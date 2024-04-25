Кулеба об отчете ОБСЕ о задержаниях Россией гражданских украинцев: "Выводы шокируют"

Отчет ОБСЕ, подготовленный в рамках "московского механизма", свидетельствует о масштабах преступлений России на оккупированных территориях Украины, в частности произвольных задержаний гражданских украинцев. Он поможет определить конкретных лиц, которые должны быть привлечены к ответственности.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Этот важный документ вызывает беспокойство относительно систематической и широкомасштабной кампании России по захвату гражданских заложников на оккупированных территориях Украины", - рассказал Кулеба, добавив, что "выводы независимой миссии шокируют".

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По его словам, согласно заключению миссии, лица, причастные к произвольному лишению свободы украинских гражданских, совершили военные преступления, преступления против человечности, нарушили международное гуманитарное право и права человека.

Кулеба отметил, что согласно отчету, "эта практика имеет массовый характер и есть доказательства систематического, последовательного и преднамеренного поведения России, направленного против украинских гражданских". Она началась в оккупированном Крыму в 2014 году и была расширена государством-агрессором после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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"Документ станет важным элементом в работе национальных и международных судебных органов, направленной на установление конкретных лиц, которые должны нести уголовную ответственность", - подчеркнул министр.

Он призвал международных партнеров консолидировать усилия, чтобы обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение всех безосновательно задержанных Россией гражданских украинцев, как указано в украинской Формуле мира.





Напомним, 29 февраля 2024 года ОБСЕ одобрила мандат миссии в рамках "московского механизма" по произвольным задержаниям украинских гражданских Россией. Миссия должна установить факты лишения свободы на оккупированных территориях и других преступлений, таких как пытки или бесчеловечное обращение. Отчет миссии ОБСЕ станет инструментом документирования и доказательства преступлений России на международном уровне.