріляли центральну частину Донеччини, внаслідок чого загинула людина, 4 особи дістали поранення.

Читайте: Доба на Донеччині: 4 особи дістали поранення, росіяни 15 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28196) Донецька область (8308)


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Я думаю що незабаром підтягнуть Петріоти,і трохи попустять кацапів
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25.04.2024 14:34 Відповісти
 
 