Затримання росіянами цивільних на ТОТ України можна прирівняти до злочинів проти людяності, - ОБСЄ
Представники ОБСЄ вважають, що широкомасштабне, систематичне та свавільне затримання цивільних в Україні, з великою ймовірністю може бути прирівняно до воєнних злочинів та злочинів проти людяності.
Про це йдеться у звіті за результатами проведеного в межах "московського механізму" ОБСЄ розслідування незаконного затримання Росією цивільних українців, які були презентовані у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Затримання цивільних росіянами на ТОТ
"У переважній більшості затримання українських цивільних осіб Російською Федерацією є очевидними випадками свавільного позбавлення волі, що є порушенням міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини, а також зобов'язань у межах ОБСЄ", - підкреслила одна з авторок звіту Вероніка Білкова.
Вона наголосила, що практика затримання Росією цивільних протягом 10 років агресії проти України мала масовий та систематичний характер. З різних причин важко говорити про конкретні цифри, але йдеться про "тисячі" людей.
"Що ми можемо сказати, так це те, що ця практика з великою ймовірністю також є ... воєнними злочинами. І також через те, що ця практика є настільки масовою, поширеною і систематичною, вона з великою ймовірністю може бути прирівняна до злочинів проти людяності", - заявила Білкова.
За її словами, затримання цивільних було "свого роду визначальною рисою РФ: де б російська армія не просувалася в певному регіоні, там одразу починали позбавляти волі українських цивільних". Водночас у переважній більшості випадків це було безпідставно - як під час випадкових затримань на вулиці, так і на основі складених списків. Експерти ОБСЄ також констатували, що держава-окупант не інформувала ні родичів затриманих, ні українські органи влади чи міжнародні організації, не надавала затриманим жодних гарантій справедливого судового розгляду.
Росіяни масово застосовують катування та сексуальне насильство щодо незаконно затриманих
Інша авторка доповіді Еліна Штейнерте вказала на жорстоке поводження з незаконно затриманими цивільними, їх катування та позасудові страти.
"Ми встановили, що Російська Федерація масштабно застосовує щодо утримуваних українських цивільних такі практики, як позасудові страти, катування, інші види нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та покарання, сексуальне насильство та відмовляє в основних фундаментальних правах на справедливий судовий розгляд", - повідомила вона.
Штейнерте підкреслила, що катування та сексуальне насильство щодо незаконно затриманих Росією цивільних мало масовий характер, "а тому серйозність пов'язаних з цим порушень міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини дозволяє зробити висновок про можливість скоєння воєнних злочинів".
У затриманих Росією українців немає правових можливостей для звільнення
Як вказала третя авторка доповіді Сесілія Хеллештвайт, свавільно затримані Росією українці не мають правових можливостей для звільнення, а тому "на них може чинитися тиск, щоб вони пішли на незаконні домовленості з державою, яка їх утримує", щоб звільнитися. В окремих випадках ішлося про викуп як умову звільнення, що "прирівнюється до захоплення заручників".
Експерти ОБСЄ також зафіксували примушування затриманих українців до самообмови та "зізнання" у злочинах. В окремих випадках після цього людей відпускали, однак після цього вони були змушені залишити район проживання, "що може становити фактичну депортацію".
Створена у межах Московського механізму ОБСЄ місія закликала Росію до негайного та безумовного звільнення усіх незаконно затриманих цивільних українців.
Нагадаємо, в лютому 2024 року з ініціативи України держави-учасниці ОБСЄ офіційно активували "Московський механізм" щодо українських цивільних заручників, яких утримує Росія.
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10 февраля 1992 года, спустя 1,5 месяца после распада СССР, началась операция по доставке гуманитарной помощи в СНГ. Назвали - "Provide Hope" - "Вселять надежду"!!
12 военно-транспортных самолётов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy и Lockheed C-141 Starlifter, базировавшихся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов СНГ: Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинёв, Ереван, Алма-Ату, Душанбе, Ашхабад, Баку, Ташкент, Бишкек.
В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов (22 в Россию, по 7 в Армению и Казахстан, 5 в Украину, по 4 в Туркмению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, по 3 в Киргизию и Молдавию, 2 в Белоруссию) и доставили 2 274 тонны гуманитарных грузов. К операции привлекались как самолёты C-5, C-130 и C-141 Военно-воздушных сил США, так и гражданские авиалайнеры, зафрахтованные Министерством обороны США.
До августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7 012 тонн грузов. В июне 1997 года был выполнен 500-й транспортный рейс в рамках операции Provide Hope.
Погано з пам'яттю на сруськам міфі….»вялічіє» московськага лайна …