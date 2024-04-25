Задержание россиянами гражданских на ВОТ Украины можно приравнять к преступлениям против человечности, - ОБСЕ
Представители ОБСЕ считают, что широкомасштабное, систематическое и произвольное задержание гражданских в Украине, с большой вероятностью может быть приравнено к военным преступлениям и преступлениям против человечности.
Об этом говорится в отчете по результатам проведенного в рамках "московского механизма" ОБСЕ расследования незаконного задержания Россией гражданских украинцев, которые были представлены в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Задержание гражданских россиянами на ВОТ
"В подавляющем большинстве задержания украинских гражданских лиц Российской Федерацией являются очевидными случаями произвольного лишения свободы, что является нарушением международного гуманитарного права, международного права прав человека, а также обязательств в рамках ОБСЕ", - подчеркнула одна из авторов отчета Вероника Белкова.
Она подчеркнула, что практика задержания Россией гражданских в течение 10 лет агрессии против Украины имела массовый и систематический характер. По разным причинам трудно говорить о конкретных цифрах, но речь идет о "тысячах" людей.
"Что мы можем сказать, так это то, что эта практика с большой вероятностью также является ... военными преступлениями. И также из-за того, что эта практика является настолько массовой, распространенной и систематической, она с большой вероятностью может быть приравнена к преступлениям против человечности", - заявила Белкова.
По ее словам, задержание гражданских было "своего рода определяющей чертой РФ: где бы российская армия не продвигалась в определенном регионе, там сразу начинали лишать свободы украинских гражданских". При этом в подавляющем большинстве случаев это было безосновательно - как во время случайных задержаний на улице, так и на основе составленных списков. Эксперты ОБСЕ также констатировали, что государство-оккупант не информировало ни родственников задержанных, ни украинские органы власти или международные организации, не предоставляло задержанным никаких гарантий справедливого судебного разбирательства.
Россияне массово применяют пытки и сексуальное насилие в отношении незаконно задержанных
Другой автор доклада Элина Штейнерте указала на жестокое обращение с незаконно задержанными гражданскими, их пытки и внесудебные казни.
"Мы установили, что Российская Федерация масштабно применяет в отношении удерживаемых украинских гражданских такие практики, как внесудебные казни, пытки, другие виды бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, сексуальное насилие и отказывает в основных фундаментальных правах на справедливое судебное разбирательство", - сообщила она.
Штейнерте подчеркнула, что пытки и сексуальное насилие в отношении незаконно задержанных Россией гражданских имело массовый характер, "а потому серьезность связанных с этим нарушений международного гуманитарного права и международного права прав человека позволяет сделать вывод о возможности совершения военных преступлений".
У задержанных Россией украинцев нет правовых возможностей для освобождения
Как указала третья автор доклада Сесилия Хеллештвайт, произвольно задержанные Россией украинцы не имеют правовых возможностей для освобождения, а потому "на них может оказываться давление, чтобы они пошли на незаконные договоренности с государством, которое их удерживает", чтобы освободиться. В отдельных случаях речь шла о выкупе как условии освобождения, что "приравнивается к захвату заложников".
Эксперты ОБСЕ также зафиксировали принуждение задержанных украинцев к самооговору и "признанию" в преступлениях. В отдельных случаях после этого людей отпускали, однако после этого они были вынуждены покинуть район проживания, "что может представлять фактическую депортацию".
Созданная в рамках Московского механизма ОБСЕ миссия призвала Россию к немедленному и безусловному освобождению всех незаконно задержанных гражданских украинцев.
Напомним, в феврале 2024 года по инициативе Украины государства-участники ОБСЕ официально активировали "Московский механизм" в отношении украинских гражданских заложников, которых удерживает Россия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки там касапи забашляли за "може"?
Про окорочка Буша и масло Рама....
10 февраля 1992 года, спустя 1,5 месяца после распада СССР, началась операция по доставке гуманитарной помощи в СНГ. Назвали - "Provide Hope" - "Вселять надежду"!!
12 военно-транспортных самолётов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy и Lockheed C-141 Starlifter, базировавшихся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов СНГ: Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинёв, Ереван, Алма-Ату, Душанбе, Ашхабад, Баку, Ташкент, Бишкек.
В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов (22 в Россию, по 7 в Армению и Казахстан, 5 в Украину, по 4 в Туркмению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, по 3 в Киргизию и Молдавию, 2 в Белоруссию) и доставили 2 274 тонны гуманитарных грузов. К операции привлекались как самолёты C-5, C-130 и C-141 Военно-воздушных сил США, так и гражданские авиалайнеры, зафрахтованные Министерством обороны США.
До августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7 012 тонн грузов. В июне 1997 года был выполнен 500-й транспортный рейс в рамках операции Provide Hope.
Погано з пам'яттю на сруськам міфі….»вялічіє» московськага лайна …