Задержание россиянами гражданских на ВОТ Украины можно приравнять к преступлениям против человечности, - ОБСЕ

Представители ОБСЕ считают, что широкомасштабное, систематическое и произвольное задержание гражданских в Украине, с большой вероятностью может быть приравнено к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

Об этом говорится в отчете по результатам проведенного в рамках "московского механизма" ОБСЕ расследования незаконного задержания Россией гражданских украинцев, которые были представлены в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Задержание гражданских россиянами на ВОТ

"В подавляющем большинстве задержания украинских гражданских лиц Российской Федерацией являются очевидными случаями произвольного лишения свободы, что является нарушением международного гуманитарного права, международного права прав человека, а также обязательств в рамках ОБСЕ", - подчеркнула одна из авторов отчета Вероника Белкова.

Она подчеркнула, что практика задержания Россией гражданских в течение 10 лет агрессии против Украины имела массовый и систематический характер. По разным причинам трудно говорить о конкретных цифрах, но речь идет о "тысячах" людей.

"Что мы можем сказать, так это то, что эта практика с большой вероятностью также является ... военными преступлениями. И также из-за того, что эта практика является настолько массовой, распространенной и систематической, она с большой вероятностью может быть приравнена к преступлениям против человечности", - заявила Белкова.

Читайте: 97% российских ракет, дронов и КАБов попадают в гражданскую инфраструктуру, - Украина в ОБСЕ

По ее словам, задержание гражданских было "своего рода определяющей чертой РФ: где бы российская армия не продвигалась в определенном регионе, там сразу начинали лишать свободы украинских гражданских". При этом в подавляющем большинстве случаев это было безосновательно - как во время случайных задержаний на улице, так и на основе составленных списков. Эксперты ОБСЕ также констатировали, что государство-оккупант не информировало ни родственников задержанных, ни украинские органы власти или международные организации, не предоставляло задержанным никаких гарантий справедливого судебного разбирательства.

Россияне массово применяют пытки и сексуальное насилие в отношении незаконно задержанных

Другой автор доклада Элина Штейнерте указала на жестокое обращение с незаконно задержанными гражданскими, их пытки и внесудебные казни.

"Мы установили, что Российская Федерация масштабно применяет в отношении удерживаемых украинских гражданских такие практики, как внесудебные казни, пытки, другие виды бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, сексуальное насилие и отказывает в основных фундаментальных правах на справедливое судебное разбирательство", - сообщила она.

Читайте также: США хотят привлечь структуры ОБСЕ к возвращению украинских детей, незаконно вывезенных в РФ

Штейнерте подчеркнула, что пытки и сексуальное насилие в отношении незаконно задержанных Россией гражданских имело массовый характер, "а потому серьезность связанных с этим нарушений международного гуманитарного права и международного права прав человека позволяет сделать вывод о возможности совершения военных преступлений".

У задержанных Россией украинцев нет правовых возможностей для освобождения

Как указала третья автор доклада Сесилия Хеллештвайт, произвольно задержанные Россией украинцы не имеют правовых возможностей для освобождения, а потому "на них может оказываться давление, чтобы они пошли на незаконные договоренности с государством, которое их удерживает", чтобы освободиться. В отдельных случаях речь шла о выкупе как условии освобождения, что "приравнивается к захвату заложников".

Эксперты ОБСЕ также зафиксировали принуждение задержанных украинцев к самооговору и "признанию" в преступлениях. В отдельных случаях после этого людей отпускали, однако после этого они были вынуждены покинуть район проживания, "что может представлять фактическую депортацию".

Созданная в рамках Московского механизма ОБСЕ миссия призвала Россию к немедленному и безусловному освобождению всех незаконно задержанных гражданских украинцев.

Напомним, в феврале 2024 года по инициативе Украины государства-участники ОБСЕ официально активировали "Московский механизм" в отношении украинских гражданских заложников, которых удерживает Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЕ: Какой смысл заключать соглашения с Россией, если она их нарушает