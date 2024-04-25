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Кулеба об отчете ОБСЕ о задержаниях Россией гражданских украинцев: "Выводы шокируют"

Звіт ОБСЄ про ситуацію на окупованих територіях:

Отчет ОБСЕ, подготовленный в рамках "московского механизма", свидетельствует о масштабах преступлений России на оккупированных территориях Украины, в частности произвольных задержаний гражданских украинцев. Он поможет определить конкретных лиц, которые должны быть привлечены к ответственности.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Этот важный документ вызывает беспокойство относительно систематической и широкомасштабной кампании России по захвату гражданских заложников на оккупированных территориях Украины", - рассказал Кулеба, добавив, что "выводы независимой миссии шокируют".

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По его словам, согласно заключению миссии, лица, причастные к произвольному лишению свободы украинских гражданских, совершили военные преступления, преступления против человечности, нарушили международное гуманитарное право и права человека.

Кулеба отметил, что согласно отчету, "эта практика имеет массовый характер и есть доказательства систематического, последовательного и преднамеренного поведения России, направленного против украинских гражданских". Она началась в оккупированном Крыму в 2014 году и была расширена государством-агрессором после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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"Документ станет важным элементом в работе национальных и международных судебных органов, направленной на установление конкретных лиц, которые должны нести уголовную ответственность", - подчеркнул министр.

Он призвал международных партнеров консолидировать усилия, чтобы обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение всех безосновательно задержанных Россией гражданских украинцев, как указано в украинской Формуле мира.

Дмитро Кулеба про звіт ОБСЄ щодо злочинів РФ на окупованих територіях України
Дмитро Кулеба про звіт ОБСЄ щодо злочинів РФ на окупованих територіях України

Напомним, 29 февраля 2024 года ОБСЕ одобрила мандат миссии в рамках "московского механизма" по произвольным задержаниям украинских гражданских Россией. Миссия должна установить факты лишения свободы на оккупированных территориях и других преступлений, таких как пытки или бесчеловечное обращение. Отчет миссии ОБСЕ станет инструментом документирования и доказательства преступлений России на международном уровне.

Автор: 

ОБСЕ (4870) Кулеба Дмитрий (2880) военные преступления (1423)


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Кулеба згадав про права українців. Аж смішно .
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25.04.2024 22:15 Ответить
і як тих п.дарів притягнути до відповідальності? Термоядеркою?
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25.04.2024 22:19 Ответить
"Невiдкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим"
- ч 5 ст 15 Закону України "Про доступ до публічно інформації".
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25.04.2024 22:25 Ответить
Рішення ОПи шокує. І не тільки нас. Добровільно відмовитись від декілька мільйонів громадян! Ще не було такого в історії.
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25.04.2024 22:32 Ответить
А не шокує звіт американців про викрадення, корупцію, беззаконня і 'свободу слова' в Україні?
https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ukraine/
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25.04.2024 22:36 Ответить
Обожнюю вчительку російської мови, гниду кончену. Ця циля, по батькові не пам'ятаю. Воно всіх моїх однокласників опускало, падло.
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25.04.2024 22:40 Ответить
Да ти шо, як воно страдає
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25.04.2024 22:43 Ответить
Спочатку вони все розмінували, безбожно брехали, а тепер шокуються...
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26.04.2024 06:48 Ответить
 
 