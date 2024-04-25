Затримання росіянами цивільних на ТОТ України можна прирівняти до злочинів проти людяності, - ОБСЄ

Представники ОБСЄ вважають, що широкомасштабне, систематичне та свавільне затримання цивільних в Україні, з великою ймовірністю може бути прирівняно до воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Про це йдеться у звіті за результатами проведеного в межах "московського механізму" ОБСЄ розслідування незаконного затримання Росією цивільних українців, які були презентовані у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Затримання цивільних росіянами на ТОТ

"У переважній більшості затримання українських цивільних осіб Російською Федерацією є очевидними випадками свавільного позбавлення волі, що є порушенням міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини, а також зобов'язань у межах ОБСЄ", - підкреслила одна з авторок звіту Вероніка Білкова.

Вона наголосила, що практика затримання Росією цивільних протягом 10 років агресії проти України мала масовий та систематичний характер. З різних причин важко говорити про конкретні цифри, але йдеться про "тисячі" людей.

"Що ми можемо сказати, так це те, що ця практика з великою ймовірністю також є ... воєнними злочинами. І також через те, що ця практика є настільки масовою, поширеною і систематичною, вона з великою ймовірністю може бути прирівняна до злочинів проти людяності", - заявила Білкова.

Читайте: 97% російських ракет, дронів і КАБів влучають у цивільну інфраструктуру, - Україна в ОБСЄ

За її словами, затримання цивільних було "свого роду визначальною рисою РФ: де б російська армія не просувалася в певному регіоні, там одразу починали позбавляти волі українських цивільних". Водночас у переважній більшості випадків це було безпідставно - як під час випадкових затримань на вулиці, так і на основі складених списків. Експерти ОБСЄ також констатували, що держава-окупант не інформувала ні родичів затриманих, ні українські органи влади чи міжнародні організації, не надавала затриманим жодних гарантій справедливого судового розгляду.

Росіяни масово застосовують катування та сексуальне насильство щодо незаконно затриманих

Інша авторка доповіді Еліна Штейнерте вказала на жорстоке поводження з незаконно затриманими цивільними, їх катування та позасудові страти.

"Ми встановили, що Російська Федерація масштабно застосовує щодо утримуваних українських цивільних такі практики, як позасудові страти, катування, інші види нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та покарання, сексуальне насильство та відмовляє в основних фундаментальних правах на справедливий судовий розгляд", - повідомила вона.

Читайте також: США хочуть залучити структури ОБСЄ до повернення українських дітей, незаконно вивезених до РФ

Штейнерте підкреслила, що катування та сексуальне насильство щодо незаконно затриманих Росією цивільних мало масовий характер, "а тому серйозність пов'язаних з цим порушень міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини дозволяє зробити висновок про можливість скоєння воєнних злочинів".

У затриманих Росією українців немає правових можливостей для звільнення

Як вказала третя авторка доповіді Сесілія Хеллештвайт, свавільно затримані Росією українці не мають правових можливостей для звільнення, а тому "на них може чинитися тиск, щоб вони пішли на незаконні домовленості з державою, яка їх утримує", щоб звільнитися. В окремих випадках ішлося про викуп як умову звільнення, що "прирівнюється до захоплення заручників".

Експерти ОБСЄ також зафіксували примушування затриманих українців до самообмови та "зізнання" у злочинах. В окремих випадках після цього людей відпускали, однак після цього вони були змушені залишити район проживання, "що може становити фактичну депортацію".

Створена у межах Московського механізму ОБСЄ місія закликала Росію до негайного та безумовного звільнення усіх незаконно затриманих цивільних українців.

Нагадаємо, в лютому 2024 року з ініціативи України держави-учасниці ОБСЄ офіційно активували "Московський механізм" щодо українських цивільних заручників, яких утримує Росія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЄ: Який сенс укладати угоди з Росією, якщо вона їх порушує